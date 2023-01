7 nejlepších her v metaverzu, do kterých je dobré investovat v roce 2023

Metaverzálníhry se neustále rozšiřují a jsou stále pokročilejší. Technologie spojuje hráče s novými možnostmi výdělku a novými metodami prozkoumávání pohlcujících online krajin, což z nich činí jedny z nejvyhledávanějších investičních příležitostí.

V tomto článku se budeme věnovat těm nejlepším metaverzálním hrám a zhodnotíme je podle jejich investičního potenciálu:

Metacade (MCADE) Axie Infinity (AXS) Gods Unchained (GODS) Decentraland (MANA) Enjin (ENJ) The Sandbox (SAND) Star Atlas (ATLAS)

1. Metacade (MCADE)

Nejlepší investiční příležitostí pro všechny metaverza hry v průběhu roku 2023 je Metacade . Metacade buduje největší hernu na blockchainu a nabízí řadu různých her v arkádovém stylu, z nichž každá má mechaniku play-to-earn. Hráči mohou soutěžit v PvP turnajích a získávat finanční odměny za postup nekonečnými úrovněmi v těchto klasických arkádových hrách..

Kromě toho se Metacade stane centrálním střediskem pro celou komunitu GameFi. Platforma nabízí místo, kde se můžete setkávat s ostatními hráči a objevovat nejnovější trendy, a hráči budou za přispívání užitečnými informacemi do komunity odměňováni tokeny MCADE.

Metacade je ve svém jádru založena na komunitě. Komunita má přístup k placeným úlohám beta testování, které pomáhají odhalit případné chyby a optimalizovat hratelnost před oficiálním vydáním nových her. Uživatelé Metacade mohou získat jedinečný vhled do procesu vývoje her a získají odrazový můstek k nastartování kariéry ve Web3.

Proč si koupit MCADE?

Metacade podporuje vývoj metaverzálních her přímo prostřednictvím svého programu Metagrants. Metagranty budou udělovány nejžádanějším blockchainovým hrám, což může pomoci zvýšit celkovou úroveň inovací v sektoru GameFi.

Token MCADE je také zcela nový a nedávno během svého presale přilákal investice v hodnotě 1,12 milionu $ za pouhé 3 týdny. Cena MCADE je v současné době pouhých [x] $ za token a má potenciál vyšplhat se na více než 1 $ během roku 2023, až bude Metacade plně rozvinuta.

>>> Presale MCADE se můžete zúčastnit zde <<<

2. Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) je digitální sběratelská karetní hra postavená na blockchainu Etherea. Axie jsou unikátní virtuální mazlíčci s různými dovednostmi, statistikami a příběhy. Hráči mohou tato zvířata sbírat a zlepšovat jejich úroveň při postupu hrou.

Metaverzální hra Axie Infinity byla popsána jako kříženec Pokémonů a Tamagoči. Stejně jako obě tyto hry před ní se Axie Infinity ukázala být velmi populární mezi hráči z celého světa. V říjnu 2021 Axie Infinity denně navštívilo přes 2 miliony uživatelů , což z ní činí jednu z nejrozšířenějších decentralizovaných aplikací (dApps) na blockchainu.

Axie Infinity byla jednou z prvních her, která k vytvoření hry založené na blockchainu využívala nezaměnitelné tokeny (NFT). Podle všeho Axie Infinity zpopularizovala hnutí GameFi, když byla v roce 2018 spuštěna, a token AXS se od té doby dostal do první padesátky kryptoměn podle tržní kapitalizace.

Proč si koupit AXS?

Axie Infinity je jednou z původních blockchainových her a byla vyvinuta s jedinečným designem. Ronin bridge je postranní řetězec Etherea vytvořený speciálně pro Axie Infinity, aby zlepšil kompatibilitu hry s blockchainem.

Očekává se, že se token AXS časem plně zotaví ze svých minimálních hodnot na medvědím trhu. Cena AXS je v současné době 6,31 $, přičemž historické maximum je 166 $ – token AXS má potenciál tato maxima časem znovu získat, což z něj dělá druhou nejlepší metaverzální hrou pro investici v roce 2023.

3. Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained je online strategická hra, ve které hráči obchodují s NFT, vylepšují své balíčky a soupeří s ostatními hráči o vítězství. Hra Gods Unchained v metaverzu využívá mechaniku play-to-earn, která hráčům přináší finanční odměny, když vyhrávají bitvy a rozšiřují svůj NFT arzenál.

Projekt vede zkušený tým, jehož členem je i Chris Clay, bývalý herní ředitel společnosti Magic: The Gathering Arena (MTGA). Gods Unchained funguje podobně jako MTGA, jen s tím rozdílem, že přidává výhody v podobě vlastních digitálních aktiv a integrovaných finančních odměn pro hráče.

Gods Unchained si od zahájení vývoje v roce 2018 získala značný počet příznivců. Hra prodala miliony jednotlivých obchodovacích karet a v listopadu 2021 uvedla na trh nativní token pro platformu, GODS.

Proč si koupit GODS?

Gods Unchained je zavedená metaverzální hra s relativně novým tokenem. Token GODS byl spuštěn na konci býčího trhu v roce 2021, takže současná cena 0,1997 $ neodráží.

Jakmile se širší trh s kryptoměnami před dalším býčím trhem zotaví, mohl by GODS výrazně vzrůst a vstoupit do cenového objevu. Je známo, že býčí trhy přinášejí parabolické vzestupy nových tokenů – GODS bude z tohoto počátečního vzestupu těžit a má navíc jistotu, že se již jedná o široce používanou metaverzální hru.

4. Decentraland (MANA)

Decentraland je metaverzální hra, která uživatelům umožňuje nakupovat digitální pozemky a vytvářet jedinečné aplikace a zážitky. Token MANA se na platformě Decentraland používá jako prostředek směny a dává hráčům možnost získávat tokeny LAND – jedinečné NFT, které představují pozemky virtuálních nemovitostí.

Uživatelé mohou na zakoupených LAND postavit cokoli, co se jim zlíbí, včetně uměleckých galerií, tréninkových oblastí, zasedacích místností a téměř všeho, co si lze představit. Výtvory lze různými způsoby prozkoumávat a zpeněžovat, protože uživatelé mají nad svými aktivy na platformě Decentraland plnou kontrolu.

Decentraland je hnací silou rozšiřování metaverzálních her tím, že podporuje obsah vytvářený uživateli ( UGC ), který je základem hry. Platforma umožňuje komukoli nakupovat a prodávat digitální aktiva v metaverzu, čímž snižuje překážky vstupu na trh s digitálními nemovitostmi a podporuje lepší uživatelský zážitek díky větší osobní kontrole.

Proč si koupit MANA?

Decentraland může díky své jedinečné mechanice pomoci zvýšit přijetí technologie metaverza. Platforma může sloužit jednotlivým tvůrcům obsahu i podnikům, které chtějí vytvářet virtuální zážitky. To umožňuje zcela nové způsoby interakce s ostatními lidmi prostřednictvím internetu, které by se časem mohly ukázat jako stále oblíbenější.

Token MANA má v současné době cenu 2 $ a na této úrovni se zdá být podhodnocený. Odborníci předpovídají MANA v příštích letech výrazné zisky, protože metaverzum se stále více rozšiřuje, což z něj činí čtvrtou nejlepší metaverzální hru, do které lze investovat během roku 2023.

5. Enjin (ENJ)

Enjin (ENJ) je platforma založená na blockchainu, která usnadňuje vývoj metaverzálních her. Cílem platformy je zpřístupnit tvorbu, správu a obchodování s herními digitálními aktivy. NFT může na Enjinu snadno vytvářet kdokoli, protože projekt nabízí sadu nástrojů, díky nimž je tento proces jednoduchý a intuitivní.

Enjin také nabízí některé jedinečné funkce, které jsou speciálně vyvinuty pro zlepšení uživatelského zážitku v metaverzálních hrách. Tokeny ENJ jsou uzamčeny v NFT, které byly vytvořeny na platformě, což hráčům slouží k zajištění okamžité likvidity. Tato funkce umožňuje okamžité obchody za nízkou cenu.

Proč si koupit ENJ?

Popularita GameFi stále roste a technologie NFT zůstává základem odvětví. Enjin může pomoci optimalizovat uživatelský zážitek pro mnoho blockchainových her tím, že zlepší rychlost transakcí a transparentnost NFT v mnoha různých blockchainových hrách, což mu dává významnou hodnotu v širším ekosystému GameFi.

Cena tokenu ENJ je v současné době na úrovni 0,247987 $ – což je pokles z historického maxima 4,82 $. Očekává se, že Enjin Network bude rozšiřovat svůj ekosystém her a token ENJ bude těžit z vysoké poptávky a v důsledku toho i z rostoucí ceny. ENJ je špičkový projekt, do kterého je vhodné investovat, protože přímo podporuje růst metaverzálních her.

6. The Sandbox (SAND)

Sandbox umožňuje uživatelům vytvořit si vlastní digitální svět a prozkoumat obrovské množství herních zážitků, které vytvořili jiní hráči. Na rozdíl od jiných metaverzálních her, které se zaměřují na boj a aktivní hraní, podporuje The Sandbox hráče v prozkoumávání krajiny, vyprávění příběhů s přáteli a budování vlastních světů.

The Sandbox se zaměřuje na UGC a zpřístupňuje budování herních prostředků všem. Uživatelé mohou vytvářet hry s minimálními nebo žádnými zkušenostmi s programováním, což může časem pomoci zvýšit úroveň inovací ve vývoji her.

The Sandbox je díky svému zaměření na UGC přirovnáván k Minecraftu. Minecraft je nejoblíbenější počítačovou hrou všech dob, což odráží širokou poptávku po typu zážitku, který The Sandbox přináší.

Proč si koupit SAND?

SAND je prostředkem směny, který uživatelům umožňuje nakupovat a prodávat herní aktiva na platformě. The Sandbox je populární metaverzální hra, která během března 2022 přilákala více než 2 miliony aktivních uživatelů , a očekává se, že platforma bude postupem času dále růst.

Při ceně 0,413 $ se očekává, že hodnota SAND v nadcházejících letech výrazně poroste. Z tohoto důvodu je jedním z nejlepších metaverzálních projektů, do kterých je vhodné investovat během roku 2023.

7. Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas je futuristická metaverzální hra odehrávající se ve vesmíru. Metaverzum využívá Unreal Engine, který pomáhá vytvářet filmovou grafiku, jenž dokáže hráče pohltit v ohromujícím 3D světě. Hráči mohou prozkoumávat vesmír a zdolávat nové výzvy, stejně jako stavět celá města pomocí zakoupených pozemků a obchodovatelných aktiv.

NFT lze nakupovat, prodávat a vylepšovat pomocí tokenu ATLAS. Obchodovatelné předměty zahrnují vesmírnou loď, členy posádky, pozemky a další předměty, které lze použít k vylepšení herního zážitku. Hra využívá mechaniku play-to-earn, která všem hráčům poskytuje odměny s finanční hodnotou.

Proč si koupit ATLAS?

Hra Star Atlas byla uvedena na trh v roce 2021 a od té doby se stala významnou značkou mezi metaverzálními hrami. Tato platforma nabízí jedinečný zážitek, který hráče vtáhne do vesmíru, nabízí poutavou dějovou linii a pokročilou grafiku spolu s integrovanými finančními odměnami.

Očekává se, že hodnota ATLAS výrazně vzroste z jeho současné ceny, která činí 0,00292817 $. Rozhodně se jedná o jednu z nejlepších metaverzálních her, které je třeba během roku 2023 sledovat, protože investice na této cenové úrovni by mohla časem přinést velké výnosy.

Metacade: Nejlepší metaverzální hra k investování v roce 2023

Presale tokenů MCADE se během beta fáze extrémně rychle vyprodal. Cena MCADE začínala na 0,008 $ a v průběhu Presale postupně stoupá až na 0,02 $. Vzhledem k tomu, že Metacade má potenciál stát se v příštích několika letech jedním z největších krypto projektů v okolí, mohl by být Presale MCADE největší investiční příležitostí roku 2023.