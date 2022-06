KCS je užitkový token nativní pro platformu KuCoin. KCS byl spuštěn v roce 2017 a nese různé užitné hodnoty pro hodlery. Zaprvé, obchodník, který token používá k placení poplatků za plyn, získá 20% slevu. Uživatel, který drží více KCS, získá také více výhod, přičemž jsou k dispozici bonusy, které jsou ukotveny jak k držbě, tak k objemu obchodů na širší burze KuCoin.

KCS je v podstatě sázka na burzu KuCoin. Pokud burza KuCoin poroste, je pravděpodobné, že poroste i KCS. KuCoin je podle CoinMarketCap třetí největší burzou. Ke službám burzy KuCoin, včetně stovek digitálních aktiv a kryptoměn, má přístup více než 8 milionů uživatelů ve 207 zemích a jurisdikcích po celém světě.

Nabídka produktů je široká, včetně spotového obchodování, maržového obchodování, P2P fiat obchodování, obchodování s futures, sázek a půjček. Společnost KuCoin také v listopadu 2018 oznámila financování v rámci kola A ve výši 20 milionů dolarů, na kterém se podílely společnosti IDG Capital a Matrix Partners.

KuCoin také každý měsíc odkupuje KCS ze sekundárního trhu, přičemž 10 % příjmů platformy tvoří zpětný odkup. Zakoupený KCS bude spálen, čímž dojde k vypuštění zásob. KuCoin již dokončil 27 spálení.

V neposlední řadě bude v zájmu lepší podpory rozvoje ekosystému KCS do deflačního mechanismu KCS zaveden EIP-1559 a poplatkový mechanismus KCC ve složení základní poplatek + prioritní poplatek. To způsobí, že se základní palivový poplatek bude dynamicky upravovat podle přetížení sítě KCC.

KCS je uvedena na několika místech, včetně Kucoin, MXC, Poloniex, Probit, AscendEX (dříve Bitmax).

Spotlight & Burningdrop

Držením KCS získávají investoři právo účastnit se prodeje tokenů prodej tokenů na KuCoin Spotlight, což je platforma pro uvedení tokenů na KuCoin.

Na platformě KuCoin Spotlight bylo spuštěno více než 20 projektů, mezi nejvýznamnější patří CWAR a HOTCROSS.

