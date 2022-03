Mina získala od investorů 92 milionů dolarů, peníze, které půjdou na rozšíření jejího ekosystému.

Mina se chce stát lídrem v oblasti smart kontraktů z ero-knowledge .

Mina je v současné době na vzestupném trendu, protože investoři po aktuálním kole financování sázejí na vyšší ceny.

Mina MINA/USD je v současnosti jedním z nejslibnějších projektů. Je to jedna z kryptoměn, které pracují na smart kontraktech zaměřených na soukromí. To je velká věc, protože jak Web 3.0 ožívá, soukromí se stane jednou z nejdůležitějších věcí, na kterou se lidé zaměří. Je to logické vzhledem k tomu, že součástí největších problémů Webu 2.0 je centralizace moci v rukou několika velkých korporací a komercializace osobních údajů.

Kromě toho, že přebírá jeden z největších aspektů kryptotrhu, má nyní Mina zdroje, aby mohla pokročit se svými plány. Dne 17. března Mina oznámila, že získala 92 milionů dolarů v kole financování vedeném těžkými váhami v krypto, jako jsou FTX Ventures, Three Arrows a další investoři.

Mina má v úmyslu použít tyto peníze k realizaci svého cíle stát se blockchainem číslo jedna ve vývoji smart kontraktů zero-knowledge.

Zdá se, že tento krok zaujal investory, což se odráží v jeho cenové akci. Mina se za poslední týden zvýšila o 36 %, což z ní dělá jednu z nejlepších v daném týdnu. Mina nadále získává vzestupnou dynamiku, což je ukazatel, že investoři očekávají, že v krátkodobém až střednědobém horizontu dosáhne ještě vyšších cen.

Klouzavé průměry ukazují na další zisky

Zdroj: TradingView

Mina má za posledních 24 hodin vzestupný trend. V tomto období 20denní MA překonával 50denní a 100denní klouzavý průměr. To je indikátor toho, že cena roste zrychleným tempem. Pokud se objemy nákupů na celém krypto trhu zvýší, MINA by mohla krátkodobě snadno otestovat ceny nad 3 USD.

Souhrn

Mina v tuto chvíli nabírá vzestupnou dynamiku. Všechny klouzavé průměry se mění na vzestupné, což naznačuje, že MINA by mohla krátkodobě testovat vyšší ceny. Tato cenová akce byla vyvolána zprávami, že MINA získala od investorů 92 milionů dolarů, které použije na růst svého ekosystému.