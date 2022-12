10 nejlepších připravovaných ICO kryptoměn, do kterých lze investovat v roce 2022

Vzhledem k tomu, že blockchain přidává nové projekty téměř denně, může být těžké rozhodnout, které z nich nabízejí investorům solidní výnosy.

Abychom vám pomohli, provedli jsme veškerý výzkum, abyste vy nemuseli. Náš seznam nejlepších nadcházejících ICO podrobně popisuje vlastnosti a výhody jednotlivých projektů – ideální pro všechny investory, kteří chtějí využít nízkých cen během nabídky mincí.

Pojďme zjistit, jak by potenciální výdělky z těchto počátečních nabídek mincí mohly prospět vašemu dnešnímu investičnímu portfoliu.

Nejlepší nadcházející ICO v roce 2022

10 nejlepších nových ICO kryptoměn, do kterých lze investovat v roce 2022 zkontrolováno

Metacade je první svého druhu ve Web3 – útulné centrum pro hráče i členy komunity, kde se mohou setkávat, užívat si společnosti toho druhého, hrát různé krypto hry a potenciálně sklízet investiční odměny.

Namísto toho, abyste měli všechna svá vejce v jednom košíku a investovali do úspěchu nebo neúspěchu pouze jednoho projektu/herního titulu, jak byste to obvykle museli dělat jinde, je zde více projektů umístěno pod jednou střechou, což investorům poskytuje více diverzifikovaných možností.

Nejlepší na tom je, že bez ohledu na to, jaký žánr vás každý den upoutá, vždy uvnitř bude čekat něco příjemného.

Investice do tokenů MCADE je klíčem k odemknutí rostoucí herní ekonomiky a využívání exkluzivních odměn.

Buďte v pozoru brzy, jděte dopředu – můžete sklízet vážné výnosy, protože Metacade startuje. Nejen to, ale je to také virtuální místo setkávání, kde mohou hráči budovat spojení a společně vytvářet neuvěřitelné projekty.

O Metacade se v prostoru Web3 mluví a jejich platforma slibuje revoluci v tom, jak hráči nacházejí příležitosti.

Díky svému raketovému vzestupu jako jednomu z předních projektů roku 2022 si Metacade vydobyl místo na prvním místě v našem seznamu pro nejzajímavější tokeny kryptoměn právě teď.

2. Hedera (HBAR)

Hedera poskytuje revoluční blockchain platformu pro jednotlivce a organizace, aby uvedli do života své nejkreativnější nápady.

Jeho rozmanité využití – od tokenové služby, chytrých smluv až po vytváření a správu NFT – pomáhá řídit vývoj decentralizovaných aplikací napříč doménami Web2 a Web3.

Nástroj HCS poskytuje uživatelům možnost přesné časové značky, která je užitečná při vytváření projektů odolných vůči budoucnosti, které zůstávají imunní vůči manipulaci nebo pokusům o manipulaci s daty.

Odemknutí plného potenciálu sítě Hedera vyžaduje vlastnictví jejího nativního tokenu HBAR. Tato energeticky účinná kryptoměna nabízí uživatelům ochranu před škodlivými útoky a používá se k placení poplatků za transakce aplikací.

Jako jedna z nejslibnějších krypto ICO, která bude brzy spuštěna na Coinbase, by se investice do této jedinečné mince mohla velmi vyplatit.

3. NEAR Protocol (NEAR)

NEAR Protocol zahajuje novou éru internetu a umožňuje uživatelům snadný přístup k decentralizovaným aplikacím.

Díky inovativnímu blockchainu vrstvy 1 a jedinečnému škálovacímu mechanismu tato platforma umožňuje vývojářům rychle vytvářet dApps s optimálními výsledky – což přináší revoluci ve způsobu, jakým používáme technologii.

NEAR je dokonalá sada nástrojů pro vývojáře, která důvtipným kodérům nebo začátečníkům poskytuje vše, co potřebují k snadnému a efektivnímu vytváření aplikací Web3.0.

S výkonnými nástroji CLI a jednoduchými sadami SDK na dosah ruky mohou uživatelé sepisovat chytré smlouvy v jazyce, který si zvolí – není třeba složitě se učit Solidity nebo Vyper.

Pokud by bylo potřeba pomoci, je k dispozici bezplatná dokumentace s kompletními návody a také každodenní hovory nabízené samotnou NEAR pro další ujištění.

4. Kryptview (KVT)

Slyšeli jste o Kryptview, nové kryptoměně, která přináší revoluci na kryptotrhu? Tato platforma zaměřená na výdělek zaručuje přesnost a transparentnost tím, že umožňuje uživatelům přispívat svými poznatky o digitálních tokenech.

Nabízí účastníkům jedinečnou příležitost získat odměny jednoduše poskytováním recenzí o různých společnostech v tomto neregulovaném odvětví – bezprecedentní příležitost zapojit se do technologie blockchain.

Hledáte příležitost dostat se do přízemí blockchainem řízené revoluce? Kryptview může být vaší odpovědí.

Tato inovativní platforma je navržena tak, aby poskytovala investorům do kryptoměn transparentní a objektivní informace o potenciálních kryptoměnových projektech – eliminuje jakékoli pochybnosti o legitimitě a zabraňuje podvodům ve využívání důvěřivých uživatelů.

Pro ty, kteří přispívají kvalitním obsahem (který může zahrnovat i vlastní hodnocení cen), je k dispozici také kompenzace v KVT coinech.

Nikdy tu nebyla tak jednoduchá cesta k úspěchu – připojte se ke Kryptview ještě dnes a ujistěte se, že jste vždy o krok napřed, pokud jde o investování.

5. O-MEE (OME)

O-MEE je inovativní ICO spuštěné v roce 2022, které přináší účinnou kombinaci sociálních médií a trhu NFT, která pomáhá tvůrcům vydělávat peníze z jejich digitálních děl.

Vývojáři obsahu mohou plně využít platformu O-MEE, která obsahuje nástroje, jako jsou modely předplatného a privátní centra, plus přístup k příležitostem zpeněžení na trhu NFT s tokenovou silou $OME.

Vítejte ve Web3.0: kde se kreativita snoubí s finanční odměnou.

6. WeSendit (WSI)

WeSendit přináší blockchain technologii do hlavního proudu s jejich novou krypto-řízenou platformou, díky níž jsou přenosy velkých souborů bezpečné a snadné.

WeSendit, který již zaznamenal úspěch ve 150 zemích s 3,5 miliony uživatelů, pokračuje v revoluci ve sdílení dat tím, že umožňuje prémiovým členům úplnou anonymitu jejich souborů a zároveň motivuje k používání prostřednictvím žetonů odměn z fondu aktivit.

Držením tokenů WSI můžete získat přístup k airdropu 45 milionů coinů po jejich veřejném prodeji.

To však není vše; po tomto vydání umožní WeSendit investorům využít sázky až do výše 200 % dubna. Zúčastněte se jednoho nebo obou a získejte velké odměny s WSI.

7. SubQuery (SQT)

Pro vývojáře, kteří chtějí vytvářet decentralizované aplikace, je SubQuery dokonalou sadou nástrojů vše v jednom.

Postaven pro použití na populárních platformách, jako jsou Polkadot, Substrate a Avalanche, podporuje „decentralizovanou datovou službu“ se snadným „hrdinským kurzem“, který uživatele provede každým krokem vytváření jejich dApps – bez nutnosti složitých backendových systémů.

Tento neuvěřitelný zdroj si určitě nenechte ujít.

Nadcházející ICO společnosti SubQuery představuje vzrušující příležitost pro investory, jak předběhnout křivku a zakoupit tokeny dříve, než projekt dosáhne svého.

K mání je necelých 9 % celkové nabídky SubQuery, přičemž USDC přijímáme jako platbu s pevnou sazbou 0,0275 $ za token – takže si nenechte ujít tuto hlavní šanci naskočit brzy na palubu.

8. SeaCoast (COAST)

SeaCoast přináší revoluci v krypto platformě a nabízí uživatelům více než jen výměnu digitálních aktiv.

Tato síť nové generace doufá, že „tokenizuje pobřeží“ tím, že poskytne vhled do některých z nejmalebnějších oblastí přírody – včetně znalostí souvisejících s našimi pobřežími a oceány.

Sdílením geograficky označeného obsahu s ostatními členy mohou být uživatelé odměněni v tokenech $COAST, které jsou poté „ukotveny“ v rámci fondu SeaCoast pro další výhody. S tak širokou škálou případů použití by se SeaCoast mohl stát jedním z dosud nejžhavějších projektů kryptoměn.

Vstupte do přízemí ambiciózního projektu SeaCoast. Účastí na jejich nadcházejícím ICO za pouhých 100 EUR (102 USD) mohou investoři získat exkluzivní NFT a mít šanci být součástí tohoto digitálního ekosystému, který má být dokončen až v roce 2025.

Připravte se na spuštění kryptoměn – zaregistrujte se nyní.

9. Social-Service (SSE)

Social-Service odemyká finanční svobodu po celém světě a je průkopnickým krypto projektem, který má změnit způsob, jakým používáme P2P služby a technologii blockchain.

Platforma se snaží propojit sociální sítě s podniky sdílení zdrojů, které poskytují „vzájemně výhodné příležitosti“ bez peněžních transakcí.

Díky své decentralizované struktuře, která umožňuje použití v jakékoli zemi po celém světě, bude brzy uveden na trh – nejprve prostřednictvím „Pre-ICO“ v letošním roce, než vstoupí do plného území ICO během roku 2023.

Navíc v nadcházejících měsících bude beta verze jejich aplikace připravena na oficiální vydání příští rok – mohl by to být obrovský skok vpřed v našem přístupu k ekonomice?

Zbývá jen několik týdnů do využití fáze před ICO a pro ekosystém sociálních služeb již bylo zakoupeno více než 108 000 tokenů SSE $.

Tento unikátní projekt ještě neodhalil všechny podrobnosti, ale rozhodně stojí za to jej sledovat, protože vstupujeme do roku 2023 – ICO, které si nebudete chtít nechat ujít.

10. Mavia (MAVIA)

Hráči, připravte se vstoupit do světa jako nikdy předtím. Mavia je nadcházející AAA ‚blockchain based builder‘ hra z roku 2022.

Hráči si mohou vytvořit své vlastní základny ve hře a dobývat ostatní pomocí strategického válčení inspirovaného Command & Conquer.

Vítězní hráči vydělají RUBY $ – revoluční nativní token Mavia, který odměňuje uživatele za zručnou hru a poskytuje jim různá vylepšení a výzvy ve hře.

Navíc jej mohou používat v rámci samotného metaverse, díky čemuž se jedná o jednu z nejuniverzálnějších digitálních měn současnosti.

Mavia rychle nabírá na síle, protože očekávání na jejich uvedení na trh ve 4. čtvrtletí 2022 narůstají. Díky integrovanému trhu NFT a schopnosti streamovat živé bitvy slíbili jedinečný zážitek, který jistě ohromí, až se dostane na trh.

Již za pár týdnů Mavia zahájí prodej tokenů plus virtuální prodeje pozemků – takže si tuto jedinečnou příležitost nenechte ujít.

Co je to ICO?

Investice do ICO je jedinečnou příležitostí pro přístup k předveřejnému prodeji kryptoměn. Na rozdíl od IPO, které nabízejí akcie společností vstupujících na burzu, ti, kteří investují do ICO, dostávají digitální tokeny.

Rok 2022 bude pro tyto investory klíčový rok, protože potřebují projekty, které vyřeší naléhavé problémy a dokážou, že jejich potenciální výnosy stojí za to – promění dobré nápady ve skvělé investice.

Nový svět kryptoměn ICO nabízí vzrušení a inovace, protože široká škála projektů zůstává nepřipoutána k tradičním předpisům. To může být atraktivní vyhlídka pro ty, kteří chtějí zahájit vlastní úsilí, které by jinak mohlo být brzděno složitými byrokratickými požadavky.

Jak ICO fungují?

ICO jsou stále oblíbenější jako inovativní nový způsob financování projektů. Namísto spoléhání se na banky nebo tradiční metody si každý se správnou technologií a odbornými znalostmi může vyvinout vlastní ICO strukturu – ať už se jedná o neomezené dodávky, omezené limity nebo cokoli jiného, co se hodí.

Tři hlavní struktury ICO jsou:

Přednastavená cena tokenu + omezená zásoba

Variabilní cena tokenu + omezená zásoba

Přednastavená cena tokenu + variabilní zásoba

Aby tyto iniciativy uspěly, samozřejmě potřebují investory, takže klíčovým faktorem se stává i důvtipný marketing; od spolupráce s předními ICO agenturami až po zapojení do sociálních sítí.

Máte zájem investovat do rozvíjející se kryptoměny? Postup je snadný. Stačí si najít projekt, který rezonuje s vašimi cíli, zaregistrovat se na webu projektu a zakoupit tokeny prostřednictvím jeho výměny. Jakmile je získáte, uložte je bezpečně do kryptopeněženky, dokud nebudou uvedeny k prodeji – pak se připravte na nějakou potenciální tržní příležitost.

Jak najít nové připravované ICO

Investice do kryptoměn vzkvétají, díky čemuž je pro investory snazší než kdy jindy objevit potenciální nová ICO.

Ať už jste začínající nebo zkušený investor, existuje mnoho způsobů, které lze použít k identifikaci další velké krypto příležitosti – od sledování blogových příspěvků a fór až po účast na akcích.

Ať už je vaše strategie jakákoli, odhalování nadcházejících prodejů tokenů nebylo nikdy dostupnější.

Používejte sociální média: Nadšenci kryptoměn jsou obdařeni množstvím zdrojů pro informování o svých investicích. Twitter a Reddit poskytují bezkonkurenční aktualizace v reálném čase o nových projektech, zatímco kanály YouTube nabízejí poutavé a objektivní diskuse o nadcházejících počátečních nabídkách kryptoměn (ICO). Držet prst pevně na tepu je zásadní pro každého investora do kryptoměn.

Sledujte pomocí kalendáře ICO: Kalendář ICO společnosti CoinMarketCap poskytuje vzrušující pohled do budoucnosti kryptofinancování. Nabízí komplexní přehled nadcházejících počátečních nabídek mincí, včetně jejich předpokládaného data spuštění a ukončení a také cílů financování každého projektu. Investování prostřednictvím ICO vyžaduje pečlivý průzkum – ale s tímto cenným nástrojem, který máte k dispozici, budete připraveni činit informovaná rozhodnutí o tom, které projekty si zaslouží vaši pozornost.

Platformy ICO: Pokud máte zájem investovat do ICO a IDO, máte k dispozici spoustu zdrojů. Vyhrazené webové stránky poskytují informace o příležitostech, které nabízejí, a také provádějí důkladné kontroly KYC s cílem poskytnout hodnocení potenciálních investic na základě jejich předpokládané míry úspěšnosti.

Jsou nové ICO coiny dobrá investice?

Předprodej kryptoměn a vstup do ICO může být součástí portfolia investora, ale opravdu stojí za to riskovat? Než se rozhodnete naskočit do rozjetého vlaku digitálních měn, zvažte tyto faktory: potenciální výnosy, právní ochranu a transparentnost. Díky promyšlené analýze se můžete ocitnout v popředí lukrativních investičních příležitostí.

Přístup k novým a vzrušujícím případům použití

Investice do ICO může pomoci důvtipným investorům získat přístup k cenným tokenům, které mohou narušit kryptotrh. Skvělým příkladem toho je ambiciózní projekt Battle Infinity, který se pokouší sjednotit působivých šest odlišných myšlenek do jediného ekosystému poháněného metaverse – něco, co dosud žádný jiný blockchain nedokázal.

Potenciál pro obrovské výnosy

ICO poskytují jedinečnou příležitost pro investory s potenciálem sklízet nesmírné odměny, pokud by jejich vybraný projekt dosáhl úspěchu. Tyto investice stojí jen zlomek toho, co bude možné dále, a zpřístupní je téměř každému, kdo chce do svého portfolia přidat nějakou tu jiskru a finanční zisk.

Kryptotokeny nabízejí investorům šanci dostat se do přízemí potenciálně lukrativních projektů. EOS je jedna případová studie, která ukazuje, co je možné, pokud jde o návratnost – jejich ICO v roce 2017 vidělo, že první uživatelé během dvanácti měsíců zčtyřnásobili své peníze.

Vytvářejte pasivní příjem

Kryptosvět nikdy nebyl tak lukrativní. Ať už jde o sázky, výnosové hospodaření nebo pasivní zdanění odměn na „statických“ projektech, investoři nyní mohou sbírat pravidelné toky příjmů pouze za držení tokenů. A protože mnoho ICO coinů nabízí také vzrušující herní příležitosti P2E (player-to-entity), které nabízejí ještě štědřejší výnosy – není lepší čas připojit se k revoluci digitální měny a začít vydělávat.

Nejlepší nadcházející ICO – závěrečné myšlenky

Vzhledem k tomu, že investoři bedlivě sledují trh, je rok 2022 považován za zajímavý rok, pokud jde o počáteční nabídky mincí. Mezi deseti výjimečnými projekty oznámenými tento týden patří Metacade, který již vyvolal vlnu mezi prvními uživateli a slibuje vzrušující příležitosti pro ty, kteří jsou ochotni podstoupit riziko.