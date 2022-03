Bitcoin (BTC) se v pondělí večer držel nad 41 000 USD po intradenním propadu směrem k supportu 40 000 USD, když se na trh vrátil sentiment ohledně rizika.

Poté, co se o víkendu vzchopili k maximům 42 250 USD, bylo pro býky obtížné udržet tempo.

Marcus Sotiriou, analytik zprostředkovatele digitálních aktiv GlobalBlock se sídlem ve Spojeném království, v pondělí ráno řekl, že retracement ceny BTC byl způsoben „strachem z rusko-ukrajinské války“.

Poukázal na zvýšené hrozby ze strany Ruska ohledně situace v ukrajinském městě Mariupol a zprávy o žoldácích usilujících o atentát na prezidenta Zelenského jako hlavní obavy.

„Tyto události dnes ráno vedly k sentimentu pro globální trhy s rizikem, protože dolarový index rostl, zatímco bitcoin a akcie se prodávaly,“ řekl Sotiriou v poznámce, když bitcoin zápasil pod 41 000 USD.

Tržní obchody v pondělí zlikvidovaly více než 20 milionů dolarů v BTC longs, přičemž většina bolesti přišla poté, co se na trh dostaly komentáře předsedy americké centrální banky Jerome Powella.

Ve svých poznámkách v National Association for Business Economics Powell uvedl, že Fed je připraven zahájit agresivní přístup k řešení inflace.

Předseda Fedu poznamenal, že centrální banka by mohla hned v květnu zvýšit sazbu o 50 základních bodů, což by mezi investory otřáslo sentimentem vůči riziku. Když Wall Street zveřejnila negativní reakci, podobný pohyb se zhmotnil napříč bitcoinovým trhem, aby BTC klesl na minima 40 600 USD.

Znamená to, že pro býky je stále těžké převrátit úrovně okamžité rezistence kolem 42 000 až 44 000 USD na support. Z opačného pohledu to naznačuje, že medvědi mají v těchto zásobovacích zónách stále navrch.

Mikkel Morch, výkonný ředitel hedgeového fondu pro digitální aktiva ARK36 , zůstává optimistický ohledně BTC a v komentáři poznamenává, že retracement se zdá být „zdravým“ stažením po vzestupu z minulého týdne.

„I když se bitcoin po víkendovém označení 42 000 USD trochu vrátil zpět, stále se mu podařilo uzavřít týden výrazně nad 40 000 USD a aktuálně se drží na úrovních 41 000 USD. Takový návrat se zdá zdravý po výrazném posunu nahoru za poslední týden,“ poznamenal.

Pseudonymní kryptoanalytik Credible Crypto si myslí, že bitcoin bude muset překonat 42 500 USD, aby měl větší šanci na to, že se posune výše. Pokud to selže, předpovídá scénář, že by hlavní support byl v zóně 29 000 až 32 000 USD.

Still need to break 42.5k to get the ball rolling, as PA has developed over the last couple of days either of these scenarios would be valid/logical for the triangle structure. We are very close imo. $BTC https://t.co/TxOo251YHI pic.twitter.com/1EsteKBNcM

— Credible Crypto (@CredibleCrypto) March 21, 2022