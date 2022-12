Auditor stáhne zprávu Binance o rezervách, co to znamená?

Jejda.

„Audit“ Binance s uvozovkami, které jsou zde velmi zamýšlené, již neexistuje. Auditorská firma Mazar, která spolupracovala s Binance na zprávě o doložení rezerv – což bylo to, na co se Mazar odvolával, spíše než na audit – odstranila zprávu ze svých webových stránek.

Oznámila také, že pozastaví svou práci se všemi krypto klienty. Kromě Binance sem patří Crypto.com a KuCoin.

„Bohužel to znamená, že v tuto chvíli nebudeme moci spolupracovat s Mazar’s,“ řekl mluvčí Binance.

Rozsáhle jsem psal o selhání, které bylo důkazem iniciativy rezerv. Stručně řečeno, nemohlo jít o menší audit, protože zpráva přináší více otázek než odpovědí.

Nejvýrazněji bylo odmítnuto předložit závazky, přičemž generální ředitel Changpeng Zhao na Twitteru uvedl, že to bylo „těžší“ a pouze se „zeptal“, aby si ověřil, že Binance nikomu nic nedluží.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022