Před de-peggingem UST a případným kolapsem Terra (LUNA) byl Anchor Protocol (ANC) jednou z největších platforem DeFi v kryptoměnách. Ale projekt byl silně vystaven UST a de-pegging měl obrovský dopad na jeho hodnotu. Zotaví se někdy ANC?

ANC ztratil téměř 1000% hodnoty krátce po de-peggingu UST

V jednu chvíli se coin propadl z maxim 2,13 dolaru až na 0,08 dolaru.

Cesta k zotavení bude obtížná, ale ne nemožná.

Zdroj dat: TradingView

Jak se obnoví Anchor Protocol (ANC)?

Než se ANC obnoví, bude to nějakou dobu trvat. Toto zotavení bude záviset na dvou věcech. Zaprvé bude rozhodující, jak rychle je řetězec Terra schopen vyřešit kolaps LUNA. Za druhé, návrat UST na jeho fixaci bude mít z dlouhodobého hlediska obrovský dopad na zvýšení ANC.

Kromě toho ANC již ukázal, že má na to, aby se vrátil. Například krátce poté, co bylo UST odvázáno od dolaru, ANC doslova zkolabovalo. Vypadalo to, že to půjde k nule. Ale byli jsme svědky okamžitého zvratu, kdy ANC vzrostlo téměř o 1500% ze svých minim. To je známkou toho, že investoři jsou stále věří protokolu.

Navzdory této rally se Total Value uzamčená na Anchor opravdu nezlepšila. Po krachu UST klesla TVL Anchor na 307 milionů dolarů. Předtím byla Anchor hodnocena na 4. místě z hlediska TVL. Nehoda to posunula na 60. místo. V TVL jsme nezaznamenali žádná vylepšení. To by mohlo ohrozit jakoukoli naději na zotavení.

Měli byste si nyní koupit Anchor?

Pokud jde o Anchor Protocol, stále existuje mnoho neznámých. Například, navzdory snaze komunity Terra bránit UST kolík, stablecoin se nadále rozpadá.

Nezdá se, že by se problém brzy vyřešil. Proto se zatím vyhněte ANC, dokud nebude oznámen další vývoj ohledně LUNA a UST.