10 nejlepších meme coinů ke koupi na začátku roku 2023

Kromě Dogecoinu a Shiba Inu je Web3 až po okraj naplněn novými zajímavými meme coiny. V minulosti mnoho meme coinů postrádalo užitečnost a jejich držitelé s nimi mohli dělat jen málo, kromě sledování růstu a poklesu ceny.

Nyní Metacade, Shiba Inu, Dogecoin a mnoho dalších mění pravidla hry pro meme coiny na Web3. Zde je seznam 10 nejlepších meme coinů, které si můžete koupit na začátku roku 2023:

Metacade (MCADE)

Dogecoin (DOGE)

Bonk (BONK)

Floki Inu (FLOKI)

Dogelon Mars (ELON)

Dogechain (DC)

Shiba Inu (SHIB)

YooShi (YOOSHI)

Samoyedcoin (SAMO)

Bone ShibaSwap (BONE)

1. Metacade (MCADE)

Metacade (MCADE) je zábavná a přístupná platforma pro hraní her na blockchainu. Popularita projektu vzrostla po velmi úspěšné presale akci, v rámci které mohou uživatelé získat přístup k řadě výhod za včasné zapojení se do ekosystému.

Projekt si klade za cíl stát se ústředním centrem celého ekosystému Web3 a poskytnout uživatelům centrální místo, kde se mohou setkávat, sdílet nejnovější herní alfaverze a hrát ty nejlepší nové hry, které lze na blockchainu najít.

Každá jednotlivá hra v ekosystému Metacade má integrované finanční odměny. Metacade ve skutečnosti nabídne největší sbírku herních titulů ze všech srovnatelných projektů, čímž se stane největší hernou na blockchainu.

Metacade nabízí řadu dalších mechanik výdělku, díky nimž se odlišuje od ostatních meme coinů. Compete2Earn umožňuje uživatelům získávat tokeny MCADE v online herních turnajích, Create2Earn odměňuje tvůrce obsahu za sdílení postřehů na platformě a Work2Earn vytvoří blockchainová pracovní místa pro kryptokomunitu.



2. Dogecoin (DOGE)

Dogecoin neboli DOGE je decentralizovaná peer-to-peer digitální měna, která vznikla v roce 2013. Meme coin DOGE byl první svého druhu – zábavná a příjemná kryptoměna, která byla původně vytvořena jako vtip, než se dočkala masivního přijetí komunitou.

Dogecoin poskytuje uživatelům pohodlný způsob, jak posílat a přijímat platby bez potřeby služeb třetích stran nebo bank. Meme coin má velkou uživatelskou základnu a aktivní komunitu, která podporuje jeho používání, což Dogecoin posunulo do první desítky všech kryptoměn podle tržní kapitalizace.

Dogecoin vznikl jako fork měny Lucky Coin, která vznikla jako fork měny Litecoin, jež vznikla jako fork měny Bitcoin. To znamená, že Dogecoin je jediným meme coinem, který má stejný základní konsensuální mechanismus jako blockchain Bitcoinu.

3. Bonk (BONK)

Bonk (BONK) je nový meme coin vytvořený na blockchainu Solana. Byl navržen tak, aby po kolapsu FTX vrátil likviditu do decentralizovaných burz (DEX) založených na Solaně. FTX a Alameda Research totiž do ekosystému Solana silně investovaly, což poškodilo důvěru investorů a došlo k velkým odlivům ze sítě.

Bonk od svého vzniku v prosinci 2022 vzrostl o více než 1000 %. Jako hlavní meme coin v ekosystému Solana má potenciál v příštích letech výrazně růst, protože síť Solana se zotavuje.

Bonk je komunitou řízený projekt, který umožňuje každému uživateli Solany přístup k zábavné peer-to-peer digitální měně. S tokenem se obchoduje především na DEXech, což pomáhá navrátit objem do ekosystému Solana.

4. Floki Inu (FLOKI)

Floki Inu (FLOKI) je multichainový meme coin, který od svého prvního spuštění v roce 2021 zaznamenal velký růst. Projekt FLOKI navázal významná partnerství s předními sportovními týmy po celém světě, včetně SSC Neapol, který je prvoligovým týmem italské Serie A.

FLOKI přináší užitkovost meme coinu. Projekt vyvíjí herní metaverzum NFT nazvané Valhalla; výběr služeb DeFi, kde mohou uživatelé sázet, obhospodařovat výnosy, vypůjčovat si a půjčovat; a vzdělávací iniciativu nazvanou Floki University, jejímž cílem je naučit nové uživatele blockchainu o budoucnosti kryptoměn.

Užitkovost meme coinů je vzácná, díky čemuž Floki Inu vyniká jako jeden z nejlepších meme coinů, které lze právě teď koupit. Projekt pokračuje v budování při medvědích tržních podmínkách a jeho lukrativní sponzorské smlouvy se světoznámými organizacemi by mohly vést k obrovské míře přijetí tokenu FLOKI.

5. Dogelon Mars (ELON)

Dogelon Mars (ELON) je komunitní meme coin, který si hraje s několika nejlepšími memy ve světě Web3. Název je kombinací slov Doge, což byl vůbec první meme coin, a Elon Musk, který je známým podporovatelem hnutí meme coinů.

Zatímco Dogelon Mars nemá příliš mnoho dalšího užitku, jako jsou aplikace nebo služby, s meme coinem lze obchodovat peer-to-peer bez nutnosti to konzultovat s centralizovanými institucemi. Uživatelé mohou posílat ELON přes Ethereum, Solanu, BSC a další špičkové blockchainy za účelem volných transakcí po celém světě.

Projekt vydal sérii komiksů, které vyprávějí příběh Dogelona, fiktivního psa, na němž je ELON založen. Tyto komiksy jsou příběhy zaměřené na vyprávění a komunitu, které líčí Dogelonovu cestu na Mars (je to krkolomná jízda!).

6. Dogechain (DC)

Dogechain (DC) je řešení pro škálování Dogecoinu na druhé vrstvě, které řeší největší nedostatek ekosystému Dogecoin – to znamená, že Dogecoin nemůže podporovat decentralizované aplikace (dApps). Přestože je Dogecoin podle tržní kapitalizace kryptoměnou z první desítky, nedostatek užitkovosti, který se v ekosystému Dogecoin nachází, jej možná v posledních letech brzdí.

Dogechain je kompatibilní s Ethereum Virtual Machine, protože vývojáři upravili sidechainový stack Polygon tak, aby poskytl robustní, škálovatelný a programovatelný blockchain, který přinese Dogecoinu více užitku. Síť využívá konsensuální mechanismus proof-of-stake, který nabízí lukrativní odměny pro validátory.

Všichni držitelé Dogecoinu mají nárok na airdrop Dogechainu. Dogecoin lze také snadno zabalit a migrovat do blockchainu Dogechain. To umožňuje držitelům Dogecoinu lepší přístup ke službám DeFi, blockchainovým hrám a mnohému dalšímu, aniž by museli kupovat jiné tokeny a připojovat se k jiným sítím.

7. Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) je kryptoměna, která vznikla jako fork Etherea. Díky tomu je Shiba Inu turingovsky úplná, což vývojářům umožňuje vytvářet inteligentní kontrakty a nasazovat dApps na blockchain. To samozřejmě dává Shiba Inu výhodu oproti mnoha meme coinům, protože má vrozenou užitkovost.

Od svého vzniku v roce 2020 se Shiba Inu stala druhým nejoblíbenějším meme coinem a kryptoměnou v první dvacítce podle tržní kapitalizace. Cena slavně vyletěla vzhůru poté, co bylo 50 % celkové nabídky Shiba Inu airdropováno Vitaliku Buterinovi, který následně spálil tokeny v hodnotě 6 miliard $ .

Shiba Inu je nyní domovem ekosystému aplikací, včetně Shibaverse – metaverza virtuální reality, které obsahuje mnoho jedinečných aplikací. Shiba Inu bude mít také řešení pro škálování na druhé vrstvě nazvané Shibarium, které zlepší výkon blockchainu a zajistí větší propustnost sítě Shiba Inu.

8. YooShi (YOOSHI)

YooShi (YOOSHI) začínal jako klasický meme coin, který postrádal užitkovost. Komunita, která YOOSHI přijala, však brzy začala vytvářet další aplikace, které byly s tokenem YOOSHI kompatibilní. Nyní se YooShi inspiruje k tomu, aby znovu dosáhl dlouhodobého úspěchu projektu Shiba Inu.

Ekosystém YooShi podporuje řadu her typu play-to-earn, které hráče odměňují tokeny YOOSHI. Hlavním cílem ekosystému YooShi je stát se největším herním NFT metaverzem, který nabízí obrovské množství sběratelských předmětů, jež lze nasadit a použít k získání kryptoměnových odměn v online hrách.

Značka YooShi je inspirována Yoshim, postavičkou z her Super Mario. To odráží snahu projektu stát se meme coinem zaměřeným na hry, neboť ekosystém již začal podporovat výběr různých titulů založených na blockchainu.

9. Samoyedcoin (SAMO)

Samoyedcoin (SAMO) je meme coin založený na blockchainu Solana. Vznikl během býčího trhu v roce 2021, tedy přímo uprostřed mánie kolem meme coinů a explozivní price action Solany.

Projekt SAMO poznamenal, že vizí projektu je urychlit „přijetí, vývoj a růst“ ekosystému Solana. V té době byla Solana málo atraktivní pro meme coiny a SAMO lze považovat za průkopníka meme coinů založených na Solaně.

Po výbušné price action v roce 2021 se SAMO během medvědího trhu potýkal s problémy. Hodnota tokenu výrazně klesla, ale pokud se vrátí poptávka po tokenu, může znovu dosáhnout svých předchozích maxim. K tomu může dojít během velkých býčích pohybů na kryptotrhu, protože meme coiny jsou dostupným vstupním bodem pro nové uživatele kryptoměn.

10. Bone ShibaSwap (BONE)

Bone ShibaSwap je jedním ze tří tokenů, které usnadňují vylepšené funkce DeFi v ekosystému Shiba Inu. Samotný BONE je řídicím tokenem pro ShibaSwap, což je DEX postavený na Shiba Inu, který usnadňuje peer-to-peer obchodování v síti.

BONE lze použít k hlasování o návrzích na správu ShibaSwapu. ShibaSwap má pokročilý mechanismus odměn, který uživatelům poskytuje pasivní příjem, když na platformě nakupují a prodávají digitální aktiva. Uživatelé mohou poskytovat likviditu, sklízet odměny a volně obchodovat na burze ShibaSwap.

BONE byl vytvořen ve chvíli, kdy se Shiba Inu začala rozjíždět. Pomohla ekosystému přinést více užitkovosti a dodnes je nedílnou součástí způsobu fungování Shiba Inu. Jedná se o jedinečný meme coin, který by mohl investorům v příštích letech přinést značné výnosy.

Které meme coiny jsou nyní nejlepší ke koupi?

Za jednu z nejlepších investičních příležitostí na začátku roku 2023 je bezpochyby považována Metacade. Je mnohem novější než Dogecoin nebo Shiba Inu a své komunitě nabízí rozsáhlou užitkovost. Projekt by se mohl stát předním jménem v oblasti blockchainových her díky tomu, že poskytuje rozsáhlou sbírku herních titulů na jednom místě.

Prozatím je Metacade stále ve fázi presale. To znamená, že má obrovský potenciál budoucích výnosů, protože presale je nejranější fází investice do kryptoměn. Cena MCADE v průběhu akce stoupá z 0,008 $ na 0,02 $, takže se na to nezapomeňte podívat, než bude pozdě.