Bahamy popírají obvinění, že nařídily Bankman-Friedovi razit nové mince

Během posledního měsíce nebo dvou po velkolepém kolapsu FTX se objevilo mnoho překvapivých odhalení. Ale jedním z nejzákeřnějších, alespoň pro mě, bylo, že bahamská vláda spolupracovala s Bankman-Friedem na vyražení nového tokenu v důsledku kolapsu burzy.

Právníci FTX v prosincovém soudním spisu uvedli, že bahamští vládní úředníci požádali Bankman-Frieda o ražení nových digitálních aktiv v hodnotě „stovek milionů dolarů“, přičemž žádali, aby zhrzený generální ředitel převedl nové tokeny pod kontrolu vládních úředníků.

Zpráva zveřejněná agenturou Bloomberg také uvádí, že představitelé Baham se snažili pomoci Bankman-Friedovi znovu získat přístup k základním počítačovým systémům na platformě FTX. Úředníci byli „odpovědní za nasměrování neoprávněného přístupu“ do systémů, aby převzali kontrolu nad některými digitálními aktivy, která byla na platformě FTX.

To vše bylo obzvláště znepokojivé, protože peníze se po pádu FTX evidentně pohybovaly na blockchainu. Hlášený „hack“ vedl k přesunu kryptoměn ve výši 477 milionů dolarů ve dnech po vyhlášení bankrotu, přičemž hacker se poté snažil přemostit prostředky do různých subjektů a měn.

(1/2) Exchanges should be aware that certain funds transferred from FTX Global and related debtors without authorization on 11/11/22 are being transferred to them through intermediate wallets.

— FTX (@FTX_Official) November 20, 2022