Klíčové info

Sam Bankman-Fried byl zatčen na Bahamách a čelí vydání do USA

Generální ředitelka Alamedy Caroline Ellisonová byla údajně spatřena v New Yorku

Bývalý generální ředitel Sam Trabucco odstoupil v srpnu a do značné míry se vyhnul stejné úrovni kontroly jako ostatní dva.

Ach, Same.

Hanebný zakladatel FTX Sam Bankman-Fried byl v pondělí zatčen policejními silami na Bahamách poté, co na něj USA podaly trestní oznámení. Bahamy prohlásily, že očekávají, že o vydání okamžitě požádají také USA.

„V důsledku obdrženého oznámení a materiálů s ním poskytnutých bylo považováno za vhodné, aby generální prokurátor požádal o zatčení SBF a držel jej ve vazbě v souladu s naším zákonem o vydávání osob,“ uvedlo prohlášení připisované generálnímu prokurátorovi Ryanu Pinderovi.

Obvinění proti Bankmanovi-Friedovi údajně zahrnují bankovní podvod, spiknutí proti bankovnímu podvodu, podvod s cennými papíry, spiknutí proti podvodu s cennými papíry a praní špinavých peněz. Za tato obvinění by Bankman-Fried mohl strávit desítky let ve vězení. Jejda.

Co se stane dál?

Je to vtipný seznam obvinění, který prozrazuje, že Bankman-Fried opravdu udělal všechno.

Měl dnes v 10:00 EST (4:00 CET) svědčit před sněmovním výborem pro finanční služby při slyšení o krachu FTX. To již neplatí, místo toho se Bankman-Fried objeví u magistrátního soudu v Nassau na Bahamách.

Jakmile se Bankman-Fried vrátí na americkou půdu, soud v dohledné době neproběhne. Jde o zločin historického rozsahu napříč nesčetnými jurisdikcemi a případ bude trvat hodně dlouho.

SEC také vznesl samostatná obvinění, že Bankman-Freid podvedl investory.

Tvrdíme, že Sam Bankman-Fried postavil domeček z karet na základě podvodu a řekl investorům, že to byla jedna z nejbezpečnějších budov v kryptoměnách,“ řekl předseda SEC Gary Gensler. „Údajný podvod, kterého se dopustil pan Bankman-Fried, je výzvou pro kryptoplatformy, že musí zajistit soulad s našimi zákony.“

Co se stane Caroline Ellisonové?

Otázkou je, co se stane s generální ředitelkou společnosti Alameda Caroline Ellisonovou. Alameda je obchodní společnost, kterou rovněž založil Bankman-Fried a kam byly posílány finanční prostředky zákazníků FTX, aby se podpořily velké obchodní ztráty.

Předpokládalo se, že Ellisonová byla v době zatčení v Hongkongu, ale možná byla spatřena v kavárně na Manhattanu, což znamená, že je již na území USA.

PLEASE CONFIRM: A user claims that they spotted Caroline Ellison at Ground Support Coffee on West Broad in SoHo Manhattan at 8:15 AM. This would mean she is not in Hong Kong and is in NY not in custody. pic.twitter.com/QUduYO9GfZ — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) December 4, 2022

To vyvolalo spekulace, že mohlo být dosaženo dohody o vině a trestu, i když to jsou všechno spekulace.

Bankman-Fried opakovaně popřel, že by měl plný dohled nad všemi operacemi, a namítal, že „neřídil Alamedu“ a „neznal velikost jejich pozice“.

To naznačuje, že Bankman-Fried hází Ellisonové, své bývalé přítelkyni, klacky pod nohy. Ellison od 9. listopadu nepsala na Twitteru a od vyhlášení bankrotu se odmlčela.

Již dříve tweetovala 6. listopadu generálnímu řediteli Binance Zhaovi a pokusila se koupit kolabující tokeny FTT – nativní token s nízkou likviditou burzy FTX, která uměle podporovala celý ekosystém – od Zhao za 22 USD za akcii (sám Zhao také čelí trestnímu stíhání týkajícího se samostatného případu).

Čas ukáže, co se s Ellisonovou stane, ale zdá se téměř nemožné uvěřit, že jak Bankman-Fried, tak Ellisonová nevěděli, co se děje v obou jejich společnostech, vzhledem k velikosti škod – 8 miliard dolarů. To a skutečnost, že jak víte, oba byli generálními řediteli příslušných subjektů.

A co Sam Trabucco?

Pak je tu případ Sama Trabucca.

Trabucco je bývalý co-CEO společnosti Alameda spolu s Ellisonem. Jeho načasování bylo, jak bych to řekl, zajímavé. Svůj odchod do důchodu oznámil necelé tři měsíce předtím, než se domeček z karet zhroutil, když se Ellisonová stala jediným generálním ředitelem.

V nechvalně známém tweetovém vláknu citoval zvýšení pracovní doby a změnu priorit pro odstoupení.

„Dospěl jsem ve svém životě do bodu, kdy chci jiné věci. Jaké další věci? Nejsem si přesně jistý. V poslední době jsem opravdu šťastný, trávím spoustu času cestováním, návštěvami přátel a rodiny, pracuji na „sobě“ a podobně. Taky jsem si koupil loď, to bylo super.“

Nejsem si jistý, proč Trabucco nečelí kontrole. Květnová spirála smrti LUNA je údajně to, co spustilo mnoho ztrát pro Alamedu, které vedly ke smísení finančních prostředků z FTX. Bylo to tři měsíce po tomto kolapsu, v srpnu, kdy Trabucco rezignoval. Jako generální ředitel musel vědět, co se děje, ale z velké části uniká kontrole.

Od bankrotu se také odmlčel, v jeho posledním tweetu z 8. listopadu si přál, aby „cesta vpřed byla jasnější“.

Much love to everyone — I'm sure the past few days have been dark for many and I hope the road ahead is brighter. — Sam Trabucco (@AlamedaTrabucco) November 8, 2022

Bylo také odhaleno, že loni koupil dvě nemovitosti v hodnotě 8,7 milionu dolarů v hotovosti. To je dodatek k výše zmíněnému nákupu jachty, ke kterému údajně najal nezávislého pracovníka na Fiverru, aby navrhl logo (pojmenoval to zřejmě „Soak my Deck“ ).

Nezapomínejme tedy, že v tom všem je klíčovou postavou.

Závěrečné myšlenky

Pravděpodobně bude v příběhu více zvratů, ale teď, když je zatčen jeden ze tří nejvyšších představitelů, jsem zvědavý, co se stane se zbylými dvěma.

Soud s Bankmanem-Friedem pravděpodobně ještě nějakou dobu nezačne a celá věc se nevyřeší roky. Pokud jde o ostatní dva, všechny sázky jsou mimo, ale byl bych překvapen, kdyby jim v dohledné době nikdo nezaklepal na dveře.

Naprostý chaos a smutný příběh pro celé odvětví.