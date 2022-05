10 nejlepších kryptoměn k investování v roce 2022 pro krátkodobé zisky

Ceny kryptoměn to měly v roce 2022 těžké, protože investoři se nadále obávají řady faktorů. Nejdůležitější výzvou v tomto odvětví je Federální rezervní systém, který se zavázal udělat vše pro to, aby snížil inflaci. Ta již zvýšila úrokové sazby o 0,75% a naznačila, že bude letos ve zvyšování sazeb pokračovat. A co je nejdůležitější, Fed řekl, že začne zavádět kvantitativní zpřísnění.

V kryptoprůmyslu se objevily další výzvy, jako jsou regulace a pád Terra LUNA, Terra USD a přidružených platforem, jako je Anchor Protocol. V tomto článku se podíváme na některé z nejlepších kryptoměn, které lze investovat za účelem krátkodobých zisků.

ApeCoin (APE)

ApeCoin je relativně nová kryptoměna, která byla spuštěna v roce 2022 společností Yuga Labs. Jde o digitální minci, jejímž cílem je pohánět ekosystém Bored Ape Yacht Club, který je největší platformou NFT na světě. Yuga také doufá, že ApeCoin posílí její další produkty, jako je metaverse a hry.

V době psaní tohoto článku se cena ApeCoinu obchoduje na 8,50 dolaru, což mu dává tržní strop přes 2,4 miliardy dolarů. Zatímco jeho cena prudce klesla, existuje možnost, že se vrátí zpět, až vývojáři uvedou nové produkty. Díky tomu je kryptoměna dobrá pro krátkodobé investice.

Kyber Network Crystal (KNC)

Kyber Network je relativně malá kryptoměna, které by se mohlo krátkodobě dařit. Jedná se o platformu, která umožňuje obchodníkům obchodovat nebo investovat do kryptoměn napříč řetězci. To znamená, že můžete vyměňovat tokeny v řetězcích, jako je Ethereum, Polygon, Avalanche a Cronos. Podle svých webových stránek umožnila objemy více než 7 miliard dolarů.

Cena sítě Kyber po kolapsu Terra prudce klesla. Od té doby si ale vede relativně dobře a očekávám, že její trend bude pokračovat, jak investoři budou propady kupovat. KNC má tržní hodnotu více než 217 milionů dolarů.

Synthetix Network (SNX)

Synthetix Network je další kryptoměnou, do které lze investovat za účelem krátkodobých zisků. Jedná se o blockchainovou platformu, která je v průmyslu DeFi prostřednictvím svých derivátů. Její koncept spočívá v tom, že umožňuje vývojářům vytvářet deriváty napříč různými aktivy, jako jsou kryptoměny, akcie, indexy a komodity.

Výsledkem je, že derivát společnosti Apple umožňuje obchodovat akcie společnosti Apple v odvozeném formátu. Synthetix má celkovou hodnotu uzamčenou (TVL) s více než 538 miliony $. Cena SNX se bude v blízké budoucnosti pravděpodobně dařit, protože derivátový průmysl si nadále vede dobře.

STEPN (GMT)

STEPN je relativně nový blockchainový projekt, který je v odvětví pohybu za účelem vydělávání. Jeho koncept je poměrně jednoduchý. Uživatelé si nainstalují aplikaci do svých chytrých telefonů a poté jsou odměněni pomocí GMT za běh a chůzi. Kromě toho má síť prvek NFT.

Trh STEPN neustále roste, protože lidé tuto platformu přijímají. Je tedy pravděpodobné, že cena GMT bude v následujících měsících dále růst. Klíčovou výzvou pro STEPN je konkurence takových aplikací jako Step App a Sweat Coin.

Theta Network (THETA)

Cena sítě Theta se propadla o více než 88% z historického maxima, kterého dosáhla v roce 2021. Její tržní kapitalizace klesla na více než 1,2 miliardy dolarů, což z ní dělá 56. největší kryptoměnu na světě. Pro začátek, Theta je platforma, která mění průmysl distribuce videa.

Využívá decentralizovanou metodu, kdy kdokoli může hostovat videa ve svém bezplatném úložišti a následně na tom vydělávat peníze. Platforma spustila TDROP, platformu, která lidem umožňuje razit a kupovat NFT. Proto, i když token prudce poklesl, existuje pravděpodobnost, že se v blízké době vrátí zpět.

Sandbox (SAND)

Sandbox je jednou z největších platforem v odvětví her, metaverse a NFT. Platforma umožňuje lidem nakupovat virtuální pozemky, pořádat virtuální akce, hrát hry a obchodovat s NFT. Podařilo se jí přilákat přední společnosti jako HSBC a Standard Chartered, což jsou jedny z největších bank v oboru.

Cena SANDu klesla o více než 85% ze svého historického maxima. Proto je pravděpodobné, že cena Sandboxu bude mít v roce 2022 úlevný vzestup.

Hedera Hashgraph (HBAR)

Hedera Hashgraph je jednou z nejlepších kryptoměn k nákupu za účelem krátkodobých zisků. Pro začátek, Hedera je blockchainový projekt, jehož cílem je stát se lepší alternativou k Ethereu a Solaně. Tvrdí, že má vyšší rychlost a že jeho blockchain je uhlíkově negativní. Hedera je také vlastněna některými z předních společností jako IBM, Google, LG, Ubisoft a Boeing.

Cena Hedera Hashgraph klesla o 83% ze svého historického maxima, zatímco její celková tržní kapitalizace se posunula na 2 miliardy dolarů. S rostoucím ekosystémem existuje možnost, že se cena HBAR vrátí zpět.

Cosmos (ATOM)

Cena Cosmos má letos těžký výkon. Posledním katalyzátorem výprodeje byl kolaps ekosystému Terra. To byla pozoruhodná událost od doby, kdy byla Terra postavena pomocí Cosmos SDK. Proto cena ATOM klesla, protože investoři předpovídali sníženou aktivitu.

Tyto obavy jsou však pravděpodobně přehnané, protože Kosmos je mnohem větší než Terra. Kromě toho se Terra nezhroutila, protože byla postavena pomocí SDK. Proto je ATOM dobrou krátkodobou i dlouhodobou investicí.

Ethereum Name Service (ENS)

Ethereum Name Service je unikátní blockchainový projekt, který mění obchod s registrem domén. Lidé mohou využít její síť k nákupu domén, které mají koncovku .eth. Síť má v tomto odvětví téměř monopol. Také se přesunula do odvětví NFT. Proto, zatímco cena ENS prudce klesla, existuje možnost, že se coin vzpamatuje.

Litecoin (LTC)

Cena Litecoinů letos prudce klesla. Coin do značné míry dokonce ztratil korelaci s Bitcoinem. Přesto je to jedna z nejstarších mincí v oboru, což znamená, že má důvěru investorů. Pokud se digitální coiny odrazí, existuje možnost, že poroste i Litecoin.