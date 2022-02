Tok nečinnosti přizpůsobený entitám se historicky používal k označení potenciálních cenových den na trhu s bitcoiny.

Bitcoin se od svého propadu pod 40 000 USD nadále potýká s tlakem na výprodej, přičemž nedávný odraz odezněl poblíž 39 000 USD a čtvrteční pokles jej opět stlačil pod 37 000 USD.

Will Clemente, populární analytik, který moderuje podcast Bitcoin Intelligence a píše newsletter pro více než 70 000 investorů, věří, že současné cenové hladiny staví BTC do pozice potenciálně velkého odrazu.

Podle analytika se benchmarkové digitální aktivum obchoduje na čtvrté nejvíce přeprodané úrovni v historii.

A na jakou metriku se dívá jako na indikátor možného býčího zvratu? Poukazuje na tok nečinnosti bitcoinu přizpůsobený entitám.

„Bitcoin je aktuálně 4. nejvíce přeprodávaný ve své historii podle toku nečinnosti. Vyšší průměrování dolarových nákladů v této oblasti je pravděpodobně nejlepší přístup pro dlouhodobého investora,“ napsal na Twitteru.

