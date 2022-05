33 centrálních bank a 12 finančních úřadů se setká s Nayibem Bukele, aby prodiskutovali BTC

Nayib Bukele, prezident Salvadoru, tweetoval, že se dnes v pondělí setká s 33 centrálními bankami a 12 finančními úřady, aby mimo jiné prodiskutoval zavedení bitcoinu.

Podle vlákna na Twitteru, které následovalo po tweetu o schůzce s cílem „diskutovat o finančním začlenění, digitální ekonomice, bankovnictví pro nebankovní subjekty, zavedení #Bitcoinů a jeho výhodách v naší zemi“, mezi některé z bank, o kterých se očekává, že se setkají s Bukele, patří banka Rwanda, Sacco Societies Regulatory Authority (SASRA) Keňa, Centrální banka Egypta, Centrální banka Nigérie a Maledivský měnový úřad mimo jiné.

Tomorrow, 32 central banks and 12 financial authorities (44 countries) will meet in El Salvador to discuss financial inclusion, digital economy, banking the unbanked, the #Bitcoin rollout and its benefits in our country.

