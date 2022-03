Bývalí vývojáři Facebooku spustili blockchain vrstvy 1

Vzhledem k tomu, že v současnosti existují tisíce a tisíce kryptoměn, může být snadné se v nich ztratit. Ale občas některá vyskočí.

Inaugurační produkt Mysten Labs je jednou z nich. První věc, která mě zaujala, byl tým – start-up založili čtyři bývalí inženýři z Facebooku.

Univerzita Facebooku

Novi je aplikace pro digitální peněženku, kterou Facebook spustil minulý rok. Po vydání loni v říjnu akcie Facebooku vyskočily o 4,2 %. Vize je ambiciózní – zaprvé se očekává, že bude výzvou v sektoru remitencí, ale s plány na integraci do Messengeru a WhatsAppu, kam to půjde, si každý může domyslet.

Nicméně kryptoinženýři jsou legrační parta; nikdy se nebojí plavat proti proudu. Čtyři inženýři, kteří spolupracovali v divizi Novi, toho byli příkladem, když opustili loď a založili svůj vlastní krypto start-up – Mysten Labs.

Loni v říjnu start-up získal 36 milionů dolarů v kole financování, které vedl Andreessen Horowitz. Jedním ze čtyř zakladatelů byl Evan Cheng, ředitel výzkumu a vývoje v oddělení finančních produktů Novi.

„Dlouho jsme snili o tom, že spolu něco uděláme,“ řekl Cheng pro CNBC v loňském rozhovoru. „Budujeme infrastrukturu, která na základě našeho předchozího výzkumu překoná spoustu omezení.“

Sui

Společnost Mysten Labs dnes oznámila svůj úvodní produkt – projekt vrstvy 1 s názvem Sui, který se vypořádá s některými z největších problémů kryptoměn.

„Sui je první decentralizovanou blockchainovou platformou pro pulzující ekonomiku aktiv s vysokou propustností, nízkou latencí a programovacím modelem zaměřeným na aktiva poháněným Move,“ uvádí se v tiskové zprávě. „Je to vysoce výkonný, horizontálně škálovatelný blockchain bez teoretických limitů využívající extrémně nízké výpočetní zdroje na transakci. Je od základu navržen tak, aby usnadňoval okamžité vypořádání a poskytoval vysokou propustnost, nízkou latenci a nízké náklady potřebné k napájení aplikací pro miliardy uživatelů“.

Sui bezpochyby jde přímo do břicha šelmy. Tvrzení „žádné teoretické limity“ je velmi pozoruhodné vzhledem k prostoru sloupců, který v kryptoměnách zabírají výpočetní zdroje a nedostatečná škálovatelnost. Tyto problémy, které jsou zdrojem mnoha největších bolestí hlavy v oblasti kryptoměn, byly pro vznikající průmysl těžké vyřešit. Zpráva dále tvrdí, že Sui bude mít „horizontální škálovatelnost, aby udržel nízké poplatky gas a vysoké kapacity pro zpracování transakcí nad rámec starších platebních způsobů, jako jsou VISA a SWIFT“.

Ethereum

Ethereum má samozřejmě svůj podíl na problémech. Vydání cituje pokles dominance ohledně TVL – která, jak můžete vidět z níže uvedeného grafu od Defi Llama, drasticky klesla. Tým Sui dále kritizuje problémy Etherea se škálovatelností, vysokými poplatky gas a také poklesem trhu NFT. Abych byl upřímný, je těžké o těmchto bodech polemizovat, protože dominance Etherea rozhodně zakolísala. Nicméně když se ETH 2.0 zdánlivě přibližuje, je naděje, že se to zlepší. Prozatím je však konkurence zdravá a Sui míří na trůn. Pokles TVL dominance Etherea podle Defi Llama

Případy užití

Rozsah Sui rozhodně není úzký. Jeho vydání se dotýká několika největších oblastí kryptoměn.

Implementace knihování objednávek s nízkou latencí a centrálním limitem v řetězci se sníženým prokluzem a bez trvalých ztrát – přináší obchodníkům optimalizovanou mechaniku.

Usnadnění dávkových airdropů milionům lidí v jediné levné transakci.

Vývoj bohatších herních interakcí, včetně výroby vybavení, vyrovnávání postav a záznamů bitev uložených na řetězci.

Decentralizované sociální sítě ve vlastnictví tvůrců, vytvořené na míru, aby poskytovaly soukromí, vlastnictví a interoperabilitu.

Schopnost bezproblémově dodávat obsah napříč decentralizovanými sítěmi.

Decentralizované úložiště a on-chain oracly.

„Pouze jsme naťukli to, co je možné ve Webu 3.0,“ pokračoval Cheng. „Nedostatečná infrastruktura omezila rozvoj v celém prostoru – od DeFi po hraní her a NFT. Se Sui umožníme stavitelům a sběratelům odemknout svět, který dříve nebyl přístupný.“

Myšlenky

Bude to fascinující projekt, který bude následovat. Tým má naprostou pravdu, pokud jde o problémy Etherea, a existuje příležitost, aby projekt způsobil humbuk – to je bez debat. Ale jak bylo zmíněno výše, to, co Sui odlišuje od davu, je tým, který za tím stojí.

Silná investice do Mysten Labs je lákavá, zatímco pracovní zkušenosti získané v Novi jsou nepochybně cenné – být v zákulisí toho, jak se Facebook stále více přeměňoval na společnost zaměřenou na metaverzum, bezpochyby poskytuje jedinečný úhel pohledu.

Tisková zpráva také obsahuje nadšené recenze od tvůrců Pranzerdogs, herního projektu Solana NFT, a také SoWork, tvůrců metaverza Workplace.

Kromě povrchního čtení je v tuto chvíli těžké o Sui dále spekulovat, zejména s ohledem na nestálou povahu tohoto odvětví. Je ale vzácné, že by kryptoměna v této fázi svého života spustila tolik intrik jako Sui. Jsem nadšený, že budu sledovat jejich cestu.