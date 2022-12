10 nejlepších předprodejů kryptoměn, do kterých investovat v roce 2022 (nadcházející předprodeje)

Vzhledem k tomu, že kryptosvět stále rychle expanduje, investice do nových digitálních aktiv může být ošemetná, ale také velmi lukrativní záležitost.

Abychom zajistili, že budete činit chytrá rozhodnutí s předprodejními investicemi, tato příručka obsahuje rozsáhlý pohled na připravované projekty – popisuje, jak mohou investoři najít své ideální aktivum ze všech nejlepších možností předprodeje kryptoměn, které jsou právě nyní k dispozici.

Zde je 10 nejlepších předprodejů kryptoměn, do kterých lze investovat, s recenzemi každého projektu.

Nejlepší předprodej kryptoměn, do kterých můžete investovat právě teď

Při pohledu do budoucna na rok 2022 naše vyhledávání odhalilo lákavou řadu předprodejů kryptoměn připravených k investici. Z nabídek na stole tyto vynikly jako obzvláště lákavé vyhlídky.

Metacade (MCADE) EstateX (ESX) LunaOne (XLN) Sleep Care (SLEEP) Avoteo (AVO) WeSendit (WSI) Toon Finance (TFT) Artyfact (ARTY) Metropoly (METRO) Bet2ken (BTK)

Top 10 kryptoměn v předprodeji k nákupu v roce 2022 zkontrolováno

Metacade je cíl Web3 pro všechny věci metaverse hraní a umožňuje hráčům i krypto fanatikům komunikovat v rychle rostoucím světě Play2Earn.

Umožňuje uživatelům odměňovat je tokeny MCADE pokaždé, když sdílejí recenze, verze alfa nebo jiné užitečné zápisy – vytváří centrum, kde se hráči mohou dozvědět více o GameFi a zároveň se ponořit do tohoto rozšiřujícího se ekosystému.

S ambiciózní vizí posouvající se vpřed do roku 2022, jehož cílem je zdvojnásobit svou hodnotu jako jeden z nejžhavějších nových metaverse tokenů na trhu, stojí Metacade v popředí přemostění přístupnosti mezi začínajícími herními vývojáři a nadšenými vývojáři her. hráči napříč platformami kdekoli dnes existují.

Metacade, vzrušující nová platforma metaverse tokenů, je nabitá funkcemi, které jistě zaujmou hráče ze všech demografických skupin.

Turnaje a losování o ceny jsou jen některé z jeho nabídek – Metagrants také poskytuje inovativní příležitost pro členy financovat své vlastní hry prostřednictvím soutěžního systému hostovaného ve virtuální arkádě.

Uživatelé mohou mít dokonce možnost otestovat si tituly tím, že budou spolupracovat s vývojáři her – potenciálně si vydělají výnosy v rámci tohoto jedinečného ekosystému Play2Earn.

S tak fascinujícími vyhlídkami na palubě, má skutečně takový potenciál pro desetinásobné zisky oproti roku 2023?

Metacade, metaverse token spojený se vzkvétajícím růstem trhu GameFi 10x tradičního hraní do roku 2025 (Crypto.com), má být brzy spuštěn.

S předprodejní cenou 0,020 USD za token MCADE a 1,4 miliardami tokenů v oběhu při jeho počáteční veřejné nabídce investoři očekávají odhadovaný potenciální nárůst tržní kapitalizace z 28 milionů USD na neuvěřitelný desetinásobný nárůst – až k působivému uzavření hodnoty na 300 milionů dolarů (280 milionů dolarů).

Sektor GameFi se rozjíždí a s ním přichází nová generace metaverse tokenů. Kryptosvět si již všiml, jako jsou The Sandbox a Decentraland, jejichž tržní kapitalizace dosáhla neuvěřitelných výšek a v roce 2021 dosáhla vrcholu na 6,5 miliardy dolarů, respektive 7 miliard dolarů!

Pokud bude Metacade následovat tento vzor, všechny známky naznačují, že její ocenění do roku 2023 stonásobně vzroste – dosáhne působivé hranice 2,8 miliardy dolarů, které by bylo možné dosáhnout, pokud se odhady celkové velikosti odvětví ukáží jako přesné (Crypto.com předpovídá růst až 50 miliard).

Bude se historie opakovat? Pouze čas ukáže…

Metacade je v nejlepší pozici, aby mohla těžit z rychlého růstu technologií GameFi a metaverse, protože již byla svědkem toho, jak úspěšné mohou být nové tokeny, jako jsou The Sandbox a Decentraland.

Díky svým plánům stát se hlavním hráčem v tomto rychle se vyvíjejícím prostoru by první uživatelé mohli brzy sklízet obrovské odměny – s potenciálem výdělku až 10násobku toho, co původně investovali!

Do předprodeje Metacade se můžete zapojit zde.

2. EstateX (ESX)

EstateX se připravuje na to, aby byl jedním z nejlepších předprodejů kryptoměn tohoto roku, se svým inovativním konceptem již přitahuje široké publikum.

Projekt plánuje revoluci v investování do nemovitostí tím, že lidem na celém světě poskytne přístup a cenovou dostupnost ve vlastnictví majetku prostřednictvím „frakčního vlastnictví“.

S každým nákupem nebo prodejem uskutečňovaným prostřednictvím ESX (nativní token společnosti EstateX) může EstateX potenciálně proniknout do rostoucího evropského trhu s tokenizovanými nemovitostmi, u nichž se očekává, že do čtyř let dosáhne 1,5 bilionu EUR.

Prostřednictvím EstateX se investoři mohou zapojit do nového revolučního blockchain systému, kde jsou vlastnické podíly vysoce bezpečné a transparentní.

Budou mít přístup ke globálním obchodním příležitostem 24/7 na sekundárním trhu platformy – a také si budou moci rychle půjčovat pomocí tokenů zajištěných aktivy.

Navíc se v roce 2022 dokonce zapojí do pomoci při rozhodování, které vlastnosti by měly být součástí tohoto inovativního krypto projektu DAO!

3. LunaOne (XLN)

LunaOne letos dělá obrovské vlny v kryptoprostoru – a má to dobrý důvod. Tento projekt metaverse bude všezahrnující virtuální svět, který se bude používat pro herní, obchodní a vzdělávací účely.

Jako decentralizovaná autonomní organizace (DAO) mají držitelé tokenů přímý vliv na utváření toho, jak LunaOne funguje; navíc si budou moci užívat spoustu špičkových funkcí, jako jsou streamovací platformy s vestavěnými systémy odměn, kompatibilita s náhlavními soupravami pro virtuální realitu a dokonce i personalizované avatary v rámci vlastních vesmírů jejich uživatelů.

Není žádným překvapením, že ji mnozí oslavují jako jednu z nejlepších mincí Web 3.0 v okolí – nenechte si ujít zapojení!

Připravte se připojit se k více než 7 600 krypto nadšencům v očekávaném předprodeji LunaOne. Jako platforma postavená na technologii Binance Smart Chain mohou uživatelé zažít nízké síťové poplatky a těšit se na provádění transakcí s XLN – jeho nativním tokenem.

Na této vzrušující cestě vás jistě čeká spousta odměn, takže si ji nenechte ujít.

4. Sleep Care (SLEEP)

Sleep Care je nastavena na revoluci v rostoucím segmentu „Social-Fi“ jako inovativní platforma založená na blockchainu, která platí uživatelům za jejich spánkové návyky.

S využitím GPS a tělesných senzorů propojených se zařízeními iOS nebo Android vytváří Sleep Care datovou mapu kvality spánku, která odměňuje uživatele v žetonech $SLEEP po pěti hodinách klidného spánku.

Pro ty, kteří si myslí, že mohou každý měsíc porazit konkurenci, budou dokonce k dispozici ceny v žebříčcích. Nyní můžete dostat zaplaceno a přitom si trochu zdřímnout – nic lepšího už neexistuje.

Inovativní přístup společnosti Sleep Care ke kryptoměně jí již v kryptosvětě vysloužil oddaný následovník.

Díky komunitním funkcím, jako je porovnávání spánkových návyků a vestavěný mechanismus spalování, investoři hledají u $SLEEP vzrušující dlouhodobé výnosy. Podívat se na to; tento drahokam s nízkou čepicí může být vaší vstupenkou k finančnímu úspěchu.

5. Avoteo (AVO)

Avoteo otřásá světem kryptoměn svým inovativním předprodejem v roce 2022. Avoteo nabízí platformu crowdfundingu založenou na blockchainu a jeho cílem je celosvětově změnit proces získávání kapitálu pro startupy.

Pro držitele AVO může hlasování o vzrušujících projektech vést nejen ke změně, ale také k pasivnímu příjmu prostřednictvím funkcí sdílení zisku.

Kromě toho je tu ještě více: začínající podniky, které hledají nezávislé pracovníky, najdou uspokojení svých potřeb také díky možnostem trhu dovedností a uživatelé, kteří investují, budou mít přístup k hmatatelným výhodám, jako je hlasování o správě věcí veřejných nebo nákup zboží/služeb pomocí AVO v podporovaných podnicích – opravdu není nic lepšího než tohle.

Pokud jde o bezpečnost, Avoteo již bylo auditováno společností Certik a je podporováno řadou předních kryptofirem, jako je Coinzilla a Blockchain Army.

Projekt je v současné době ve fázi 2. předprodeje, investoři mohou nakupovat tokeny AVO prostřednictvím webových stránek projektu. S datem spuštění stanoveným na září budou všechny oči upřeny na pokrok společnosti Avoteo během druhé části roku.

6. WeSendit (WSI)

S 10 lety zkušeností v podnikání se WeSendit stala důvěryhodnou platformou pro více než 3,5 milionu uživatelů ve 150 zemích pro snadné sdílení souborů.

Nyní švýcarská společnost posouvá věci o krok dále a vstupuje do webu 3.0 se svou decentralizovanou verzí, která bude využívat technologii blockchain k ochraně bezpečnosti dat a soukromí při přenosu transakcí.

WeSendit přináší revoluci do digitálního prostoru se svou novou platformou a nabízí uživatelům dva způsoby přístupu k jejich službám.

Obě možnosti poskytují bezpečný zážitek – můžete se buď přihlásit a zaplatit přes PayPal, nebo anonymně převést své prostředky pomocí tokenů WESENDIT a přitom využít působivou slevu 60 %.

Navíc držitelé tokenů dostanou po spuštění předprodeje další odměny. Připravte se na tento inovativní způsob posílání peněz do celého světa ještě dnes.

7. Toon Finance (TFT)

Od svého relativně nedávného spuštění se Toon Finance raketově vyšplhal na vrchol žebříčku kryptoměn! Za tímto úspěchem stojí impozantní tým vývojářů a umělců.

Díky svým hbitým dovednostem a osvobozující kreativitě způsobili revoluci v tom, jak obchodujeme; přemosťování blockchainů, obchodování s kryptoměnami a zapojování nás pomocí podmanivých NFT na jednom místě.

Toon Finance Coin se rychle stal nejoblíbenějším meme coinem na trhu a vzbuzuje velkou pozornost – nejen ze strany investorů, ale také pro jejich platformu DEX, která mění hru.

Jejich nativní pomocný token TFT lze použít k nákupu NFT, které obohacují herní zážitky, a také k hlasování o komunitních hrách pomocí zdroje Cross Chain.

Tato úžasná nová technologie by mohla způsobit revoluci v obchodování s kryptoměnami tím, že by akciím, jako je Toon Finance, poskytla přidanou autoritu a důvěryhodnost i poté, co začal život sdílet výhradně v memech!

Uživatelé TFT Coinů budou moci provádět bezpečné a nákladově efektivní směny bez zapojení třetí strany. Tato síť peer-to-peer umožňuje obchodníkům obejít konvenční obchodní protokoly a umožňuje jim nakupovat a prodávat přímo mezi sebou jednoduchým a efektivním způsobem.

8. Artyfact (ARTY)

Artyfact je ambiciózní projekt, který spojuje vysoce věrnou grafiku a návykovou hratelnost moderní hry s otevřeným světem s revolučními funkcemi Play-and-Earn (PAE).

Využitím technologie blockchain Binance Smart Chain a schopností Unreal Engine 5 by Artyfact mohl být prvním herním metaverse projektem, který skutečně kombinuje prvky P2P i P2E v jednom balíčku – což hráčům umožňuje propojit jejich vášeň pro hraní her s vyděláváním odměn.

Poté, co začátkem tohoto měsíce oznámili své demo, už se hráči po celém světě těší ze vstupu do pohlcujícího světa Web3 Artyfacts!

9. Metropoly (METRO)

Metropoly přináší revoluci do světa investic do nemovitostí – dává uživatelům po celém světě možnost získat finanční odměny z nemovitostí generujících příjmy.

Bez překážek nebo skrytých poplatků mohou jednotlivci využít tohoto snadného a bezproblémového způsobu investování s pouhými 100 USD potřebnými pro vstup.

Zkušený tým pečlivě vybírá každou nemovitost na základě inspekční zprávy, aby zákazníci věděli, do čeho jdou, ještě před investicí! Platforma nabízí investorům jak dlouhodobé pronájmy, tak krátkodobé rekreační domy; otevírají nové cesty k dosažení svých cílů rychleji než kdy předtím.

Metropoly otřásá krypto hrou se svou limitovanou edicí tokenu ERC-20, METRO. Tento užitečný token, postavený na Ethereum Blockchain a pyšnící se celkovou zásobou 1 miliardy tokenů, lze použít k platbám nebo přijímání odměn v inovativním ekosystému Metropoly.

A nyní mají fanoušci raní zákazníci exkluzivní šanci stát se jeho součástí během jeho nadcházejícího předprodeje!

S pěti úrovněmi od Student po Tycoon – každá nabízí speciální pobídky, jako jsou NFT, cashback investice a bonusové tokeny pro použití v rámci platformy – se může kdokoli zapojit do všeho, co Metropoly nabízí. Nenechte si ujít – získejte svůj kousek historie ještě dnes!

10. Bet2ken (BTK)

S Bet2ken se můžete zapojit do dění velkých sportů a událostí po celém světě. A když říkáme „akce“, myslíme to vážně – tato přední online platforma nenabízí pouze tradiční (a bezpečné) sázení prostřednictvím kryptoměn, ale také hry typu Play-to-Earn a Prediction Marketplace.

Je dokonce možné vydělávat peníze pomocí peer-to-peer kurzových sázek. Všechny výsledky hráčů jsou zajištěny prostřednictvím chytrých smluv, což znamená, že každý bude za své sázky spravedlivě odměněn.

Navíc jako bonus navíc existuje exkluzivní přístup k nativnímu tokenu ekosystému – takže ať už si vyberete sportovní sázení nebo hrajete své kurzy v jiné hře, Bet2ken má pro hráče spoustu způsobů, jak vyhrát velké částky.

Spuštění revolučního tokenu Bet2ken se bude časově shodovat s mistrovstvím světa ve fotbale v Kataru, což investorům poskytne přístup k jedinečným odměnám a právům na správu.

S 25% zisky, které se každý měsíc přerozdělují mezi hráče, kteří vsadili prohrávající sázky – i prohry jsou příležitostí k vítězství. Nejen to, ale toto pravidelné předprodejní krypto lze také vsadit přímo z webových stránek Bet2ken – tak si nenechte ujít svou šanci stát se součástí této historické události.

Co je předprodej kryptoměn?

Předprodej kryptoměn poskytuje investorům jedinečnou příležitost – potenciál dosáhnout obrovských výnosů z digitálních aktiv zakoupených za zvýhodněné ceny.

Před počáteční nabídkou mincí ( ICO ) lze tyto tokeny získat buď přímo z webových stránek platformy nebo prostřednictvím jiných investorských kanálů, a poté je po uvedení na burzách později se ziskem prodat.

Samozřejmě, který přístup je nejlepší, do značné míry závisí na individuální ochotě riskovat a také na tom, jak silný každý projekt vypadá z hlediska jeho celkové životaschopnosti.

Předprodej kryptoměn je lukrativní příležitostí pro investory, přičemž některé projekty nabízejí odměny prvním účastníkům, díky nimž jsou jejich příspěvky ještě atraktivnější.

Zatímco některé platformy vyžadují pokročilou registraci, jiné, jako je Metacade, dávají šanci všem, aby se zapojili do akce – bez závazků!

Jak najít nejlepší předprodej kryptoměn, do kterých můžete investovat

Trh s kryptoměnami již není okrajovým odvětvím, protože digitální aktiva mají nyní potenciál zaujmout své místo v běžném podnikání.

Navzdory medvědímu sentimentu od mnoha investorů během tohoto kryptografického zimního období stále existují tokeny, které vykazují pozoruhodnou odolnost a představují vynikající příležitosti pro důvtipné kupující, kteří dokážou zaznamenat vznikající projekt.

Vzhledem k tomu, že každý měsíc vstupuje na scénu více nových kryptoměn, je důležité, aby se chytré investice spoléhaly na důkladnou analýzu těchto projektů, než do nich koupí.

Investoři nemusí slepě hledat nejziskovější předprodeje kryptoměn pomocí klíčových ukazatelů. Při zohlednění těchto základních faktorů lze učinit moudrá rozhodnutí o nákupu, která mohou přinést slibné výsledky.

Hledejte na správných místech

Pro ty, kteří hledají nadcházející vydání v kryptoměně, je důležité si před investováním udělat průzkum.

Kryptoagregátory jako Coinmarketcap a Coingecko jsou základními nástroji, ale nezapomeňte na oblíbené webové stránky sociálních médií a online fóra, jako je Twitter nebo Reddit, které mohou poskytnout cenné informace o tom, které nové digitální tokeny se mohou brzy objevit.

Vzhledem k tomu, že předprodeje probíhají ještě před uvedením ICO nebo IDO na burzy, je jisté, že tam bude spousta informací – mějte oči otevřené.

Proveďte odpovídající průzkum projektu

Investice do nového krypto projektu může být skličující úkol, protože množství podvodů ztěžuje rozeznat, které z nich jsou legitimní.

Výzkum je proto nezbytný pro ty, kteří chtějí rozumně investovat. Po výběru potenciálních projektů ze svého užšího výběru a přečtení jejich whitepaperů zvažte ještě podrobnější prozkoumání jejich plánu – to vám ukáže, kdy plánují dosáhnout každého milníku, spolu s tím, jak úspěšné byly doposud.

Všechny tyto prvky se nakonec spojí v jeden účinný způsob, jak pochopit, zda investice do tohoto konkrétního projektu může později přinést odměny.

Pokud určitý kryptoprojekt nemá whitepaper nebo roadmap, je to podezřelé, a investoři by to neměli chtít přehlížet.

Jak již bylo řečeno, ne každý projekt s whitepaperem představuje dobrou volbu. Místo toho by investoři měli zvážit, jaká je jedinečná hodnotová nabídka projektu a proč by to byla přesvědčivá příležitost.

Prozkoumejte vývojový tým

Špičkový kryptoprojekt je produktem zkušeného týmu, který rozumí a přijímá své odvětví.

Aby byl zajištěn úspěch, projekty musí být podporovány odborníky, kteří jsou obeznámeni s technologií blockchain a také s dalšími souvisejícími koncepty, jako jsou herní modely hrající za výdělky. Tímto způsobem lze dosáhnout dlouhodobé životnosti pro jakýkoli daný podnik.

Přezkoumejte a pochopte tokenomiku projektu

Předprodej kryptoměn nabízí jedinečnou příležitost získat včasný přístup k nejnovějším a nejslibnějším tokenům v blockchainovém prostoru.

Aby byl zajištěn úspěch, musí investoři přezkoumat tokenomiku – kolik bylo celkem coinů vydáno a zda nějaké budou „spáleny“ po uvedení na trh – protože to může drasticky ovlivnit jeho dlouhodobý cenový potenciál.

Náš průvodce předkupováním kryptoměn pomáhá zájemcům odemknout všechny tyto podrobnosti, aby měli vše potřebné pro úspěšné investice, které vyčnívají z davu!

Používejte sociální média

Digitální mince zaznamenaly velký úspěch díky sociálním médiím, přičemž nejnovějším příkladem je Dogecoin.

Tweety Elona Muska a diskuse na Redditu vynesly jeho cenu výše v ohromující ukázce kolektivní moci nad finančními trhy.

Sociální fóra tak mohou být výkonnými nástroji pro investory, kteří chtějí objevit potenciální nové kryptoměny – ale měli by nejprve podniknout základní kroky, jako je průzkum pozadí, než podniknou jakékoli kroky.

Je dobrý nápad investovat do předprodeje kryptoměn?

Předprodej kryptoměn umožňuje investorům využít zvýhodněné ceny a potenciál budoucího zisku tím, že zachytí tokeny za nejnižší cenu, než se dostanou na burzy.

Vysoký cenový potenciál

Díky sníženým vstupním nákladům a rozsáhlým příležitostem k růstu by důvtipní investoři do kryptoměn mohli vydělávat na nákupu většího množství, které by se mohlo ukázat jako velmi přínosné, pokud by hodnota těchto mincí v průběhu času rostla.

Příležitost získat pasivní příjem

Krypto projekty nejenže dávají investorům příležitost dostat se brzy do průkopnických nových technologií, ale také potenciálně přinášejí pasivní příjem.

Věci jako tokeny Avoteo rozdělují daň vybranou z transakcí zpět držitelům – až 3 % z každé transakce.

Pro další zisk má mnoho krypto iniciativ funkci sázek, která vám umožní uzamknout vaši investici a získat větší odměny.

Pokud se díváte na to, který předprodej stojí za váš čas a peníze, nezapomeňte se podívat na všechny související výhody; mohlo by to znamenat více výdělků než jen samotné zhodnocení ceny.

Včasná výhoda investora

Investice do předprodejních krypto projektů umožňuje investorům skočit do přízemí inovativního konceptu a zajistit si potenciálně vysoké výnosy na roky dopředu.

Navíc je to skvělá příležitost spojit se s dalšími zapálenými a znalými členy komunity.

Dogecoin je možná jedním z nejlepších příkladů – to, co začalo jako meme coin, od té doby vidělo, že jeho první uživatelé byli bohatě odměněni za účast v tak rané fázi.

Předprodejní rizika kryptoměn

Investice do předprodeje kryptoměn může být vzrušujícím způsobem, jak nastartovat své portfolio digitálních měn, ale potenciální investoři by měli mít na paměti jednu věc: riziko.

Projekt se nemusí vyvíjet podle očekávání a zanechá vám bezcenné žetony; nebo pokud se po jeho ICO náhle změní podmínky na trhu, spolu s tím by se mohly potopit jakékoli možnosti výdělku.

Zhodnocení těchto nebezpečí je nezbytné pro každého, kdo doufá, že si splní své krypto sny.

Nejlepší předprodej kryptoměn – poslední myšlenky

S příslibem zlevněných tokenů a dodatečných odměn může být vstup do předprodeje atraktivní možností pro investory, kteří chtějí získat náskok.

S desítkami nových projektů, které se každý měsíc spouští, je však těžké najít takové, do kterých se skutečně vyplatí investovat – až doteď!

Metacade nabízí svou konečnou fázi předprodeje na tokenu MCADE, což investorům poskytuje přístup ke všemu, co potřebují k úspěchu na tomto rostoucím trhu, spolu se slevami, které nejsou dostupné nikde jinde. Zajistěte si jeden, dokud máte ještě čas, a začněte těžit z toho, co krypto může nabídnout.