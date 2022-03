Astroswap (ASTRO) dnes hlásí zisky kolem 7 % poté, co DEX potvrdil zcela nové partnerství s World Mobile, africkou telekomunikační sítí, která doufá, že propojí miliardy lidí s finančním sektorem prostřednictvím blockchainu. Zde je to, co zatím víme:

Očekává se, že tento krok přinese více uživatelů do ekosystému Astroswap.

Partnerství se začne rozvíjet ve východní Africe, než se rozšíří do celého světa.

V době psaní článku se Astroswap (ASTRO) obchodoval za 0,007762 USD.

Zdroj dat: Coinmarketcap

Astroswap (ASTRO) – Co toto partnerství znamená?

Budoucnost Astroswap (ASTRO) byla vždy jasná. Platforma se snaží stát se nejuniverzálnější a nejdominantnější decentralizovanou burzou na Cardanu. Cílem je zvýšit počet obchodovatelných aktiv na své platformě, ale ještě více Astroswap (ASTRO) doufá, že rozšíří svůj dosah a přivede více uživatelů.

Partnerství se společností World Mobile mění hru ze dvou důvodů. Zaprvé se zaměří na regiony Afriky a Středního východu, kde je přístup k finančním službám a investování do kryptoměn stále nízký. Nárůst ceny, který jsme viděli krátce po oznámení zprávy, je jasným znamením toho, že investoři to vnímají jako velmi pozitivní.

Astroswap (ASTRO) také investuje do podpory napříč řetězci a nedávno oznámil integraci s blockchainem Velas. Všechny tyto faktory budou rozhodující pro posun Astroswapu (ASTRO) ještě dále. V době psaní tohoto příspěvku se Astroswap (ASTRO) obchodoval za 0,007762 USD.

Měli byste zvážit Astroswap (ASTRO)?

Astroswap (ASTRO) je momentálně poměrně malý projekt, ale dělá všechny správné kroky. Jde o DEX s mikro tržní kapitalizací kolem 3 milionů dolarů.

Ačkoli většina DEXů často nedosahuje miliard dolarů v ocenění, existuje dostatek pozitivních výsledků na to, aby ASTRO vzrostlo 20krát, nebo dokonce 50krát. Skutečnost, že již nabízí podporu napříč řetězci mezi Velas a Cardanem, ukazuje, jak vážný projekt to je.