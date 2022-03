V době psaní tohoto článku se apeCoin obchodoval za necelých 16 USD s 24hodinovým objemem obchodování působivých 7,4 miliardy USD. Včera byl token kotován na eToro.

Pokud vás přitahují jedinečné funkce a chcete se dozvědět, jak a kde koupit apeCoin, je tento průvodce určen právě vám.

Nejlepší místa k nákupu apeCoinu nyní

eToro

Kupte si APE u eToro ještě dnes

Co je apeCoin?

ApeCoin je nástroj ERC-20 a governance token, který se používá k podpoře decentralizovaného budování komunity, když se blíží web3. ApeCoin vytvořila společnost Yuga Labs, která také stojí za projektem Bored Ape Yacht Club, který není třeba představovat.

ApeCoin byl vytvořen, aby sloužil v rámci rostoucího ekosystému APE, za kterým stojí APE Foundation.

Držitelé apeCoinů hlasují o tom, jak používat fond ApeCoin DAO a jak se sami řídit prostřednictvím decentralizovaného řídicího rámce ovládajícího ApeCoin DAO. Nositelé se dohodnou na návrzích a Nadace APE je spravuje.

Cílem ApeCoin DAO je vyvíjet a udržovat ekosystém APE způsobem, který je spravedlivý a inkluzivní, a poskytuje držitelům ApeCoinu infrastrukturu pro spolupráci prostřednictvím procesů otevřeného řízení bez povolení.

ApeCoin také poskytuje účastníkům ekosystému otevřenou a sdílenou měnu, kterou lze používat bez centralizovaných prostředníků. Ekosystémový fond dostává 62 % všech apeCoinů na podporu komunitních iniciativ.

ApeCoin v neposlední řadě zpřístupňuje některé části, které jsou jinak nedostupné, jako jsou exkluzivní služby a hry. Je to nástroj pro vývojáře třetích stran, který se může podílet na ekosystému začleněním tokenu do her, služeb a dalších projektů.

Mám si dnes koupit apeCoin?

Vzhledem k tomu, jak těžké je přijít s přesnou předpovědí kryptoměny, neměli byste nikdy přijímat žádná rozhodnutí ovlivňující vaše finance před hloubkovou analýzou trhu. Neinvestujte více, než si můžete dovolit ztratit.

ApeCoin – Predikce ceny

Podle Wallet Investoru je apeCoin špatnou, vysoce rizikovou krátkodobou investiční možností. Věří, že jakákoli investice do coinu nyní bude v budoucnu znehodnocena.

Nicméně Digital Coin Price je ohledně coinu poměrně býčí. Níže je uveden jejich cenový odhad na příštích pět let:

2022: Až 21,70 USD

2023: Od 20,34 USD do 24,63 USD

2024: Od 18,69 USD do 28,26 USD

2025: Od 26,52 USD do 30 USD

2026: Od 24,85 USD do 31,63 USD

ApeCoin na sociálních sítích