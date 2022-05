Binance, největší světová burza kryptoměn podle objemu obchodů, oznámila obnovení spotového obchodování s páry Terra (LUNA) a TerraUSD (UST).

Kryptoburza pozastavila obchodování s LUNA/BUSD a UST/BUSD v důsledku zhroucení Terra. Binance však ve znamení toho, že by trh ještě mohl zaznamenat oživení UST stablecoinu a aktuálně „pohřbeného“ LUNA, umožňuje obchodování.

Burza v oznámení svým uživatelům napsala, že rozhodnutí následuje po kroku validátorů blockchainu Terra „obnovit produkci bloků, zakázat swapy v řetězci a uzavřít IBC kanály“.

“ Binance obnoví spotové obchodování pro následující obchodní páry ve 14:00 UTC, 13. května 2022. LUNA/BUSD a UST/BUSD.”

Binance will resume spot trading for the following trading pairs at 2:00pm UTC, May 13 2022.

🔸 LUNA/BUSD

🔸 UST/BUSDhttps://t.co/T4oD0dQdHT

— Binance (@binance) May 13, 2022