13 nejlepších herních mincí pro investování v roce 2023

Kryptoherní mince patří k nejvyhledávanějším Web3 investičním příležitostem, a to z dobrého důvodu. Sektor GameFi je rychle rostoucí odvětví, které má potenciál navždy změnit tradiční hraní.

Pro všechny, kdo hledají nejlepší herní tokeny, které by si mohli koupit právě teď, uvádíme 13 nejslibnějších investic, které jsou aktuálně k dispozici:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

DApp Rader (DAPR)

Axie Infinity (AXS)

Enjin Coin (ENJ)

STEPN (GMT)

Star Atlas (ATLAS)

The Sandbox (SAND)

ApeCoin (APE)

Upland (UPX)

Gala Games (GALA)

Decentraland (MANA)

Iluvium (ILV)

1. Metacade (MCADE) – jedna z nežhavějších herních krypto mincí

Co je MCADE?

Metacade je největší on-chain herna. Tato platforma nabízí největší sbírku arkádových her ze všech srovnatelných projektů, což z ní ve světě Web3 dělá unikát. Zatímco většina herních platforem nabízí jeden herní titul, Metacade jich na jednom místě nabízí mnoho.

Hry v Metacade lze hrát příležitostně i závodně a každý titul poskytuje automatické finanční odměny, díky mechanice play-to-earn. Uživatelé mohou získávat tokeny MCADE při postupu nekonečnými úrovněmi nebo přímo soupeřením s ostatními hráči v exkluzivních turnajích.

Metacade se chce stát ústředním centrem komunity Web3. Bude obsahovat všechny nejnovější informace o nejlepších herních kryptoprojektech, včetně nejnovějších trendů a alfaverzí. Komunitní centrum odměňuje tvůrce obsahu za jejich příspěvky pomocí inovativního motivačního systému, který by mohl v příštích letech sloužit mnoha uživatelům.

Metacade se také snaží přímo podpořit rozšíření technologie blockchain prostřednictvím programu Metagrants. Komunita může hlasováním rozhodnout, které nové arkádové hry jsou nejlepší, a teprve poté Metacade poskytne vybraným projektům financování, které pomůže nápad uskutečnit. Členové komunity si také mohou nové hry vyzkoušet ještě před jejich oficiálním vydáním a v procesu vydělávat kryptoměny.

Proč koupit MCADE?

Metacade je komplexní GameFi platforma a jeden z nejzajímavějších herních krypto projektů současnosti. Token MCADE byl nedávno uveden na trh během velmi úspěšné presale akce, která stále probíhá.

Presale dává investorům jedinečnou příležitost zapojit se do blockchainového projektu s vysokým potenciálem v nejranější fázi jeho vývoje, což vedlo mnoho odborníků k předpovědi působivých výnosů z jakékoli investice do presale.

MCADE má v současné době hodnotu pouze $0,02. Za pouhých 18 týdnů od zahájení presale již přilákal $14,2m investic, což svědčí o slibné budoucnosti.

2. AltSignals (ASI)

Co je ASI?

AltSignals sice nabízí něco trochu jiného než mnoho herních kryptoměn na tomto seznamu, ale i nadále zůstává silnou investicí do budoucnosti Web3. AltSignals je od svého prvního spuštění v roce 2017 jednou z nejúspěšnějších online obchodních komunit, přičemž indikátor AltAlgo™ má často 90% míru přesnosti.

Nyní je zaváděn token ASI, který má podpořit pokrok obchodní komunity. AltSignals vyvíjí novou sadu obchodních nástrojů nazvanou ActualizeAI, které kombinují výkonné technologie umělé inteligence, aby poskytovaly ziskovější obchodní signály pro krypto trhy.

AltSignals pomáhá každému stát se profesionálním obchodníkem a nové nástroje s umělou inteligencí mohou tento proces ještě více urychlit. ActualizeAI byl speciálně navržen tak, aby navázal na předchozí úspěchy systému AltAlgo™, který již pomohl obchodníkům 10x zvýšit jejich portfolio v 19 z 32 sledovaných měsíců.

ActualizeAI kombinuje algoritmy strojového učení se zpracováním přirozeného jazyka (NLP) k analýze širokého výběru cenových ukazatelů. To jí pomáhá poskytovat jediný nákupní nebo prodejní signál s novou a lepší úspěšností.

Proč koupit ASI?

Token ASI se použije k získání přístupu k zásobníku ActualizeAI. Pro každého, kdo chce vydělávat při obchodování na kryptotrhu, by mohl být token ASI ideálním způsobem, jak se to naučit.

ASI také poskytuje vstup do klubu ActualizeAI Club, který komunitě AltSignals poskytne více příležitostí k výdělku, včetně přístupu k veřejným a soukromým prodejům různých projektů včetně nových herních kryptoměn.

Token ASI má obrovský užitek a velký potenciál pro růst. Nejen to, ASI je stále v rané fázi vývoje a jeho presale by mohl být ideální příležitostí, jak do platformy poháněné umělou inteligencí investovat v dlouhodobém horizontu.

3. DApp Radar (RADAR)

Co je RADAR?

Dapp Radar je platforma, která inzeruje decentralizované aplikace. Umožňuje každému získat lepší přístup k nejlepším herním kryptoprojektům. Funguje podobně jako tradiční obchody s aplikacemi, jako je Google Play Store nebo Apple Store, protože Dapp Radar obsahuje tisíce aplikací založených na blockchainu, které si uživatelé mohou stáhnout a používat.

Dapp Radar řeší klíčový problém blockchainového průmyslu, který se při šíření povědomí o nových dApps a herních krypto projektech často spoléhá na ústní šíření. Shromážděním mnoha nejlepších dApps na jednom místě si Dapp Radar vytvořil silnou pozici pro nadcházející roky.

RADAR je nový nativní token pro platformu, který má pomoci Dapp Radar škálovat. Cílem platformy je zlepšit výpisy projektů a rozšířit počet dApps, které jsou k dispozici ke stažení. RADAR slouží jako token pro správu, kde mohou držitelé hlasovat a přispívat k budoucím úspěchům platformy.

Kromě toho lze RADAR používat k získávání pasivních odměn za staking na platformě Dapp Radar. To poskytuje všem držitelům tokenu možnost generovat příjem a zároveň dlouhodobě investovat do blockchainového obchodu s aplikacemi.

Proč koupit RADAR?

RADAR je nová nabídka na blockchainu, kterou spouští velmi úspěšná stávající platforma. Vzhledem k tomu, že představuje projekt, který přímo podporuje více než 9000 dApps a měsíčně přiláká přes 1 milion uživatelů, mohla by cena ze současné úrovně výrazně vzrůst.

Hodnota jednoho tokenu RADAR je pouhých 0,017 $. Nedávno zaznamenal výrazný pohyb směrem vzhůru, což je silný signál, že by token mohl v budoucnu zaznamenat výrazné zisky. Současný objem obchodů přesahuje 10 milionů $, což je mnohem více než u mnoha nových tokenů ve srovnatelné fázi jejich vývoje.

Díky podpoře tisíců dApps a všech nejlepších herních kryptoměn na jednom místě vypadá budoucnost Dapp Radaru rozhodně skvěle. Na současné cenové úrovni by se mohlo jednat o prvotřídní investiční příležitost.

4. Axie Infinity (AXS)

Co je AXS?

Axie Infinity (AXS) je decentralizovaná herní platforma postavená na platformě Ethereum, která hráčům umožňuje sbírat, chovat a bojovat s digitálními bytostmi zvanými Axies. Metaverzum Axie Infinity umisťuje hráče do pestrého světa, který je plný míst k prozkoumání a misí k dokončení.

Hráči mohou získat AXS, nativní herní mince, za hraní Axie Infinity. Tokeny AXS slouží k odměňování hráčů za pokrok ve hře a porážení ostatních hráčů v bitvách. Uživatelé mohou také obchodovat s Axies, jako digitálními aktivy, s ostatními uživateli na integrovaném tržišti, což poskytuje další způsob, jak ve hře vydělávat kryptoměny.

Jako blockchainový herní projekt poskytuje Axie Infinity uživatelům obrovskou autonomii. Hráči sbírají Axies a plně vlastní své herní předměty, stejně jako prozkoumávají tajemné země a postupují příběhem.

Posláním společnosti Axie Infinity je poskytnout uživatelům spravedlivý přístup k originálním tvůrčím dílům a zároveň umožnit finanční svobodu vytvořením likvidních trhů s těmito aktivy. S Axie Infinity se může kdokoli stát součástí pohlcujícího blockchainového světa.

Proč koupit AXS?

Axie Infinity je jednou z nejvýkonnějších platforem pro kryptohry posledních několika let. I přes nedávné problémy, včetně rozsáhlého hacknutí Ronin Bridge, zůstává Axie Infinity jednou z nejlepších herních mincí, do kterých lze investovat.

Axie Infinity využívá jedinečný sidechain Ethereum, který pomáhá maximalizovat uživatelský zážitek při hraní hry. Nedávno byl Ronin Bridge lépe zabezpečen a má potenciál podporovat v příštích měsících a letech stále větší počet uživatelů.

Po dosažení významného milníku v roce 2021, kdy Axie Infinity denně hrály téměř 2 miliony jednotlivých uživatelů , dosáhl token AXS ocenění 160 $. Současná cena – 10 $ – by mohla být skvělým vstupním bodem pro dlouhodobou investici, což z AXS dělá jednu z nejlepších kryptomožností v herním světě, které jsou nyní k dispozici.

5. Enjin Coin (ENJ)

Co je ENJ?

Enjin, kterou reprezentuje token ENJ, je platforma pro kryptoměny určená k vytváření, správě a zpeněžování virtuálních aktiv. Vývojářům kryptoher, aplikací a webových stránek poskytuje rozsáhlou sadu produktů a služeb založených na blockchainu, které jim umožňují integrovat Enjin Coin a herní aktiva do své platformy.

Technologie společnosti Enjin využívá token Enjin Coin, který pomáhá zvyšovat celkovou úroveň inovací v oblasti kryptoher. ENJ lze uzamknout do vlastních digitálních aktiv pomocí sady nástrojů společnosti Enjin, která slouží k zajištění okamžité likvidity herních aktiv. To pomáhá komukoli spustit nové hry na blockchainu, protože Enjin usnadňuje vydávání aktiv založených na blockchainu.

Enjin také nabízí nástroje, jako je EnjinX, což je průzkumník pro hry na blockchainu Ethereum, Enjin Beam, což je služba pro skenování QR adres, a Enjin Wallet – peněženka pro více mincí, která poskytuje maximální zabezpečení.

Využitím špičkové technologie společnosti Enjin mohou vývojáři her odemknout výkonné funkce, které jim umožní vydávat virtuální předměty na různých herních platformách. Díky této službě je Enjin špičkovým herním tokenem, který by mohl nastartovat novou éru tradičního herního průmyslu.

Proč koupit ENJ?

Token ENJ má v ekosystému Enjin obrovskou užitečnost, takže by se časem mohl stát jednou z nejlepších herních mincí. Za projektem stojí zkušený tým herních vývojářů, kteří se snaží prosadit rozšíření herních platforem založených na blockchainu, a token ENJ je nedílnou součástí mise projektu.

Pro vývojáře her, kteří chtějí přejít na blockchain, může hrát důležitou roli sada nástrojů Enjin. Díky uzamčení likvidity v nových aktivech mintovaných na platformě mohou hráči hrát blockchainové hry s nízkými transakčními poplatky a téměř okamžitými potvrzeními.

Při současné ceně 0,50 $ je ENJ velkým příslibem. Investoři, kteří chtějí investovat do špičkových projektů v oblasti kryptoher, by s nákupem ENJ neměli šlápnout vedle, protože platforma se zdá být předurčena k růstu díky svým jedinečným technologickým řešením a širokému využití.

6. STEPN (GMT)

Co je GMT?

STEPN (GMT) je revoluční systém založený na blockchainu, který představuje jedinečný přístup k play-to-earn krypto hraní. STEPN využívá technologii move-to-earn k vytvoření nové inovativní platformy SocialFi. GMT je také známý jako Global Movement Token – je to prostředek směny na platformě, který uživatelům poskytuje automatické odměny při chůzi.

Vzhledem k tomu, že uživatelé mohou získávat odměny pouhým pohybem v reálném světě, stal se STEPN populární značkou v odvětví Web3. GMT motivuje uživatele, aby chodili ven, poznávali své okolí a každý den cvičili.

Jedinečnou nabídku společnosti STEPN umožňuje pokročilý blockchainový protokol. Ten umožňuje naprostou transparentnost způsobu, jakým STEPN funguje, takže si uživatelé mohou být jisti, že při svém každodenním pohybu opravdu získají finanční odměnu. Unikátní řešení vytvořené týmem STEPN nabízí nekonečné možnosti výdělku. Vznik STEPN byl v rámci technologie blockchain zajímavým novým projektem.

Proč kupovat GMT?

GMT je relativně nový token. Po svém uvedení na trh v roce 2022 se GMT rychle stal známým v celém Web3 díky svému inovativnímu blockchainovému řešení. Ani aplikace Walk2Earn nejsou zcela nové, ale řešení GMT může díky bezhraniční povaze blockchainu sloužit širšímu počtu uživatelů po celém světě.

GMT je v současné době oceněn na 0,40 $, poté co klesl z předchozího historického maxima 4 $. Odborníci předpovídají tokenu, který poskytuje jedinečný způsob náhledu na nabídku kryptoher, výrazné zisky. Přičemž na obzoru je potenciál 10násobných výnosů během příštího býčího trhu.

7. Star Atlas (ATLAS)

Co je ATLAS?

Star Atlas (ATLAS) je 3D krypto herní platforma, která má za cíl revolučně změnit herní zážitek pomocí technologie blockchain. Hra se odehrává v pohlcující virtuální realitě, která hráče přenese do vesmíru a umožní jim prozkoumávat vesmír v jejich vesmírných lodích.

Všechny předměty ve hře Star Atlas jsou raženy jako NFT, což hráčům umožňuje plně si je přizpůsobit. Hráči se mohou účastnit mezigalaktických bitev a hledat poklady napříč vesmírem. Star Atlas také odměňuje hráče kryptoměnou za pokrok, kterého ve hře dosáhnou.

Systém dvou tokenů, který Star Atlas používá, umožňuje hráčům nakupovat pokročilé herní doplňky a zbraně a také hlasovat o návrzích na správu v DAO Star Atlas. Herní předměty lze přímo obchodovat s ostatními hráči, což uživatelům pomáhá vytvořit si ideální vlastní vybavení.

Proč koupit ATLAS?

Ve hře Star Atlas se hráči dostávají před nové, vzrušující způsoby hraní a interakce v digitálním světě. Token ATLAS je řídicím tokenem pro Star Atlas DAO, který dává všem držitelům hlasovací práva a možnost řídit pokrok platformy.

Star Atlas je jednou z nejlepších herních krypto platforem a nabízí komplexní hratelnost a fotorealistickou grafiku. To pomáhá zvýšit zapojení hráčů, kteří mohou donekonečna prozkoumávat svět a zároveň generovat příjem, který má zabudovanou finanční hodnotu.

Token ATLAS silně utrpěl během kryptozimy v roce 2022, ale investoři očekávají, že se zotaví. Důvodem je jeho vnitřní hodnota, kterou projekt obsahuje a která by mohla časem podpořit obrovské množství uživatelů. Star Atlas by se mohl stát jednou z nejlepších herních kryptoměn na blockchainu Solana a výrazně stoupnout ze své současné ceny 0,003 $.

8. The Sandbox (SAND)

Tržní kapitalizace – 1 miliarda $

Co je SAND?

The Sandbox je kryptoherní platforma a metaverzum. Uživatelé mohou v The Sandbox vytvářet, vlastnit a zpeněžovat své herní zážitky prostřednictvím vlastních virtuálních světů založených na voxelech. Projekt poskytuje komplexní sadu nástrojů umožňující jednoduché budování světa, kterou lze využít i k vytváření herních předmětů, které lze upravovat, a dokonce plnohodnotných her.

Nativní token SAND slouží jako bezpečný prostředek směny mezi uživateli a zúčastněnými stranami v systému The Sandbox. Všechny výtvory lze nakupovat a prodávat na integrovaném tržišti The Sandbox a token SAND je jeho nedílnou součástí.

SAND pohání decentralizovanou autonomní ekonomiku aktiv (DAE). Umožní také peněžence The Sandbox’s Metaverse Wallet poskytovat bezproblémové transakce mezi hráči bez ohledu na to, v jakém herním světě zrovna hrají.

Díky možnosti vytvářet, vlastnit a zpeněžovat svá aktiva v různých virtuálních světech a hrách se The Sandbox stává skutečným přínosem pro všechy, kdo chtějí převádět aktiva decentralizovanou autonomní ekonomikou.

Proč koupit SAND?

SAND se díky své jedinečné nabídce stal jednou z nejhodnotnějších platforem pro krypto hry na Web3. Je popisován jako přirozený nástupce Minecraftu, protože jádrem hraní je obsah vytvářený uživateli ( UGC ). Vzhledem k milionům prodaných kopií Minecraftu v několika desetiletích může mít před sebou The Sandbox velkou budoucnost.

Hlavním rozdílem mezi hrami The Sandbox a Minecraft je možnost uživatelů vlastnit své výtvory ve hře a obchodovat s nimi. Díky tomu mohou hráči vytvářet zisk. Budou vydělávat a zároveň se bavit hraním hry. Jedná se o revoluční rozšíření téže základní hodnotové nabídky, která vedla mnoho investorů k tomu, aby vyzdvihli obrovský potenciál The Sandbox.

Aktuální cena The Sandbox je 0,70 $. Zároveň je to momentálně nejlepší herní kryptoměna podle tržní kapitalizace, pokud jde o čistě metaverzální hry, a vypadá to, že se bude rozvíjet ještě dlouho do budoucna.

9. ApeCoin (APE)

Co je APE?

ApeCoin (APE) je nativní token projektu ApeCoin, jehož cílem je podporovat rozvoj decentralizovaných komunit v metaverzu. Jako projekt, jehož hlavní vizí je řídit pokrok pro světy virtuální reality na blockchainu, je APE bezpochyby jednou z nejdůležitějších kryptoherních mincí.

Nadace The APE Foundation je řízena DAO ApeCoin, která umožňuje držitelům tokenů APE hlasovat o správních návrzích. Nadace APE pak financuje nové projekty kryptoher založené na metaverzu, jako je Otherside – play to earn hra s otevřeným světem vyvíjená společností Yuga Labs.

ApeCoin byl inspirován kolekcí NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) společnosti Yuga Labs, která byla jedním z prvních příkladů velmi úspěšné decentralizované komunity. Držitelé BAYC se často scházejí a využívají exkluzivních výhod v reálném světě, což je hlavní důvod, proč si ApeCoin klade za cíl pomáhat růstu decentralizovaných komunit.

Proč koupit APE?

APE je nově spuštěný token, který by mohl v nadcházejících letech výrazně posílit. Ačkoli se jedná především o token pro správu, hodnota APE je spojena s úspěchy investičních projektů nadace APE Foundation.

Vzhledem k tomu, že se s napětím očekává spuštění kryptoherních platforem, jako je Otherside, se všeobecně očekává, že token APE z toho bude těžit. Včasní investoři do projektu mohou očekávat velké výnosy, což z APE dělá jeden z nejlepších kryptoherních tokenů současnosti.

10. Upland (UPX)

Co je UPX?

Upland je virtuální hra na obchodování s nemovitostmi, která využívá skutečné adresy. Hráči mohou nakupovat, sbírat, vyměňovat a prodávat pozemky v jakémkoli městě nebo regionu. Vlastnictví je zaznamenáno na blockchainu a přináší hráčům odměny v herní měně Upland UPX. Budoucí verze hry umožní hráčům stavět a rozvíjet vlastní virtuální lokality.

Hra byla inspirována hrou Monopoly, kde si hráči kupují pozemky a vydělávají, kdykoli na ně vstoupí jiný hráč. Hlavní rozdíl mezi Monopoly a Uplandem je v tom, že Upland tokenizuje adresy v reálném světě a umožňuje hráčům vydělávat při obchodování s nemovitostmi.

Upland je nové využití technologie blockchain, které hráčům poskytuje finanční odměny za obchodování s nemovitostmi ve hře. Jedná se o jeden z nejzajímavějších počinů v oblasti kryptoher za posledních několik let, protože všechna aktiva jsou přímo reprezentována reálnými budovami.

Proč koupit UPX?

UPX byl navržen týmem velmi úspěšných podnikatelů ze Silicon Valley. Podnikatelský rodokmen zakladatelského týmu je silným signálem budoucího úspěchu a projekt podpořili také významní blockchainoví investoři včetně společnosti Animoca Brands.

Token UPX má ve světě metaverza rozsáhlé využití, protože uživatelé mohou obchodovat, nakupovat předměty a získávat token jako odměnu. Díky jedinečné funkci platformy a silné užitečnosti tokenu má UPX velký potenciál návratnosti.

11. Gala Games (GALA)

Co je GALA?

Gala Games je inovativní platforma zaměřená na růst decentralizované ekonomiky vlastněné uživateli. Prostřednictvím technologie blockchain umožňuje Gala Games hráčům, aby se stali vlastníky a příjemci svých vlastních herních ekonomik.

Společnost Gala Games používá svůj užitkový token GALA a nabízí hráčům nový způsob, jak využívat digitální aktiva. Mohou objevovat nové způsoby, jak v rámci svého herního zážitku vytvářet hodnotu, například účastí na speciálních akcích, které Gala Games pořádá, a získáváním odměn v tokenech GALA.

Gala Games také umožňuje uživatelům zpeněžit své vlastní herní projekty, zapojit se do ekonomiky Gala a mít plnou kontrolu nad svými herními transakcemi bez rizika, že by je někdo hacknul nebo jim odebral vlastnictví.

Díky Gala Games mají hráči nyní plnou kontrolu nad svým herním talentem a kreativitou a zároveň mohou svůj herní zážitek učinit poutavějším a strhujícím. Jedná se o silný případ využití v rámci kryptoherní sféry.

Proč koupit GALA?

Token GALA by mohl v nadcházejících letech výrazně vzrůst díky své jedinečné užitečnosti a atraktivní platformě. Gala spouští masivní blockchainovou herní platformu, která obsahuje mnoho AAA her a umožňuje hráčům získat krypto příjmy a zároveň se ponořit do nových světů zábavy.

Poté, co token GALA dosáhl svého historického maxima během býčího trhu v roce 2021, se nyní nachází na úrovni 0,04 $ za token. To by mohl být skvělý vstupní bod pro dlouhodobou investici, protože Gala má díky široké GameFi nabídce potenciál stát se jedním z nejlepších herních tokenů.

12. Decentraland (MANA)

Co je MANA?

Decentraland je platforma pro virtuální realitu poháněná blockchainem Ethereum, která uživatelům umožňuje vytvářet, využívat a zpeněžovat obsah a aplikace. Decentraland používá svou kryptoměnu MANA, která umožňuje lidem nakupovat pozemky ve virtuálním světě, Decentralandu, které jsou mintovány jako nezaměnitelné tokeny a obchodovány na burze Decentralandu.

Platforma Decentraland se skládá z parcel v 3D virtuálním prostoru, které mohou uživatelé prozkoumávat a stavět na nich. Tento svět je plný vlastních zážitků, jako jsou hry typu play-to-earn, hazardní hry ve stylu Las Vegas a umělecké NFT galerie. Hráči se mohou dokonce stýkat s ostatními uživateli Decentralandu a zároveň využívat všech výhod, které rozlehlé otevřené metaverzum nabízí.

Decentraland je open source softwarový projekt zaměřený na vytvoření simulovaného světa, ve kterém může kdokoli tvořit, zkoumat a komunikovat v bezpečném virtuálním prostředí. Cílem Decentralandu je vytvořit pohlcující 3D svět, který dává každému možnost přispět svými nápady a kreativitou a zároveň utvářet Decentraland jako jedinečnou digitální krajinu.

V tuto chvíli je metaverzum Decentraland rozděleno do několika oblastí. Mapa virtuální reality se skládá z nekonečného množství aktivit, které vytvářejí jednotliví tvůrci obsahu i společnosti. To dává Decentralandu obrovský potenciál do budoucna, protože se jedná o velmi všestranný metaverzální svět.

Proč koupit MANA?

Token MANA je prostředkem směny na platformě Decentraland. Předpokládá se, že poptávka po tokenu bude v nadcházejících letech neustále stoupat, protože Decentraland se stává převratnou silou ve světě online zábavy.

Vzhledem k tomu, že Decentraland dokáže podporovat pracovní i volnočasové aktivity, mohl by se stát velmi populárním. To platí zejména s ohledem na rozšíření smluv o práci z domova, kdy se lidé mohou sblížit bez ohledu na geografickou vzdálenost.

Decentraland činí připojení k internetu o něco reálnějším díky kombinaci vývoje s technologiemi virtuální reality. Pro uživatele je možnost získávat odměny v kryptoměnách a plně si přizpůsobit krajinu podle svých představ jedinečným prodejním argumentem, který by měl token MANA výrazně podpořit.

Poté, co v roce 2021 dosáhl historického maxima 7 $, má MANA prozatím hodnotu pouhých 0,65 $ za token. Odborníci předpovídají výrazné zisky ze současné cenové úrovně, což z Decentralandu dělá jednu z nejlepších herních kryptoměn, které lze nyní koupit.

13. Illuvium (ILV)

Co je ILV?

Illuvium (ILV) je decentralizovaná blockchainová hra, která hráčům nabízí možnost prozkoumat kouzelný svět. ILV ve skutečnosti běží na vlastním, samostatném blockchainu, který uživatelům umožňuje přístup do federace Illuvium a hraní s ostatními uživateli v bezpečném prostředí.

Prostřednictvím tokenomiky a ekonomických modelů motivuje Illuvium hráče k plnění určitých úkolů, aby během hraní získali odměny a výhody. Existují různé úrovně, které odměňují různé zkušenosti a znalosti během hraní.

Celkově Illuvium poskytuje hráčům pohlcující zážitek prostřednictvím hry založené na kryptoměnách, která je zábavná a přínosná. Kombinuje AAA zápletky s ultrarealistickou grafikou, což pomáhá hráče lépe vtáhnout do děje.

Proč koupit ILV?

Illuvium kombinuje nejlepší prvky tradičních her s technologií blockchain. To pomáhá zlepšit celkový uživatelský zážitek, protože hráči získávají široké výhody za to, že hrají hru a baví se.

Při prozkoumávání světa virtuální reality lze objevit vlastní digitální aktiva a odměny v kryptoměnách jsou základem všech aspektů hry. Očekává se, že silná motivační struktura navržená společností Illuvium časem přiláká stále větší počet uživatelů, protože ILV by se v příštích několika letech mohl stát jedním z nejvýznamnějších herních krypto tokenů podle tržní kapitalizace.

Kromě toho je token ILV velmi vzácný. V oběhu je pouze 2,2 milionu tokenů ILV a celková zásoba je 10 milionů ILV. Očekává se, že ILV v příštích letech překoná hranici 1 000 $ a potenciálně se dostane na nová maxima nad 2 000 $.

Co jsou herní tokeny?

Herní tokeny představují blockchainové herní projekty. Jednou z hlavních funkcí herních tokenů je, že poskytují automatické finanční odměny hráčům při hraní her založených na blockchainu. Často jsou také prostředkem směny pro herní tržiště, protože hráči ve hrách obchodují se sběratelskými předměty.

Do jaké herní kryptoměny je nejlepší investovat?

Jednou z nejzajímavějších herních kryptoměn, které jsou nyní k dispozici, je Metacade . Tento projekt právě zahájil svou cestu v tomto prostoru a je všeobecně považován za projekt s obrovským potenciálem do budoucna. Kombinuje totiž rozsáhlou hernu v metaverzu s jedinečnými motivačními strukturami, které by mu časem mohly pomoci přilákat významnou uživatelskou základnu.

Token MCADE je prozatím stále v presale. Cena MCADE se v průběhu akce zvyšuje z 0,008 $ na 0,02 $, přičemž aktuální cena je $0,020. Investoři mají na presale pouze omezenou dobu, protože již vstoupil do závěrečné fáze.

Související nejčastější krypto dotazy

K čemu jsou herní mince?

Herní mince lze vydělat při hraní blockchainových her díky mechanice play-to-earn. Často se také používají k nákupu herních předmětů a dalších aktiv, k přístupu na blockchainové herní platformy a k získání hlasovacích práv v decentralizovaných autonomních organizacích (DAO).

Mohu vydělávat kryptoměny hraním her?

Mechanismus play-to-earn je základem většiny blockchainových her. Některé hry jsou free-to-play, zatímco jiné vyžadují malou počáteční investici, aby byla zajištěna finanční udržitelnost. Téměř každá hra postavená na blockchainu však při hraní nabízí automatickou finanční odměnu.

Jaký je nejlepší herní token?

Nejlepší herní token bude vždy záviset na vašem osobním názoru. V současné době je však k dispozici několik skvělých možností. Jedním z nich je například The Sandbox, který umožňuje komukoli vytvářet a prodávat vlastní herní zážitky, a dalším je Metacade, který kombinuje mnoho různých herních zážitků na jednom místě.

Jaká je nejlepší herní a metaverzální kryptoměna?

Herní token, který má v současnosti nejvyšší tržní kapitalizaci, je Decentraland (MANA). Využívá digitální aktiva ve vlastnictví hráčů a plně přizpůsobitelné krajiny metaverza, které poskytují vzrušující hraní.

