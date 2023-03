10 nejlepších penny kryptoměn, do kterých nyní investovat

Najít celkově nejlepší penny kryptoměnu ke koupi je vždy složitý úkol, protože do světa kryptoměn vstupuje každý den mnoho nových projektů. Penny kryptoměnové projekty jsou však oblíbenou investiční volbou, protože nízké ceny tokenů často znamenají, že mají vysoký potenciál generovat investorům výnosy.

Které penny kryptoměny jsou nejlepší investicí?

Při hledání nejlepší penny kryptoměny, kterou můžete přidat do svého portfolia, je třeba se zaměřit na mnoho vlastností a v některých ohledech se tato zkušenost podobá hledání silných penny akcií. Nejdůležitějším prvkem každé kvalitní penny kryptoměny je užitečnost tokenu, takže přezkoumání případů použití a role nativního tokenu je rozhodující.

Zde je deset nejlepších projektů penny kryptoměn na základě konsenzu odborníků na penny kryptoměny. Každý z nich nabízí inovativní využití technologie blockchain a šanci na velké zisky pro včasné investory:

AltSignals (ASI) Metacade (MCADE) BitTorrent (BTT) Dogecoin (DOGE) Basic Attention Token (BAT) Ripple (XRP) Tron (TRX) Shiba Inu (SHIB) Cardano (ADA) Cronus (CRO)

AltSignals – neuvěřitelný poskytovatel obchodních signálů nové generace

Co je AltSignals?

AltSignals je projekt, který se zaměřuje na poskytování vysoce kvalitních obchodních signálů svým uživatelům – včetně obchodníků s kryptoměnami, ale i těch na jiných trzích. Projekt je v současnosti pravděpodobně nejznámější díky svému špičkovému produktu AltAlgo™, díky kterému společnost AltSignals poskytla více než 1 500 obchodních signálů s neuvěřitelnou 64% úspěšností.

Tým AltSignals pokračuje v posouvání hranic možností, aby svým uživatelům poskytl nejlepší zážitek ve své třídě, a při budování své platformy pro obchodní signály nové generace – ActualizeAI – uvádí na trh token ASI.

ActualizeAI bude využívat nejnovější metodiky strojového učení, včetně zpracování přirozeného jazyka (NLP) a posilování učení, aby uživatelům poskytla obrovský náskok před konkurencí. ASI je klíčem k zajištění včasného přístupu k produktu ActualizeAI a také umožňuje držitelům vstoupit do exkluzivního klubu AI Members Club, který poskytuje příležitost získat odměny a přispět k vývoji produktu.

Jaké jsou důvody pro investování do AltSignals?

Je prakticky neslýchané, aby presale projekt s vysoce zlevněným tokenem měl již existující uživatelskou základnu, ale AltSignals se může pochlubit již 50 000 uživateli, přičemž hodnocení 4,9/5 Trustpilot ukazuje, že tým je schopen spolehlivě plnit své úkoly.

Tým učinil řadu promyšlených strategických rozhodnutí, včetně toho, že bude zaveden mechanismus zpětného odkupu a spalování, pokud to komunita bude považovat za přínosné. Obrovský zájem o presale ASI, který lze pozorovat napříč investičními kruhy, není žádným překvapením, protože projekt AltSignals by mohl být vzácnou příležitostí k získání tokenu předurčeného pro velkou budoucnost.

>>> Presale AltSignals se můžete zúčastnit zde <<<

Metacade – nejlepší penny kryptoměna pro gaming

Co je Metacade?

Metacade je projekt v oblasti GameFi, který buduje komplexní herní ekosystém s využitím nativního tokenu projektu, MCADE. Srdcem herního ekosystému Metacade je největší herna na světě, která projektu umožní uspokojit obrovské množství různých herních stylů.

Součástí projektu je rozsáhlý systém odměn, který uživatelům umožňuje získávat odměny nejen za hraní her, ale také za další činnosti, které jsou přínosem pro širší ekosystém, jako je zapojení do komunity nebo psaní recenzí her.

Pozornost analytiků upoutal také program Metagrants, který umožňuje vývojářům nabídnout své herní nápady komunitě Metacade. Držitelé MCADE pak mohou hlasovat o financování těchto projektů a pomáhat tak určovat směr herního ekosystému.

Proč byste si měli koupit Metacade?

Penny krypto projekt Metacade je považován za jednu z nejlepších investičních příležitostí do penny kryptoměny díky obrovské užitečnosti, kterou token MCADE poskytuje. S rostoucí uživatelskou základnou ekosystému se pravděpodobně výrazně zvýší nákupní tlak na MCADE, což by mohlo znamenat velké odměny pro ty investory, kteří budou schopni nakoupit dostatečně brzy.

>>> Závěrečné fáze presale Metacade se můžete zúčastnit zde <<<

BitTorrent – nejlepší z penny kryptoměn pro sdílení souborů

Co je BitTorrent?

Projekt BitTorrent Crypto je iniciativa, jejímž cílem je spojit sílu technologie blockchain se světoznámým protokolem BitTorrent. Projekt vyvíjí nadace Tron Foundation a využívá decentralizovanou povahu blockchainu ve snaze vytvořit bezpečnější, soukromější a efektivnější platformu pro sdílení a distribuci digitálního obsahu.

V jádru BitTorrent Crypto využívá penny kryptoměnu BTT, která je navržena tak, aby motivovala uživatele ke sdílení šířky pásma a úložných zdrojů výměnou za odměnu v podobě krypto plateb. Vzniká tak výkonná peer-to-peer síť, která uživatelům umožňuje rychle a bezpečně sdílet velké soubory, aniž by se museli spoléhat na centralizované servery, což je pro penny token přesvědčivý případ využití.

Díky službě BitTorrent Crypto mohou uživatelé využívat rychlejší stahování, spolehlivější sdílení souborů a větší soukromí, přičemž za své příspěvky získávají odměny. Díky využití síly technologie blockchain představuje BitTorrent Crypto významný krok vpřed v evoluci peer-to-peer sdílení souborů a nabízí uživatelům bezpečnější a efektivnější platformu pro sdílení a distribuci digitálního obsahu.

Proč byste si měli koupit BitTorrent?

BitTorrent se může pochlubit obrovskou uživatelskou základnou čítající více než 100 milionů uživatelů, což dává BTT značnou výhodu, pokud jde o přijetí a potenciální síťové efekty. Penny kryptoměna BTT již byla integrována také do několika populárních torrentových klientů, jako jsou uTorrent a BitTorrent, a díky tomu mohou uživatelé snadno začít token vydělávat a používat.

Držitelé BTT se domnívají, že token má v ekosystému BitTorrent jasnou užitečnost, a pokud bude počet uživatelů růst, mohlo by to vytvořit sebepodporující síťový efekt, kdy čím více uživatelů se zapojí, tím cennější se penny kryptoměna BTT stane.

Dogecoin – nejlepší penny kryptoměna pro podpůrnou komunitu

Co je Dogecoin?

Dogecoin je vůbec první meme coin, který vznikl v roce 2013, kdy jeho tvůrce Billy Markus spustil projekt jako reakci na serióznost bitcoinové komunity. Dogecoin od té doby prošel neuvěřitelnou cestou a dokázal, že se nespočet odpůrců mýlí, když se po celá léta držel blízko vrcholu žebříčků tržní kapitalizace kryptoměn.

Dogecoin je jedním z digitálních aktiv, jejichž primární využití spočívá v nahrazení tradiční měny, a navzdory pomalému nástupu si Dogecoin v oblasti krypto plateb vede dobře. A to i přesto, že projekt nepodporuje inteligentní kontrakty. Tento úspěch je zčásti zásluhou neuvěřitelné komunity, která nadšeně podporuje nové držitele a uživatele.

DOGE je token, jenž bude mít většina investorů, kteří nakupují penny kryptoměny, alespoň dočasně, ve své kryptopeněžence. Vzhledem k růstu digitálních měn po celém světě je to jeden z projektů, který se pravděpodobně v určitém okamžiku přesune z kategorie penny investic do kryptoměn, protože v nadcházejících letech překročí hodnotu jednoho dolaru.

Proč byste si měli koupit Dogecoin?

Dogecoin je ideální penny kryptoměna pro nováčky v kryptoměnách, protože obrovská komunita je známá tím, jak je vstřícná a přátelská. To znamená, že s rostoucím povědomím o penny kryptoměnách a trhu jako celku by Dogecoin mohl být projektem, který zaznamená obrovský růst a držitelům zajistí velké zisky.

Basic Attention Token – použití digitálních tokenů k odměňování tvůrců

Co je Basic Attention Token?

Basic Attention Token je projekt, který chce odměňovat tvůrce za obsah, jež vytvářejí, a uživatele za reklamy, které si mohou dobrovolně zobrazovat. K dosažení tohoto cíle projekt využívá nativní token BAT jako prostředek směny za požadované digitální platby.

Basic Attention Token je často považován za jeden z nejsilnějších produktů ze všech penny kryptoměn s prohlížečem Brave Browser. Ten konkuruje prohlížečům Google Chrome a Microsoft Edge a v průběhu času usnadňuje distribuci tokenů BAT od inzerentů k uživatelům a od uživatelů k tvůrcům obsahu.

Jen ty nejlepší penny kryptoměny mají tak silný případ užití jako BAT, ale není pochyb o tom, že ačkoli tento projekt může být fenomenálním využitím digitálních tokenů, nachází se na silně konkurenčním trhu, na kterém si bude obtížné vydobít místo.

Proč byste si měli koupit Basic Attention Token?

Tokeny BAT jsou naprosto zásadní součástí procesu, jakým Basic Attention Token zajišťuje krypto odměny svým uživatelům, a tak investoři mohou očekávat, že s rostoucím počtem uživatelů prohlížeče Brave by měla růst i hodnota tokenu BAT, protože pro fungování platformy jich bude potřeba více.

S ohledem na tuto skutečnost je BAT silným uchazečem o nejlepší penny kryptoměnu. Projekt bude mít před sebou výzvu, aby sebral kontrolu nad trhem technologickým gigantům, ale i malý kousek obrovského trhu s prohlížeči by stačil k tomu, aby cena BAT prudce vzrostla.

Ripple – nejlepší penny kryptoměna pro případy použití v bankovnictví

Co je Ripple?

Ripple je platební protokol a digitální měna založená na blockchainu, jejímž cílem je revolučně změnit způsob, jakým lidé převádějí peníze po celém světě. Společnost Ripple byla založena v roce 2012 a i přes problémy s Komisí pro kontrolu cenných papírů (SEC) se rychle stala jednou z nejrozšířenějších blockchainových platforem ve finančním odvětví.

Srdcem sítě Ripple je XRP, nativní token používaný k usnadnění transakcí v síti. Tokeny XRP jsou navrženy jako rychlý a efektivní způsob přeshraničního pohybu peněz, kdy transakce trvají jen několik sekund a poplatky jsou výrazně nižší, než u tradičních platebních metod.

Ripple se odlišuje od mnoha projektů penny kryptoměn firemním využitím a zaměřením na spolupráci s institucemi TradFi, nikoli proti nim. Ripple spolupracuje s více než 300 bankami a finančními institucemi po celém světě, včetně společností Santander a American Express, které jeho technologii využívají k usnadnění přeshraničních plateb.

Proč byste si měli koupit Ripple?

XRP, které je dlouhodobě považováno za jednu z nejlepších penny kryptoměn, by mohlo představovat významný krok vpřed ve vývoji technologie blockchain a nabízet rychlý, bezpečný a efektivní způsob převodu peněz po celém světě. Technologie stojící za Ripple je všeobecně považována za významnou inovaci ve finančním odvětví, která má potenciál v příštích letech změnit způsob, jakým posíláme a přijímáme peníze, a pokud se projektu letos podaří překonat žalobu SEC, pak XRP nemusí být penny kryptoměnou příliš dlouho.

Tron – nejlepší penny kryptoměna ke koupi pro zábavní průmysl

Co je Tron?

Tron je decentralizovaná zábavní platforma založená na blockchainu, jejímž cílem je změnit způsob, jakým uživatelé internetu konzumují a sdílejí digitální obsah. Cílem platformy Tron, kterou v roce 2017 spustil Justin Sun, je vytvořit efektivnější a decentralizovaný zábavní průmysl, v němž společně tvůrci obsahu a spotřebitelé mohou komunikovat přímo, místo aby se spoléhali na velké firemní prostředníky.

Srdcem sítě Tron je TRX, kryptoměna používaná k pohonu platformy. TRX je často považován za oblíbenou penny kryptoměnu, do které se vyplatí investovat, protože má velkou užitečnost ve své roli motivovat tvůrce obsahu a spotřebitele k účasti v ekosystému Tron a také usnadňovat transakce a další činnosti v síti.

Platforma Tron nabízí řadu nástrojů a služeb pro tvůrce obsahu, včetně platformy pro distribuci obsahu, platformy pro crowdfunding, platformy pro sociální média a dalších. Nabízí také vysokorychlostní, nízkonákladovou blockchainovou síť, která dokáže zpracovat až 2 000 transakcí za sekundu, což z ní činí jednu z nejrychlejších blockchainových sítí na světě – a to vysvětluje, proč je Tron často uváděn jako možná nejlepší penny kryptoměna ke koupi.

Proč byste si měli koupit Tron?

Tron a TRX jsou podle mnohých v této oblasti významnou inovací v zábavním průmyslu, protože nabízejí decentralizovanou a zjednodušenou platformu pro vzájemnou interakci tvůrců obsahu a spotřebitelů.

Projekt má mnoho příznivců, kteří tvrdí, že TRX je nejlepší kryptoměna ke koupi vzhledem k počtu vývojářů, kteří na platformě právě pracují, ale s vysokou tržní kapitalizací je těžké TRX považovat za nejlepší penny kryptoměnu k investování oproti některým projektům v ranější fázi.

Shiba Inu – nejlepší penny kryptoměna pro meme mince na Ethereu

Co je Shiba Inu?

Shiba Inu je jednou z mnoha meme mincí, které šly ve stopách Dogecoinu, a tento projekt si také vybudoval vášnivou komunitu příznivců; stejným způsobem, jako se to podařilo Dogecoinu. Mince Shiba Inu vznikla teprve v roce 2020, ale šířila se jako požár napříč platformami sociálních médií a stala se jedním z výrazných projektů, přičemž v důsledku vysoké nabídky se i nadále jedná o penny kryptoměnu.

K úspěchu projektu pravděpodobně přispělo i to, že SHIB zůstal penny kryptoměnou, ale také to, že se úspěšně přeorientoval na decentralizovanou finanční platformu, která tokenu přidává užitečnost. Velká část výdrže projektu je výsledkem schopnosti týmu realizovat strategickou změnu zaměření, a to je kvalita, kterou by investoři, kteří chtějí koupit penny kryptoměny, měli považovat za velmi důležitou.

Proč byste si měli koupit Shiba Inu?

SHIB pravděpodobně zůstane vedle Dogecoinu nejoblíbenější penny kryptoměnou pro nováčky, což mu dává obrovskou výhodu oproti složitějším projektům, které vyžadují mnohem více výzkumu a porozumění.

SHIB má také výhodu oproti Doge, protože díky tomu, že je v síti Ethereum, může využívat inteligentní kontrakty, a právě inteligentní kontrakty mu umožnily přejít na DeFi. Pokud se podaří navázat na dosavadní úspěch, mohli by držitelé zaznamenat další velký nárůst ceny díky přílivu uživatelů, kteří chtějí nakupovat penny kryptoměny, protože blockchain se časem stane mainstreamem.

Cardano – nejlepší penny kryptoměna pro investování do 1. vrstvy protokolu

Co je Cardano?

Cardano je decentralizovaný blockchainový projekt, který mnozí analytici považují za špičkovou kryptoměnu, do které se vyplatí investovat. Založil ho Charles Hoskinson, jeden ze spoluzakladatelů Etherea, a byl vytvořen s cílem vyřešit některá hlavní omezení dřívějších blockchainových technologií, jako je například škálovatelnost.

Cardano používá jedinečný konsensuální algoritmus proof-of-stake známý jako Ouroboros, který je navržen tak, aby byl energeticky účinnější než algoritmus proof-of-work používaný v Bitcoinu a Ethereu. To z něj dělá udržitelnější blockchainovou variantu, která je méně náročná na zdroje, a snižuje tak svou uhlíkovou stopu. To pomohlo přivést ke Cardanu řadu ekologicky šetrných projektů, například na pomoc s bilancí uhlíkových závazků, a mohlo by to být důvodem, proč Cardano figuruje na všech hlavních centralizovaných burzách.

Cardano se může pochlubit vícevrstvou architekturou, která odděluje účetní knihu transakcí od výpočetní vrstvy, na které běží inteligentní kontrakty. To umožňuje větší flexibilitu a škálovatelnost, protože každá vrstva může být aktualizována nezávisle, aniž by ovlivnila ostatní, a podle některých názorů se dobře hodí pro projekty s vysokou úrovní výpočtů, jako je například herní platforma na metaverzu nebo podobné projekty.

Cílem Cardana je také podporovat interoperabilitu mezi různými blockchainovými platformami, což umožní bezproblémový přenos kryptoaktiv a dat mezi různými sítěmi. Toho je dosaženo pomocí sidechainů, což jsou samostatné řetězce, které mohou komunikovat s hlavním blockchainem Cardano a napomáhají vyšší efektivitě.

Proč byste si měli koupit Cardano?

Cardano klade velký důraz na udržitelnost a je navrženo tak, aby bylo energeticky úspornější a šetrnější k životnímu prostředí než mnoho jiných blockchainových projektů. Vzhledem k tomu, že obavy o životní prostředí jsou ve světě financí stále důležitější, mohlo by se díky tomu Cardano stát atraktivní volbou pro investory, kteří upřednostňují udržitelnost, a řadí ADA mezi nejsilnější penny kryptoměny.

Projekt má specializovaný tým vývojářů a silnou komunitu příznivců, kteří aktivně pracují na zdokonalování projektu a vývoji nových aplikací pro jeho technologii; to znamená, že od investorů do fanouškovských tokenů až po řidiče elektromobilů existuje pro ADA různorodá škála podporovatelů. Díky tomu má Cardano potenciál v příštích letech dále růst a vyvíjet se.

Díky vícevrstvé architektuře a zaměření na interoperabilitu je Cardano univerzálnějším blockchainovým projektem než mnoho jiných v této oblasti, což znamená, že by mohl zaznamenat nákupní tlak díky potenciálu využití v široké škále odvětví a aplikací. Vzhledem k tomu, že se odvětví blockchainu stále rozšiřuje, mohla by tato všestrannost učinit z Cardana cenné aktivum pro investory, kteří hledají dlouhodobou investici, a to i přes jeho relativně vysokou tržní kapitalizaci.

Cronos – nejlepší penny kryptoměna využívaná krypto burzami

Co je Cronos?

Většina krypto burz používá takzvaný „exchange token“, který pomáhá zajišťovat likviditu na jejich platformách, a Cronos je exchange token populární kryptoměnové burzy crypto.com. Tato burza hostí nejrůznější kryptoměny, jako jsou fanouškovské tokeny, kryptohry, projekty prodávající virtuální pozemky a další – a tak CRO přichází s velkou dávkou užitečnosti. Umožňuje také staking tokenů za účelem získání kryptoměnových odměn, takže držení tokenu CRO je velmi atraktivní.

Burza crypto.com se ukázala být velmi populární, a přestože ještě nevydala vlastní blockchainovou platformu, jako je projekt Binance Smart Chain, je v krypto prostoru brána velmi vážně.

Proč byste si měli koupit Cronos?

CRO je často považován za jeden z nejlepších projektů penny kryptoměn díky obrovské uživatelské základně, kterou se burza může pochlubit. Token, který odměňuje uživatele za staking, nabízí držitelům další rozměr investice, a protože crypto.com nabízí rostoucí počet digitálních aktiv, je přirozené, že se jeho cena postupem času zvyšuje.

Jsou penny kryptoměny dobrou investicí?

Penny kryptoměny mohou být skvělou investicí za předpokladu, že projekty nabízí reálný potenciál, stejně jako jiné investice, například penny akcie. Nejslibnější penny kryptoměny pro velké zisky jsou často ve svých raných fázích, ale nejdůležitější jsou základy projektu.

Závěr – Jaké kryptoměny je nejlepší koupit právě teď?

Je jasné, že vybrat nejlepší penny kryptoměnu k investování je těžké, ale AltSignals je jasně o úroveň výš než většina projektů, a to s obrovskou stávající uživatelskou základnou a nejnižšími cenami tokenů v presale ASI.

Související nejčastější krypto dotazy

Které penny kryptoměny v roce 2023 vyletí vzhůru?

Je mnoho uchazečů o nejlepší penny kryptoměnu a vzhledem k tomu, že existuje tolik penny kryptoměnových projektů, můžeme očekávat, že v roce 2023 zaznamená obrovský růst nejeden z nich. Zatímco SHIB je silným kandidátem na nejlepší penny kryptoměnu, zdá se, že presale ASI od AltSignals se v roce 2023 dostane na vrchol nejlepších penny kryptoměn z hlediska maximalizace zisků.

Které krypto má potenciál tisícinásobku?

Mnoho z nejlepších penny kryptoměn se považuje za nejlepší kryptoměnový projekt, ale absolutně nejlepší penny kryptoměnou bude pravděpodobně projekt AltSignals, který nabízí vysoký potenciál společně s velmi nízkou celkovou tržní kapitalizací.

Vyplatí se kupovat penny kryptoměny?

Většina investorů hledá kryptoměnové projekty, které doplňují vyvážené portfolio. Mnozí investoři do penny kryptoměn se domnívají, že investováním do penny kryptoměn vydělají více peněz, ale to závisí také na celkové tržní kapitalizaci projektů.

Co je penny kryptoměna?

Termín penny kryptoměna neznamená výhradně kryptoměnu s cenou pod jeden cent, ale obvykle se vztahuje na krypto projekty, které mají tokeny dostupné za méně než dolar. Vzhledem k tomu, že nabídka tokenů ovlivňuje také celkovou tržní kapitalizaci projektů, existují nejrůznější druhy penny kryptoměn – fanouškovské tokeny, projekty zaměřené na odvětví plateb za nabíjení elektromobilů, a dokonce tokeny pro finanční instituce, které tokenizují svá aktiva, aby se stala digitálními aktivy – existují penny kryptoměny téměř pro každé odvětví.

Presale AltSignals se můžete zúčastnit zde .