Argumentovat tím, že vlády nemohou odstavit Bitcoin, postrádá smysl

Klíčové info

Předseda bankovního výboru USA navrhl zákaz všech kryptoměn

Mnozí prohlašují, že kryptoměny jsou imunní vůči vládním odstávkám, ale to platí pouze přímo

Útokem na ekosystém a možnost přístupu k němu mohou zákonodárci výrazně omezit kryptoměny

Bitcoin nelze odstavit, jak se říká. To se ale míjí účinkem.

Za prvé, dovolte mi být jasný a potvrdit, že tato mantra je pravdivá, alespoň technicky. Bitcoin existuje na internetu, a proto je imunní vůči odstavení. Pokud ovšem nějak nevypnete internet. Ale pro všechny záměry a účely je Bitcoin decentralizovaný a existuje v online světě, což je výkon technologie, díky kterému je odolný vůči omezení.

Bitcoin nelze vypnout přímo, ale nepřímo je jiný příběh

Ale zatímco přímé vypnutí blockchainu je nemožné, vlády mohou, alespoň teoreticky, Bitcoin silně narušit a omezit jeho přijetí masy. Nemusí se to kvalifikovat jako technické vypnutí a nekomentuji pravděpodobnost, že k tomu dojde, ale není pochyb o tom, že pokud se vyvine dostatečné soustředěné úsilí, útok zákonodárců na Bitcoiny by mohl být zničující.

Stačí se podívat na převahu centralizovaných entit v prostoru. Zatímco samotný Bitcoin je decentralizovaný, aby k němu měly přístup masy, valná většina jde přes centralizované společnosti, jako je Binance nebo jiné burzy. A co se stane, když vlády půjdou po těchto společnostech?

Tyto společnosti budou nuceny dodržovat zákony. Decentralizované burzy (DEX) samozřejmě zůstanou a stejně jako samotný Bitcoin jsou odolné vůči přímému uzavření. Očekávali byste ale, že Bitcoin dosáhne mainstreamového úspěchu a bude nadále růst v legitimní finanční aktivum, pokud by DEX byly jedinou možností?

Nejenže by se instituce zdráhaly jít touto cestou, ale také by jim mohlo být zakázáno ji držet.

Předseda bankovního výboru USA navrhuje zákaz kryptoměn

Tento článek píšu nyní v návaznosti na příběh, který se objevil ohledně předsedy bankovního výboru USA Sherroda Browna, který navrhuje zákaz kryptoměn.

Brown řekl:

„Už jsem šel na ministerstvo financí a za tajemníkem a požádal jsem o celovládní posouzení prostřednictvím všech různých regulačních agentur.“ … SEC byla obzvláště agresivní a pokud na to dojde, musíme se tímto způsobem a legislativně posunout vpřed.“

Někde se tomu posmívalo, ale stojí to za pozornost. USA jsou finančním hlavním městem světa. Pokud by SEC vyšla a zakázala to, mělo by to seismický dopad.

Vzpomeňte si na část trhu, které by mohlo být zakázáno držet Bitcoiny – instituce, penzijní fondy, veřejné společnosti atd. Nebo veškerou infrastrukturu, která by byla zničena, jako jsou burzy.

Na druhou stranu to zůstává vzdálenou možností. A abych se vrátil k tomu, jak lidé přehlížejí potenciál vlád uzavřít Bitcoiny, Brown uznal, že „ Chceme, aby zároveň dělali to, co potřebují, možná to zakázat, i když zakázat to je velmi obtížné, protože by to šlo do zahraničí a kdo ví, jak by to fungovalo.“

Závěrečné myšlenky

Na základě toho nepředpovídám žádný druh zániku Bitcoinů nebo kryptoměn. Jen si myslím, že příliš mnoho lidí přehlíží, jak škodlivé mohou být vlády vůči největší světové kryptoměně.

Jistě, krása blockchainu spočívá v tom, že jej nelze přímo vypnout. Ale nepřímo? To je jiný příběh. Vlády mají příliš mnoho moci na to, aby byly odepsány jako „irelevantní“, pokud jde o Bitcoiny.

Zatím není nic, co by si myslelo, že země jako USA udělají tak drastické kroky k zákazu kryptoměn. Ale po bouřlivém roce 2022, který zažil skandál za skandálem otřásající vesmírem, nejsou komentáře jako Sherroda Browna překvapivé.

Ve vzdálené možnosti, že tato slova byla někdy uvedena do praxe, by bylo hloupé, aby to investoři odepisovali jako neškodný vývoj pro kryptoměny.