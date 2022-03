Bitcoin of America přidává dogecoin do bankomatů

Společnost Bitcoin of America, podnik s peněžními službami a populární virtuální směnárna registrovaná ve FinCEN, přidala dogecoin do svých bitcoinových bankomatů (BTM), uvedl PR News Wire v tiskové zprávě. Dogecoin je v současné době k dispozici ve všech bankomatech Bitcoin of America.

Tisíce BTM ve 31 státech

Bitcoin of America má více než 1 800 BTM ve 31 státech. Uvědomili si rostoucí popularitu dogecoinu a rozhodli se, že je čas zahrnout jej do své platformy. Společnost přidala ethereum v říjnu 2021.

Bitcoin of America také nabízí možnosti bitcoinů a litecoinů ve svých BTM a online. Nejbližší najdete tak, že navštívíte jejich webové stránky a zadáte svou adresu.

Představení Universal Kiosku

Směnárna virtuálních měn za poslední rok několikrát modernizovala své stroje a služby.

V květnu 2021 spustila svůj nový Universal Kiosk, který kombinuje funkce bitcoinového bankomatu a tradičního bankomatu. Má tři hlavní funkce.

Můžete nakupovat kryptoměny za hotovost a prodávat je za hotovost. Existuje také konvenční funkce výdeje hotovosti z debetní karty.

Majitelé obchodů si mohou přivydělat

Majitelé obchodů, kteří si chtějí přivydělat nebo se zajímají o kryptoměny, mohou využít hostitelského programu Bitcoin of America. Společnost jim poskytuje zvýšenou návštěvnost, pasivní příjem a marketing. Může se také postarat o zákaznickou podporu, instalaci a údržbu.