7 nejlepších Play-to-Earn krypto her, do kterých lze investovat pro rok 2023

V nedávné zprávě DappRadar uvedl , že jen ve třetím čtvrtletí 2022 bylo vybráno 1,3 miliardy dolarů Play-To-Earn hrami a metaverse. To přichází s téměř milionem aktivních peněženek denně interagujících s těmito hrami. Tato čísla ukazují, že již od svého počátku nabízí hraní za účelem výdělku vynikající investiční příležitosti, které nelze propásnout.

Pokud přemýšlíte, kde začít s investováním za účelem výdělku, máme pro vás řešení. V tomto článku rozebereme sedm nejlepších kryptoher, do kterých můžete investovat, abyste se dostali na začátek herní revoluce. Pojďme je prozkoumat.

1. Metacade (MCADE) – Vaše nejlepší Play-To-Earn investice

Metacade je komunitní centrum vytvořené pro budoucnost hraní her typu play-to-earn (P2E). Není to hra sama o sobě, ale konečný cíl Web3 pro hledání nejnovějších titulů s možností hraní, propojování se s podobně smýšlejícími hráči a učení se nejlepších způsobů, jak maximalizovat svůj příjem za hraní.

Základní filozofií společnosti Metacade je pomáhat hráčům vytěžit z hraní P2E maximum. Proto zde najdete recenze, herní žebříčky a alfy od odborníků z oboru, které pomohou každému, bez ohledu na jeho herní zkušenosti, zorientovat se v tomto neuvěřitelně vzrušujícím odvětví. Ale co je možná nejdůležitější, Metacade chce pomoci hráčům přímo ovlivňovat hry, které hrají.

Abychom povzbudili zkušené hráče, kteří chtějí hrát, aby sdíleli své znalosti s novými hráči, Metacade odměňuje ty, kteří za své příspěvky publikují recenze, alfa verze a další obsah s nativním tokenem MCADE. Ale i když jste noob v oblasti hraní za účelem vydělávání, stále můžete vydělávat pouhým sdílením svých názorů na novou hru, kterou jste hráli.

Metacade nabízí několik způsobů, jak zvýšit svůj příjem z hraní, a to nejen prostřednictvím sdílení obsahu a učení osvědčených postupů. Na platformě najdete losování cen a turnaje, ve kterých můžete poměřit své dovednosti s ostatními hráči Metacade a získat šanci vyhrát velkou cenu. Pokud se nemůžete dočkat, až začnete hrát nejnovější hry s výdělkem, můžete také získat tokeny MCADE za testování nových her pro komunitu vývojářů Metacade.

V roce 2024 si dokonce budete moci najít dlouhodobou práci v herním průmyslu díky pracovní desce Metacade. Zde objevíte role testerů na částečný úvazek, stáže a placené pozice s herními studii, která jsou v popředí hraní Play-To-Earn her.

Jakmile se Metacade stane prosperující komunitou zodpovědnou za některé z nejlepších her, na které lze vydělávat hry na trhu, hlavní tým ustoupí a umožní komunitě převzít otěže vytvořením decentralizované autonomní komunity (DAO) . Odsud budou o každém klíčovém rozhodnutí, jako jsou nové funkce, partnerství a vedoucí pozice, hlasovat držitelé MCADE, čímž se Metacade v tomto procesu promění v první komunitní virtuální arkádu na světě.

Metacade se svými myšlenkami na to, že je destinací číslo jedna pro všechny hry, které si vydělávají hraním, vlastnictvím komunity a vývojem her formou crowdsourcingu, je Metacade připravena ovládnout prostor, ve kterém lze vydělávat. To nás vede k tomu, že jsme korunovali MCADE jako první kryptoměnu s nejlepším hraním a výdělkem, kterou lze koupit, pokud se chcete brzy dostat do herní revoluce.

2. Axie Infinity (AXS & SLP) – Hra ve stylu týmové bitvy

Axie Infinity je jednou z nejuznávanějších P2E her na současném trhu. Axie Infinity je hra ve stylu Pokémonů postavená na blockchainu Ethereum. Hráči sestaví tým tří Axies, které se používají v bitvě proti ostatním hráčům o šanci vyhrát žetony Smooth Love Potion (SLP) a Axie Infinity Shards (AXS), které lze prodat za fiat. Můžete také vydělávat plněním úkolů, porážkou nepřátel s umělou inteligencí v režimu Adventure a obhospodařováním klíčových surovin.

Axies jsou uloženy na blockchainu jako NFT a lze je nakupovat a prodávat na Axie Infinity Marketplace . Dnes najdete Axies v rozmezí od několika dolarů za nejzákladnější až po statisíce za nejvzácnější. Hráči mohou využít jedinečné vlastnosti svých Axies k vyšlechtění nových Axies se vzácnými funkcemi, které jim umožní prodávat je se ziskem.

Od nárůstu popularity v roce 2021 zůstala Axie Infinity jednou z nejoblíbenějších her s možností výdělku a stále přitahuje stovky tisíc hráčů měsíčně, kteří každý den provádějí miliony dolarů. Token a primární investiční nástroj hry, AXS, je naší druhou volbou pro nejlepší krypto hry, do kterých lze investovat.

3. Sandbox (SAND)

Sandbox je 3D virtuální svět, který umožňuje hráčům budovat, co si jejich srdce přeje, jako doslovné pískoviště. Sandbox je rozdělen do tisíců digitálních pozemků, které představuje LAND NFT. Uživatelé nakupují LAND a další herní aktiva na The Sandbox’s Marketplace pomocí tokenu SAND. Tento LAND se pak používá k vytváření zpeněžitelných her, zážitků a sociálních center, s nimiž může komunikovat zbytek komunity The Sandbox.

Pokud si uživatelé chtějí vytvořit své vlastní jedinečné objekty, mohou použít VoxEdit , nástroj pro navrhování umění, aut, nositelných zařízení, postav, příšer a dalších. Vytvořené položky lze se ziskem prodat na trhu nebo použít v Game Makeru , plug-and-play řešení herního designu The Sandbox.

V The Sandbox již lze nalézt desítky pohlcujících zážitků, jako je Hell’s Gate, vEmpire a Xalya Sanctuary, všechny vytvořené pomocí VoxEdit a Game Maker. Z tohoto důvodu je SAND naší třetí možností pro nejlepší kryptoměny, do kterých můžete investovat.

4. Splinterlands (SPS & DEC) – Karetní bitvy a tvorba balíčků

Splinterlands je sběratelská karetní hra, kterou lze považovat za blockchainovou verzi Magic: The Gathering. Každá karta je vlastněna jako NFT a používá se jako součást většího balíčku v soubojích proti ostatním hráčům. Pokud vyhrajete dostatek her, můžete se vyšplhat na vrchol žebříčku své pozice a vyhrát balíčky karet, které lze upgradovat, prodat a dokonce pronajmout dalším hráčům.

Můžete také získávat krystaly temné energie (DEC), původní měnu hry, plněním úkolů a vyhráváním turnajů, které můžete utratit za nové karty. Některé z těchto karet vynášejí tisíce dolarů za ty nejvzácnější a nejvýkonnější. Splinterlands také používá token Splintershards (SPS), což je token řízení, který hráči používají k hlasování o nadcházejících změnách ve hře.

S více než 300 000 aktivními hráči jen za poslední týden ( DappRadar ) je Splinterlands jednou z nejlepších P2E her a její token SPS je naší čtvrtou volbou pro nejlepší kryptoměny, do kterých můžete investovat.

5. Alien Worlds (TLM) – Prozkoumávání vesmíru

Alien Worlds je hra založená na blockchainu odehrávající se ve vesmíru. Primárním cílem hry je těžit Trillium (TLM) a přitom plnit úkoly, bojovat s ostatními hráči a rozvíjet svou herní zemi. Tato země se nachází na sedmi planetách hry a může být těžena pro svůj vlastní zisk nebo pronajímána ostatním k těžbě. Každá planeta má své vlastní DAO a sázkaři tokenu TLM mohou hlasovat v týdenních volbách, distribuci státní pokladny a dalších rozhodnutích, která ovlivňují budoucnost planety.

Při těžbě je také šance vyhrát jedno z herních NFT, jako je nástroj, zbraň nebo minion, které lze použít k postupu ve hře nebo k prodeji na trhu. Hráči mohou také získat tyto NFT vsazením svého TLM na stanovené období. Čím delší uzamčení, tím vzácnější odměna NFT.

Alien Worlds je nejoblíbenější hrou na trhu, kde si můžete vydělat, a podle DappRadar přilákala za poslední měsíc asi 650 tisíc aktivních hráčů. Vzhledem k tomu, že hra bude nadále dominovat, pravděpodobně uvidíme, že cena TLM výrazně poroste. To nás vede k tomu, abychom ji umístili na páté místo jako jednu z nejlepších kryptoměn, do kterých lze investovat.

6. CryptoBlades (SKILL) – Raiding a Ranking

CryptoBlades je hra, ve které si můžete vydělat, která spojuje tradiční RPG hru s kryptografickým prvkem. Hra se odehrává v mystické zemi a jejím cílem je bojovat s ostatními hráči, vyhrávat žetony SKILL a upgradovat své zbraně, abyste mohli stoupat po hodnostech. Každá postava má sadu atributů, jako je výdrž a síla, které jí dávají větší šanci na vítězství v duelech, ale můžete si také zakoupit nebo vyrobit nové zbraně NFT, abyste měli šanci bojovat.

Stejně jako mnoho jiných RPG her se také můžete spojit s ostatními hráči a vyrazit na nájezdy. Raidy jsou mise, které mají sejmout jednoho z herních bossů, a čím vyšší je vaše kolektivní hodnost, tím těžší bude vyhrát. To však také znamená, že vaše šance na získání nějaké vážné kořisti se zvýší. Úkoly lze také plnit, abyste zvýšili svou hodnost a zvýšili své SKILL odměny z hraní.

CryptoBlades je jednou z předních RPG her s možností hraní a SKILL je naší šestou volbou pro nejlepší krypto hry, do kterých lze investovat.

7. Gods Unchained (GODS) – Karetní bitvy s NFT

Gods Unchained je další tahová sběratelská karetní hra s možností výdělku. Každá karta je uložena jako NFT na blockchainu Ethereum, což znamená, že ji lze nakupovat a prodávat na herním trhu pomocí tokenu GODS. Karty mají širokou škálu různých atributů, což jim dává větší vzácnost a umožňuje jejich prodej za tisíce dolarů najednou.

Noví hráči dostanou do začátku 140 karet a díky vyhraným bitvám a šplhání po žebříčcích mohou sestavit mocný balíček, který se postaví proti výše postaveným hráčům. Mohou také vyhrát Flux, měnu ve hře, která je na rozdíl od GODS neobchodovatelná. Flux se používá k vytváření nových karet a vylepšování těch stávajících, které lze použít k vylepšení vašeho balíčku nebo prodat se sladkým ziskem.

Stejně jako Splinterlands, Gods Unchained si díky vylepšení žánru sběratelských karetních her získal základnu věrných fanoušků. S digitálním vlastnictvím, které bylo přidáno do mixu, Gods Unchained zaznamenal rychlý úspěch jako jedna z předních her v tomto žánru. Proto je GODS naší sedmou volbou jako nejlepší kryptoměna, do které lze investovat.

Celkově nejlepší krypto projekt s možností P2E hraní: Metacade (MCADE)

Na tomto seznamu je mnoho vynikajících her, které si v průběhu let pravděpodobně povedou velmi dobře. Hry jako Axie Infinity a The Sandbox již prokázaly, že dokážou přilákat značné davy díky svým inovativním herním mechanismům, zatímco tituly jako Splinterlands a Gods Unchained ukazují, že vylepšení starého formátu pomocí nové technologie může přinést neuvěřitelné výsledky.

Existuje také riziko, že některé hry mohou z různých důvodů upadnout v nemilost. To je důvod, proč není jiné místo, kam umístit Metacade, než na pole pozici. Metacade spoléhá pouze na to, že hraní her za účelem získání výdělku roste jako celek, aby sklidilo úspěch, nikoli výkon jedné hry. Jak staré tituly mizí a nové tituly se připojují k tomuto rychle se rozvíjejícímu odvětví, Metacade tam bude v centru všeho.

Když uvážíte, že podle Crypto.com se očekává, že hraní hraní za účelem získání výdělku do roku 2025 poroste 10x rychleji než tradiční hraní, Metacade je v perfektní pozici, aby v příštích několika letech přinesl masivní zisky, protože jeho popularita stoupá. A není lepší čas na nákup než právě teď.

S předprodejem Metacade stále ve fázi 1 si můžete vyzvednout 125 tokenů MCADE za pouhý 1 dolar. Porovnejte to s fází 8, kde získáte pouze 50 tokenů MCADE za 1 dolar. Pokud chcete více než zdvojnásobit své dlouhodobé výnosy z Metacade, zvažte, zda byste se neměli stát jedním z prvních investorů do tohoto fantastického projektu. Může to být jedna z nejlepších kryptoměn, do kterých jste kdy investovali.