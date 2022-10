Bitcoin nemůže prolomit 20 000 $, protože stále záleží jen na jedné věci

Když se blíží konec měsíce září na krypto trzích, vypadá to na medvědí konec.

Bitcoin stále zaostává pod 20 000 $, protože v celém prostoru nebyl zachycen žádný skutečný impuls. To nastiňuje mé myšlenky za posledních několik měsíců: jediná věc, na které teď opravdu záleží, je makrosituace.

Vzhledem k tomu, že válka na Ukrajině stále zuří, ceny energií stále dusí masy a životní katastrofa odmítají utichnout, Bitcoin je prostě na chvostu. Sleduje akciový trh, který následuje slova Jeroma Powella, zatímco Federální rezervní systém pokračuje ve vedení války proti inflačnímu debaklu.

Nakreslil jsem výše uvedený graf, abych ukázal, jak relativně vlídný to byl měsíc podle standardů Bitcoinu, protože oranžová mince se právě teď cítí poněkud omezená. Velký nárůst na začátku měsíce lze připsat úvahám trhu o inflaci a také následnému poklesu.

Federální rezervní systém pokračuje v pohybu trhů

Samozřejmě, že katalyzátorem tam bylo další zasedání FOMC, kdy byly trhu odhaleny nejnovější úvahy Fedu o inflaci. Vzhledem k tomu, že sazby pokračují ve zvyšování sazeb v tom, co se nyní jeví jako neochvějná pozice Fedu, aby se vypořádal především s problémem inflace, likvidita nadále odtéká z rizikových aktiv.

To má vliv na akciový trh, ale podstatně více to ovlivňuje krypto aktiva vzhledem k jejich pozici dále ve spektru rizik. To je důvod, proč téměř každé digitální aktivum bylo v posledních měsících ještě těsněji korelováno, než je obvyklé.

Dokonce ani zásadní událost Merge na Ethereu nestačila k tomu, aby zlomila problém „psa co vrtí ocasem“, protože Ethereum se sotva pohnulo a jen se ploužilo spolu se zbytkem trhu.

Co přináší budoucnost?

Pro mě teď stále čekám na vedlejší koleji. Makro situace je prostě příliš nepředvídatelná. Cítím, že je v zásobě krutá zima, zejména v Evropě, která zůstává výrazně pozadu za USA, pokud jde o zvyšování sazeb.

Tento týden jsme byli svědky toho, že Spojené království oznámilo snížení daní, které srazilo libru na historické minimum, takové jsou obavy z její slabosti uprostřed pokračující inflace a směšně silného dolaru (který na začátku tohoto roku dosáhl parity s eurem a nyní není daleko dělat totéž s librou).

Zpráva, kterou nikdo nechce slyšet, je, že nezáleží na tom, co se stane na kryptotrhu, nic se nezvedne, dokud se makro obrázek nevyčistí. Po historickém býčím běhu, který trval více než deset let, je třeba zaplatit.

Dobré časy nemohou trvat věčně. V kryptoměnách to pozorujeme víc než kdokoli jiný. Velký rozdíl mezi současným a předchozím cyklem je v tom, že tentokrát je kryptoměna na medvědím trhu, zatímco širší ekonomika také.

To je velká změna a je to velmi děsivé.

Ale zatím počkáme a uvidíme, jaké budou další hodnoty CPI a následná reakce Fedu – a do té doby se bude Bitcoin jen klidně pohybovat.