Apecoin (APE) má dnes vzestupný trend v souladu s širším oživením v kryptoměnách. Zdá se, že měna spárovala některé ztráty, které jsme viděli v posledních několika dnech. Ale může tato obnovená býčí hybná síla posunout minci nad 10 dolarů? Další podrobnosti naleznete níže, ale nejprve několik důležitých bodů:

Apecoin za posledních 24 hodin vzrostl o více než 40 %.

Zlom přichází po téměř dvou týdnech negativního sentimentu kolem měny

Získání 10 USD by mohlo v blízké budoucnosti připravit cestu k rozhodujícímu běhu.

Zdroj dat: TradingView

Analýza ceny Apecoinu (APE).

Cesta k 10 USD za APE se nyní zdá velmi pravděpodobná. Po dvou týdnech slabosti má APE rozhodně vzestupný trend. Přestože se širší kryptotrh zotavil ze ztrát za tento týden, APE překonává trh téměř 3krát.

Pokud současná dynamika skutečně prolomí hranici 10 USD, otevře se nové okno příležitostí, které by této minci založené na NFT mohlo umožnit ještě další nárůst. Ve skutečnosti je pravděpodobné, že by se APE mohl vzchopit směrem ke svým dubnovým maximům a překročit hranici 20 USD. To bude představovat zisk až 200 %.

Navzdory tomu je důležité poznamenat, že tento obnovený vzestupný trend může být jen normálním stažením. Koneckonců, kryptotrh se v posledních dnech hroutil. Očekávalo se, že se klesající trend mírně zastaví, jako vždy. Pokud APE nebude schopen v nadcházejících dnech dosáhnout 10 USD, můžeme znovu zaznamenat další ztráty.

Můžete profitovat z APE právě teď?

APE si v roce 2022 vedl docela dobře. Ale poté, co dosáhl maxima kolem 24 USD, coin čelil velmi strmé a nákladné korekci. Právě teď se APE stále obchoduje s obrovskou slevou ve srovnání s předchozími maximy.

I když neříkáme, že se coin během několika dní vyšplhá na 24 USD, pokud si jej chcete podržet několik měsíců, byl by to nejideálnější čas na nákup.