2022: Ohlédnutí za 10 nejlepšími mincemi před rokem

Klíčové info

Kryptoměny byly rozdrceny napříč hrací plochou, přičemž všech 10 nejlepších mincí bylo vyraženo

Nejhorší byla LUNA, protože pád se v květnu vyšplhal téměř k nule

Solana letos ztratila 92 % své hodnoty a klesla ze třetí největší kryptoměny na šestnáctou

Tři nejlepší výkony byly BNB, XRP a Dogecoin, ale stále se snížily o více než 56 %

Bitcoin klesl o 64 % a Ethereum kleslo o 67 %

2022. Jaký to rok.

Na krypto trzích lze s jistotou říci, že to nebyl jeden z nejlepších. Svět přešel k novému paradigmatu úrokových sazeb, přičemž trhy si docela uvědomují, jak velká část kryptoprostoru byla předpovídána na nadměrné zadlužení za levné sazby.

Tento levný úvěr je nyní pryč a koberec likvidity byl srolován, v důsledku čehož se tržní ceny zhroutily. Přihoďte několik skandálů – FTX, LUNA a Celsius, abychom jmenovali alespoň některé – a trhy byly naprostou bouří.

V tomto díle se podíváme zpět na 10 nejlepších mincí na začátku roku.

Rok 2022 se zdá být už dávno

Níže je historický snímek obrazovky ze začátku roku, pořízený z CoinMarketCap.

Bitcoin není daleko od bilionu dolarů, obchoduje se v blízkosti 50 000 USD a vede na trhu jako celku. Ethereum nedávno kleslo pod 4 000 $, zatímco třetí místo obsadil coin Binance, BNB.

Tether je prvním stablecoinem na seznamu na čtvrtém místě, zatímco Solana je na pátém místě. Tato mince, spojená s váženým podnikatelem jménem Sam Bankman-Fried, se propaguje jako zabiják ETH a dosahuje vážných zisků, její tržní kapitalizace nyní přesahuje 50 miliard dolarů.

Jediným dalším stablecoinem je USD Coin na sedmém místě, zatímco Dogecoin je po vyloučení stablecoinů desátý, neboli celkově dvanáctý. Na devátém místě je také LUNA neboli Terra – mince, která pohání rozvíjející se ekosystém DeFi, kterým je Terra.

Život je dobrý, život je zábava, život jde jen vzhůru. Jistě, trh se od listopadu, kdy Bitcoin dosáhl svého historického maxima 68 739 dolarů, trochu odlepil, ale ceny jsou stále vysoké a zisky plynou. Šťastný nový rok a hurá do roku 2022.

O rok později

O rok později byste pravděpodobně mohli tvrdit, že věci jsou trochu jinak. Výkon 10 nejlepších coinů (kromě dvou stablecoinů) jsem shrnul do níže uvedeného grafu:

Luna očividně klesla téměř na nulu. Solana se umístila na druhém místě s nejhorším výkonem a v roce 2022 ztratila ohromujících 92 % své hodnoty. Ze čtvrté největší kryptoměny je nyní šestnáctá. Avalanche také pohřbila investory, klesla z jedenácti na osmnáct a během tohoto procesu se snížila její hodnota o 87 %.

Nejlépe si naopak vede BNB, XRP a Dogecoin, trojka ztrácí „jen“ 56% / 57% své hodnoty. BNB, navzdory nedávné kontroverzi kolem Binance, se zdá, že skončí rok jako pátá největší kryptoměna, když se nechala předběhnout USDC a USDT.

Letos to byly opravdu jen stablecoiny, které byly vůči cenové akci imunní. Dokonce i Bitcoin a Ethereum klesly o 64 % a 67 %. Všechna tato čísla by se opět ještě zvýšila, pokud by se rozšířila zpět na historická maxima z listopadu.

Investorům se uleví, když uvidí konec roku, takový byl trest na trzích. Jediným problémem je, že jsme stále v prostředí vysokých úrokových sazeb, průmysl se stále potýká s dopadem FTX a svět je nyní velmi nejistým místem.