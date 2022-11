4 z nejlepších krypto mincí Metaverse k nákupu pro rok 2023

Očekává se, že metaverse v následujících letech exploduje v růstu. Nebo si to alespoň Bloomberg myslí. Analytici z Bloombergu předpověděli , že metaverse bude mít v blízké budoucnosti hodnotu 800 miliard dolarů a nyní je ideální čas začít hledat ty nejlepší metaverse krypto projekty, které v budoucnu překonávají sociální interakci.

V tomto článku vám ukážeme čtyři nejlepší metaverse krypto projekty na současném trhu, které by se mohly rozjet v roce 2023.

1. Metacade (MCADE) – celkově nejlepší krypto projekt Metaverse

Metacade plánuje být primární destinací pro hráče, aby se o nich dozvěděli, vydělali více a řídili budoucnost hraní Play2Earn. V Metacade se budete moci připojit k živé komunitě stejně smýšlejících hráčů a fanatiků Web3 a zúčastnit se první virtuální arkády na světě vlastněné hráčem.

Na platformě Metacade budou k dispozici možnosti, jak najít recenze nejnovějších titulů Play2Earn, vyhledat žebříčky a ponořit se do některých z nejžhavějších herních verzí alpha zveřejněných odborníky z oboru, které vám pomohou dostat se vpřed v herní revoluci. Aby se komunita povzbudila, aby pomohla udělat z Metacade dokonalý zdroj pro GameFi, jsou uživatelé odměněni tokenem MCADE pokaždé, když sdílejí recenze, alfa verzi nebo obsah, což znamená, že můžete vydělávat pouhým sdílením svých odborných znalostí.

Konečným cílem Metacade je vrátit hraní zpět do rukou hráčů. Jak se tradiční herní průmysl přibližuje k mizernému sektoru, kterému dominují mikrotransakce a zisk akcionářů, Metacade umožňuje uživatelům vyjádřit se k hrám, které chtějí hrát s „metagranty“.

Metagrants, které byly spuštěny v roce 2023, jsou mechanismem, který umožní vývojářům her zadávat své projekty do soutěže, o které bude komunita hlasovat. Vítězové těchto hlasování získávají finanční prostředky a podporu od Metacade, aby mohli stavět svou hru společně s kolektivem, který je vybral, přičemž hotový titul bude přidán do virtuální arkády Metacade.

Zatímco uživatelé mohou vydělávat více ze svých oblíbených her Play2Earn čtením nejlepších tipů nebo soutěží v exkluzivních turnajích, budou také moci najít trvalejší roli v ekonomice GameFi s Metacade.

Jako součást plánu pro rok 2024 spouští Metacade pracovní desku, která bude hostit desítky příležitostí pro komunitu, jak se dostat do dveří herního průmyslu. Tyto role budou sahat od toho, že se stanete beta testerem na částečný úvazek, až po získání vedoucí role u špičkových společností v čele Web3.

Nakonec se Metacade stane DAO, což znamená, že hlavní tým odstoupí a předá vedoucí pozice nejcennějším členům komunity. Jakmile k tomu dojde, uživatelé budou moci hlasovat o klíčových rozhodnutích, jako jsou budoucí lídři, omezení dodávek tokenů, partnerství, nové funkce a další.

>>> Předprodeje Metacade se můžete zúčastnit zde <<<

2. Star Atlas (ATLAS) – Pro galaktické průzkumníky tam venku

Star Atlas je hra Play2Earn s vesmírnou tématikou, která se má stát jedním z nejlepších metaverse projektů. Je nejvíce srovnatelná s EVE Online , nesmírně úspěšnou vesmírnou hrou, která díky svému propracovanému prostředí přitahuje statisíce hráčů denně.

Star Atlas se odehrává v roce 2620 a stejně jako EVE Online je vybaven pokročilými vesmírnými plavidly, aliancemi frakcí a dobyvatelnými územími, až na jeden rozdíl: hráči mohou skutečně vlastnit svá aktiva. Cílem Star Atlas je rozšířit své vesmírné impérium plněním úkolů, bojem o půdu, těžbou zdrojů a objevováním vzácných pokladů. Každé aktivum ve hře je uloženo jako NFT na blockchainu Solana, a proto má hodnotu v reálném světě.

Zatímco jiné hry Play2Earn se zaměřují na grindování, abyste získali herní žetony, Star Atlas chce tento proces udělat co nejzábavnější. Hráči se mohou rozhodnout zúčastnit se bitev nebo závodů vesmírných lodí a začít získávat žetony ATLAS. Jiní mohou dát přednost týmové spolupráci a objevování planet plných surovin, které lze těžit, rafinovat a obchodovat s nimi pomocí sítě těžebních závodů, rafinérií a obchodníků a vydělat si tak skutečné peníze. Pokud vlastníte náhlavní soupravu VR, můžete si dokonce vyzkoušet let vesmírem z pohlcující perspektivy první osoby.

Jakmile vytvoříte alianci s ostatními, můžete začít budovat celá města s jejich vlastními regionálními decentralizovanými autonomními organizacemi (DAO) a umožnit občanům každého regionu hlasovat o tom, na co by se měla frakce dále zaměřit, například útočit na území jiných hráčů nebo jak bránit se před hrozícím útokem ze strany soupeřící frakce.

Vytažením listu z knihy EVE Online je Star Atlas připraven zkombinovat nejlepší aspekty této již tak úspěšné hry s fantastickou schopností skutečně vlastnit svá herní aktiva na blockchainu. Dávejte pozor na Star Atlas – brzy by to mohla být jedna z největších a nejlepších metaverse kryptoher, jaké kdy svět viděl.

3. Highstreet (HIGH) – Možná nejmódnější token

Highstreet je jedním z nejlepších metaverse projektů z dobrého důvodu. Tým, který stojí za Highstreet, využívá schopnosti metaverse k vytvoření zážitku z nakupování nové úrovně tím, že umožňuje značkám z reálného světa předvádět své fyzické předměty ve virtuálním světě. Se značkami jako Balenciaga, LVMH a Adidas, které se pouštějí do metaverse, se Highstreet chce stát řešením, kde si každá společnost může založit obchod a vstoupit do nové generace obchodování.

Fyzické produkty, jako jsou boty nebo trička, jsou na blockchainu tokenizovány jako NFT. Nakupující si mohou koupit tyto NFT a poté se rozhodnout je vyměnit za fyzickou položku. Pomocí integrace Highstreet se Shopify lze tyto objednávky automaticky odeslat do backendu značky k fyzickému vyřízení.

Highstreet je však více než jen virtuální nákupní centrum. Je to celý metaverse svět, kde uživatelé mohou plnit úkoly, stýkat se s ostatními a navštěvovat exkluzivní události v prostředí Play2Earn MMORPG. Za Highstreet Marketplace jsou Highstreet Homes, které jsou jako skutečné domy. Svůj domov si můžete plně přizpůsobit, aby vyhovoval vašemu stylu, scházet se s přáteli a dokonce se starat o své virtuální mazlíčky!

Ve světě Highstreet World můžete vydělávat plněním úkolů a bojováním s monstry na místech jako Binance Beach, AVAX Alps a Animoca Archipelago. Každá oblast má svou vlastní tradici a jedinečná monstra, která proměňují Highstreet ve vzrušující svět plný desítek jedinečných zážitků.

Jako celek Highstreet neuvěřitelně jedinečným způsobem propojuje realitu s virtuálním světem. S blockchainovými značkami jako Binance a Avalanche, které jsou již na palubě, je Highstreet nastaven na slavnou budoucnost jako jeden z nejlepších metaverse krypto projektů.

4. Sandbox (SAND) – Posouvání budov na další úroveň

Sandbox je 3D virtuální svět, který uživatelům umožňuje snadno vytvářet a prozkoumávat zpeněžitelné hry a zážitky. Často je srovnáván s Minecraftem a Robloxem kvůli jeho hranatému designu založenému na pixelech a tato estetika vedla The Sandbox k tomu, aby se stal jedním z nejlepších metaverse coinů.

Velký rozdíl mezi The Sandbox a těmito hrami je v tom, že je zcela decentralizovaný, přičemž téměř každý aspekt hry vlastní jeho uživatelé. Pomocí tokenu SAND mohou hráči nakupovat digitální nemovitosti, jedinečné herní předměty a nositelná zařízení, aby si přizpůsobili své avatary, které jsou všechny uloženy v blockchainu a reprezentovány jejich vlastním NFT.

Země je například uložena na blockchainu jako token LAND, zatímco předměty a nositelná zařízení jsou reprezentována tokeny ASSET. Zatímco LAND má pevnou zásobu, ASSETy může vytvořit kdokoli pomocí nástroje VoxEdit . VoxEdit umožňuje uživatelům manipulovat s bloky, známými jako voxely, a vytvářet téměř vše, po čem jejich srdce touží, jako jsou sochy, postavy, zbraně a další. Tyto položky pak lze nakupovat a prodávat se ziskem na The Sandbox Marketplace .

Nejvýkonnější funkcí The Sandbox je však Game Maker . Game Maker umožňuje komukoli vytvářet celé hry, aniž by znal jediný řádek kódu, a je dodáván s bojovými mechanikami, příběhy, chováním AI a dokonce i šablonami fotoaparátu. Tyto funkce vedly k vytvoření desítek her a zážitků, které mohou hrát celou komunitu, a to vše zdarma.

Sandbox se rychle zvedl a stal se jedním z nejlepších krypto metaverse projektů poté, co podepsal obchodní značky s několika velkými jmény. Warner Music Group spustila zábavní park s hudební tématikou v metaverse The Sandbox, zatímco The Walking Dead a Snoop Dogg mají své vlastní hry, které přilákaly tisíce hráčů. Dokonce i Šmoulové jsou v metaverse Sandboxu!

Závěr – Metacade vítězí ze skutečné rozmanitosti

Jak můžete vidět, existuje několik uchazečů, kteří by se mohli zvednout, aby obsadili první místo na rodícím se trhu metaverse kryptoměn. Vzhledem k tomu, že se očekává nárůst konkurence s tím, jak metaverse hry explodují v popularitě, je těžké s konečnou platností říci, která mince se ujme vedení a stane se nejlepší investicí.

Nicméně s tím, že Metacade zobrazuje některé extrémně atraktivní funkce, jako je knihovna virtuálních arkádových her, dynamické online komunitní centrum a hraní za získání odměn – spolu se silnými vyhlídkami na vývoj, jako je Metagrants – se snadno vypracuje tak, aby drželo první místo jako nejlepší. krypto projekt metaverse, do kterého se má investovat v roce 2023. Tím, že překračuje typické hranice jednotlivých titulů v sektorech GameFi a Play2Earn, a přináší to vše na jednu platformu, nabízí významnou hodnotu, kterou je těžké překonat.

Očekává se, že Metacade bude rychle růst, protože odvětví GameFi jako celek pokračuje v expanzi, bez ohledu na výkon jakékoli jednotlivé hry. V kombinaci se skutečností, že je token stále v předprodeji, je v nejlepší pozici pro získání finanční výhody v nadcházejícím desetiletí, což je přesně ten důvod, proč jsme jej korunovali jako nejlepší metaverse kryptotoken k nákupu pro rok 2023.