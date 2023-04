Býci znovu získají kontrolu v roce 2023: Předpověď ceny Dogecoinu a bitva tokenu ASI od AltSignals o nadvládu ve světě kryptoměn

S tím, jak se trh s kryptoměnami vzpamatovává z pádu Silicon Valley Bank a dalších selhání, si obchodníci začínají uvědomovat hodnotovou nabídku kryptoměn, jako jsou ASI a Dogecoin. Díky probíhajícímu presale ASI panuje kolem potenciálu tohoto tokenu na nadcházejícím býčím trhu velké vzrušení. Pokračujte ve čtení, kde se dozvíte více o rozdílech mezi ASI a Dogecoinem a předpověď ceny Dogecoinu pro právě začínající býčí trh.

Proč jsou všichni z ASI nadšení?

AltSignals má působivé výsledky v poskytování přesných a včasných signálů pro řízení investic. Očekává se, že presale užitkového tokenu ASI přinese finanční prostředky, které společnosti umožní ještě vylepšit její již tak působivé schopnosti.

Tato vylepšení zahrnují vývoj nové funkce ActualizeAI společnosti AltSignals, která obchodníkům poskytne ještě sofistikovanější algoritmy a nástroje. Obchodníci byli schopnostmi AltSignals ohromeni již v minulosti a jsou nadšeni z vylepšení, která přinesou prostředky získané v rámci presale ASI .

Co je AltSignals?

AltSignals je platforma, která obchodníkům poskytuje signály, indikátory a další nástroje, s jejichž pomocí mohou řídit své investice na kryptotrhu. Platforma nabízí řadu funkcí, včetně AltAlgo™, která využívá pokročilé algoritmy k identifikaci obchodních příležitostí v reálném čase. AltSignals také poskytuje vzdělávací zdroje, včetně webinářů a výukových programů, které obchodníkům pomáhají dozvědět se více o trhu a zlepšit své dovednosti.

Jak AltSignals využije umělou inteligenci (AI)?

AltSignals využije umělou inteligenci k vývoji algoritmů, které dokáží analyzovat tržní data a identifikovat obchodní příležitosti v reálném čase. Společnost plánuje využít prostředky získané v presale ASI k vývoji ještě pokročilejších funkcí založených na AI, jako je ActualizeAI. ActualizeAI umožní obchodníkům přizpůsobit své obchodní strategie na základě řady kritérií, včetně tolerance k riziku, investičních cílů a tržních podmínek.

Další připravovanou funkcí AltSignals je klub AI Members Club, který bude otevřen pouze držitelům tokenů ASI. Jedná se vlastně o VIP verzi aplikace AltSignals, která uživatelům umožní získat předčasný přístup k novým funkcím založeným na různém vývoji v oblasti AI.

Podle AltSignals zaznamenali obchodníci, kteří platformu využívají, působivé výnosy, přičemž průměrný zisk za poslední rok přesáhl 200 %.

Co znamená návrat býčího trhu pro cenu ASI?

Návrat býčího trhu pravděpodobně přivede na trh s kryptoměnami mnoho nových obchodníků. Tito obchodníci budou hledat vodítko pro své investice, což je pro platformy, jako je AltSignals, dobré znamení. ASI se na platformě AltSignals používá jako užitkový token, což znamená, že obchodníci musí držet ASI, aby měli přístup k funkcím platformy. S tím, jak bude na AltSignals přicházet stále více obchodníků, poroste poptávka po tokenu ASI, což zvýší jeho cenu.

Až proběhne presale ASI, stane se tento nativní token nedílnou součástí platformy AltSignals. Token je vyžadován pro přístup k některým funkcím služby, jako je například klub AI Members Club, a ti, kteří budou držet více tokenů ASI, budou mít přístup i k dalším funkcím AltSignals.

Jaká je předpověď ceny Dogecoinu pro rok 2023?

Je těžké udělat pozitivní předpověď ceny Dogecoinu, protože neexistuje mnoho důvodů pro jeho existenci mimo to, že se lidé baví doge memem. Neexistuje skoro žádná adopce a nemá žádné jedinečné vlastnosti, které by ho odlišovaly od zbytku altcoinového trhu. Vážným problémem je také vliv Elona Muska, protože cena by pravděpodobně prudce klesla v situaci, kdy by se rozhodl projekt opustit.

Závěrem lze říci, že ačkoli si Dogecoin získal srdce mnoha kryptoměnových nadšenců, je těžké si představit, že si může dlouhodobě udržet svou současnou hodnotu. ASI má naproti tomu silnou hodnotu jako užitkový token pro platformu, která obchodníkům poskytuje přesné signály a pokročilé obchodní nástroje. Jakmile na trh vstoupí více obchodníků, poptávka po službách AltSignals (a ASI) se pravděpodobně zvýší. Z těchto důvodů může být ASI bezpečnější sázkou než Dogecoin.