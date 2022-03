Vzhledem k tomu, že kryptotrh dnes vykazuje určité býčí signály, 1Inch (1INCH) zaznamenal působivé zisky ve 24hodinovém intradenním obchodování. Ale tyto zisky se stáhly. Coin byl v posledních týdnech pod velkým tlakem. Na okamžik se zdálo, že se věci konečně daly do pořádku. Ale jak daleko může dnešní rally dojít? Zde je to, co potřebujete vědět jako první:

1INCH stále zůstává medvědí navzdory nedávnému nárůstu ceny.

Coin také ztratil 85 % ze svých historických maxim.

V době psaní tohoto článku se 1INCH obchodoval za cenu kolem 1,49 USD.

Zdroj dat: Tradingview

1Inch (1INCH) – Předpovědi a analýza

Není to tak dávno, kdy 1INCH dosahoval historického maxima 8,29 USD. To se ve skutečnosti stalo na konci roku 2021 a existovala velká naděje, že rok 2022 by mohl být obrovský. Ale věci se nakonec nerozběhly. 1INCH se nyní propadl a v jednu chvíli se pohyboval jen kolem 1 USD.

Ale existují náznaky, že se věci mohou začít obracet. Za prvé coin dokázal překonat zásadní horní rezistenci 1,39 USD. 1INCH se konsolidoval nad touto cenou a nyní se snaží vyvolat dostatečnou poptávku po býčím zlomu. Ale teď nevidíme dost pozitivního vývoje, abychom posunuli token nad 3 USD.

Než se tato maxima 8,39 USD zopakují, bude to chvíli trvat. Ale v krátkodobém horizontu může 1INCH stále dosáhnout 3 USD, než se znovu stáhne.

Jaká je hodnota 1Inch Network (1INCH)?

1Inch Network (1INCH) je síť, která doufá, že vytvoří kolekci rychle rostoucích decentralizovaných protokolů. Cílem je poskytnout robustní infrastrukturu, kde mohou lidé nebo organizace spouštět inovativní blockchainová řešení.

Projekt získal mnoho investic a stále má určitý potenciál dlouhodobě přinést skutečné zisky. V současnosti má tržní kapitalizaci kolem 600 milionů USD.