6 nejlepších kryptoměn, které si můžete koupit pro solidní dlouhodobou kryptoinvestiční strategii v roce 2023

Po náročném roce se na kryptotrhu konečně začíná usazovat prach. Seismické události roku 2022 změnily dynamiku trhu a investiční strategie pro dohlednou budoucnost. Namísto snahy o rychlé výnosy se nyní mnoho investorů snaží hrát dlouhodobou hru. Kterých 6 kryptoměn je tedy nejlepší koupit pro solidní dlouhodobou kryptoinvestiční strategii v roce 2023?

6 nejlepších kryptoměn pro vaši krypto investiční strategii

Metacade (MCADE) Ethereum (ETH) ApeCoin (APE) Ripple (XRP) Polygon (MATIC) Bitcoin (BTC)

1. Metacade (MCADE)

V herních odvětvích typu play-to-earn (P2E), GameFi a blockchain se v roce 2023 a v dalších letech všeobecně očekává explozivní růst. Proto je kolem Metacade (MCADE) s jejím širokým nadcházejícím výběrem metaverzálních a arkádových her takový rozruch. Společnost se plánuje stát konečným centrem Web3 her, kde se hráči, vývojáři a podnikatelé propojují, komunikují a vzájemně ovlivňují za účelem vzájemného prospěchu a možného finančního zisku.

Zde je popsáno, jak Metacade (MCADE) funguje. Hráči budou mít možnost generovat příjmy z P2E her, online soutěží, tvorby obsahu, alfa a beta testování a nových pracovních příležitostí. Vývojáři mohou přímo komunikovat s hráči a testovat a vyvíjet produkty, spouštět nové hry, pořádat placené soutěže a nabírat kvalifikované zaměstnance. A konečně, podnikatelé a kryptofanatici mohou vsadit a investovat své tokeny MCADE.

Obchodní model společnosti Metacade (MCADE) je zaměřen na všechny, kteří mají zájem o kryptohry. Tento inkluzivní přístup je dále umocněn deklarovaným záměrem společnosti stát se DAO, kde má každý člen možnost kontrolovat vstupy a směřování platformy. Prozíravý plán společnosti zahrnuje také Metagrants, program, který poskytuje finanční prostředky na vývoj titulů nové generace na platformě.

Proč si koupit MCADE?

Platforma Metacade (MCADE) ještě nebyla spuštěna, takže při zvažování své investiční strategie v oblasti kryptoměn je zásadní podívat se na úspěch jejího presale a na vizi v rámci jejího plánu. S 3,3 miliony $ rychle vybraných v presale ve fázi beta a již směřujícími k 5 milionům $ se jedná o atraktivní nabídku v odvětví P2E a GameFi. Oba cílové trhy se chystají explodovat a díky žhavé ceně v presale je Metacade (MCADE) špičkou mezi nejlepšími kryptoměnami.

2. Ethereum (ETH)

Obří kryptoměna číslo dvě figuruje na druhém místě tohoto seznamu nejlepších kryptoměn. Někteří pozorovatelé považují Ethereum (ETH) za kryptoměnu, která je v trvalém stínu Bitcoinu (BTC), ale to se míjí pointou. Oba tito behemoti jsou digitálními měnami, ale Ethereum (ETH) nabízí mnohem více, protože podporuje obrovskou škálu chytrých kontraktů, decentralizovaných aplikací a služeb DeFi.

Ethereum (ETH) inspirovalo mnoho konkurentů, kteří se snaží řešit známé výtky vůči této platformě, a to vysoké náklady, problémy se škálovatelností a pomalé zpracování transakcí. Přestože se některým konkurentům tyto cíle podařilo splnit, Ethereum (ETH) stále kráčí vpřed díky své výkonné funkčnosti, širokému přijetí, stabilitě, bezpečnosti a likviditě. Pretendenti na trůn Etherea (ETH) mají před sebou ještě dlouhou cestu, než se jeho kvalitám vyrovnají.

Proč si koupit ETH?

V nejistých časech investoři často vyhledávají stabilní, zavedené a trvanlivé subjekty – a toto pravidlo platí i pro trh s kryptoměnami. Obvykle to také znamená, že se investoři poohlížejí po větších společnostech, které mají lepší předpoklady překonat případné krátkodobé výkyvy nebo problémy. Velikost Etherea (ETH) je rozhodně jedním z faktorů, které určují investiční strategii lidí v oblasti kryptoměn, ale i díky mnoha dalším vlastnostem je to jedna z nejlepších kryptoměn pro dlouhodobé období.

3. ApeCoin (APE)

ApeCoin (APE) možná není volbou každého, pokud jde o nejlepší kryptoměny, ale u svých nadšených fanoušků zůstává tvrdošíjně populární. ApeCoin (APE), který podporují slavná jména jako Paris Hilton a Justin Bieber, zřejmě rozděluje názory, pokud jde o investiční strategii do kryptoměn. Kritici poukazují na pokles hodnoty od jeho spuštění v březnu 2022, zatímco horliví zastánci zmiňují úspěšné spuštění NFT a skutečnost, že jej téměř neovlivnil krach FTX.

Tato nesmírně úspěšná spuštění NFT jsou z velké části důvodem, proč je ApeCoin (APE) takovým miláčkem kryptosvěta. Někteří držitelé NFT Bored Ape Yacht Club a Mutant Ape Yacht Club se těšili velkolepým výnosům, a právě tento příslib – spolu se superchytrým marketingem, chytrým merchandisingem, vzrušujícími plány do budoucna a spojením s Yuga Labs – udržuje investory v přílivu k ApeCoin (APE).

Proč si koupit APE?

Vzhledem k tomu, že ApeCoin (APE) je široce přijímaný a velmi populární, existuje spousta investorů, kteří tuto meme minci považují za nedílnou součást své kryptoinvestiční strategie. Je to však dobrá dlouhodobá sázka mezi nejlepšími kryptoměnami? Ano, a to na základě její trvalé popularity, bezkonkurenční propagace, rozvíjejícího se ekosystému včetně her a vysoké likvidity. ApeCoin (APE) dokazuje, že někdy je humbuk plně oprávněný.

4. Ripple (XRP)

Ripple (XRP) je klasickým příkladem toho, že kryptoměny mají sílu otřást staromódní dynamikou trhu a přinést novou službu, která je rychlejší, levnější a bezpečnější než tradiční metody. Pokud jste někdy zažili frustraci při pokusu o mezinárodní převod u běžné finanční instituce, oceníte bleskovou rychlost, pohodlí a nízké poplatky Ripple (XRP).

Někteří lidé se domnívají, že Ripple (XRP) se zaměřuje na individuální zákazníky, ale společnost se spíše zaměřuje na společnosti poskytující finanční služby, které ji využívají k poskytování lepších služeb svým zákazníkům. Mezi klienty Ripple (XRP) patří některé z nejznámějších finančních institucí na světě, například Santander, Bank of America a UBS. Taková jména podtrhují, proč Ripple (XRP) boduje mezi nejlepšími kryptoměnami a proč je to investice na dlouhou dobu.

Proč si koupit XRP?

Přes veškerou svou pověst jedné z nejlepších kryptoměn má Ripple (XRP) slona v porcelánu – probíhající soudní spor s Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) kvůli možnému porušení předpisů. Negativní verdikt bude mít samozřejmě závažné negativní důsledky, ale platí to i naopak. Pokud Ripple (XRP) svůj spor vyhraje – a nezapomeňte, že má mnoho zákazníků zvučných jmen a partnerství – pak by rozhodně měl být součástí solidní dlouhodobé kryptoinvestiční strategie.

5. Polygon (MATIC)

U některých kryptoměn jde především o humbuk, za kterým stojí známé osobnosti, nablýskaný marketing a prestižní sponzoring. Když však všechen tento styl prohlédnete, často najdete jen velmi málo obsahu. Polygon (MATIC) nemůže být tomuto modelu vzdálenější. Kdyby byl marketing společnosti Polygon (MATIC) stejně dobrý jako její platforma, sortiment a funkčnost, byla by jistě ještě úspěšnější než nyní.

Polygon (MATIC) je všeobecně uznáván jako přední řešení druhé vrstvy pro Ethereum (ETH). Funguje tak, že nabízí rychlejší, škálovatelnější, levnější a flexibilnější zpracování transakcí. Díky těmto vlastnostem a snadnému používání si Polygon (MATIC) získal obrovskou oblibu u vývojářů a investorů. Vzhledem k tomu, že na platformě běží tolik aplikací a je na ní zapojeno tolik vývojářů, je Polygon (MATIC) nezbytným prvkem každé dlouhodobé kryptoinvestiční strategie.

Proč si koupit MATIC?

Mnozí investoři dnes raději podporují giganty v oboru, jako je Ethereum (ETH). Takováto kryptoinvestiční strategie bude mít pravděpodobně pozitivní vliv na společnosti, jako je Polygon (MATIC), které jsou úzce spjaty s Ethereem (ETH). Podceňuje však vynikající funkčnost, reputaci a partnerství, díky nimž je Polygon (MATIC) sám o sobě jednou z nejlepších kryptoměn. Její pokračující úspěch a působivé plány do budoucna ji označují také za skvělou dlouhodobou perspektivu.

6. Bitcoin (BTC)

Pokud byste někdy potřebovali důkaz o výhodách dlouhodobé investiční strategie v oblasti kryptoměn, nemusíte hledat nic jiného než Bitcoin (BTC) . Investoři, kteří BTC nakoupili na začátku roku 2017, zaplatili cenu kolem 1 000 $. Na začátku roku 2023 má tato investice hodnotu 18násobku. Je sice pravda, že toto číslo není tak působivé jako maximum z roku 2021, které činí více než 68 000 $, ale ilustruje hodnotu dlouhodobého pohledu.

Samotná velikost Bitcoinu (BTC) přirozeně znamená, že se vždy objeví na jakémkoli seznamu nejlepších kryptoměn. Bitcoin (BTC) od svého uvedení na trh v roce 2009 prošel mnoha bouřemi. Jiné společnosti přišly a odešly, ale Bitcoin (BTC) odolal a vytrval. Pro mnohé je to kryptoměna „go-to“ a nevypadá to, že by její dominance na trhu měla být v dohledné době ohrožena. Všechny dlouhodobé plány kryptoinvestiční strategie by měly zahrnovat Bitcoin (BTC).

Proč si koupit BTC?

Velcí institucionální investoři všeobecně uznávají, že navzdory všemu tu kryptoměny zůstanou. Tito investoři také chápou, že je důležité sledovat největšího, nejdéle existujícího, nejoblíbenějšího a nejhodnotnějšího hráče na jakémkoli trhu. A konečně vědí lépe než kdokoli jiný, že pokud hrajete dlouhou hru, trhy se téměř vždy zotaví. Pokud je Bitcoin (BTC) volbou pro institucionální investory, měl by být volbou pro všechny.

Nejlepší kryptoměny pro vaši kryptoinvestiční strategii: Verdikt

Pokud hledáte nejlepší kryptoměny k nákupu v rámci solidní dlouhodobé kryptoinvestiční strategie, všichni zde uvedení kandidáti mají svá specifická lákadla. A co víc, ApeCoin (APE), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Metacade (MCADE), Polygon (MATIC) a Ripple (XRP) mají potenciál těšit se dlouhé a prosperující budoucnosti.

Vybrat absolutního vítěze může být těžké, ale nakonec je to vlastně snadné rozhodnutí. Boom P2E a GameFi znamená, že Metacade (MCADE) je úžasnou perspektivou z dlouhodobého hlediska, přičemž její současný presale nabízí i vynikající krátkodobé a střednědobé zisky. Pokud však chcete mít podíl na akci za nejlepší presale cenu , není čas otálet.

