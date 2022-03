Aave V3 vidí, že přední poskytovatel půjček DeFi expanduje za Avalanche, Ethereum a Polygon.

Aave, jedna z předních platforem decentralizovaného financování (DeFi) na trhu, oznámila V3 svého protokolu.

Třetí verzí Aave rozšiřuje svůj fond likvidity na šest dalších blockchainů, uvedla platforma ve zprávě.

Jak vyplývá z oznámení, spuštění V3 umožňuje přístup k funkcím půjčovacího protokolu Avalanche, Polygon, Fantom, Optimism, Harmony a Arbitrium. Kromě těchto šesti blockchainů se Aave chystá nasadit nejnovější iteraci svého protokolu na hlavní síť Ethereum.

„Aave V3 je výsledkem neustálé iterace vyplývající ze zapojení komunity a růstu ekosystému,“ řekl Stani Kulechov, zakladatel a generální ředitel Aave Companies.

Kulechov dodal, co bude dál s protokolem DeFi:

„V3 přivádí nové i stávající členy komunity Aave k účasti na Aave DAO, které bude i nadále utvářet budoucnost DeFi.“

Podle Aave „V3 přináší převratné nové funkce, které sahají od zvýšené kapitálové efektivity až po vylepšenou decentralizaci.“

1/ Aave V3 is here! 👻

The most powerful version of the Aave Protocol to date, V3 brings groundbreaking new features than span from increased capital efficiency to enhanced decentralization. Read what's new in V3 in the thread below👇or visit https://t.co/H3jTyKRqNs to dive in! pic.twitter.com/LXzn7660nA

— Aave (@AaveAave) March 16, 2022