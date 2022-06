Cake DeFi nepotvrzuje žádnou spojitost s Celsiovou nákazou

Včera bylo zajímavé číst tiskovou zprávu Cake DeFi a přinutila mě přemýšlet. Uvolnění od Cake DeFi, vydané v důsledku zhroucení Celsia, kryptopůjčovací platformy, která pozastavila výběry a může nebo nemusí být zcela insolventní, kleslo v době úplného a naprostého chaosu na trzích, vyvolaného krátkým ale pádným tweetem od Celsia.

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2 — Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022

Nákaza

Příspěvek Cake DeFi s názvem „Co nás odlišuje od našich konkurentů: Proč je Cake DeFi postaven na transparentnosti“ potvrzuje, že Celsiova spirála Cake nijak neublíží. Nastiňuje také rozdíly mezi těmito dvěma modely. Je to chytrý tah od Cake a myslím, že mnoho firem by prospělo jeho napodobení.

Nákaza debaklu Celsia může být obrovská, a to vyvolá strach pro každého investora do kryptoměn, bez ohledu na to, jakému protokolu nebo tokenům je vystaven. Celsius měl 12 miliard dolarů zákaznických prostředků a v současné době (zoufale) lpí na pozici na MakerDAO s bitcoiny v hodnotě půl miliardy. V době psaní tohoto článku by pokles ceny bitcoinu o 25 % znamenal totální likvidaci pozice a všechen ten bitcoin zaplavující trh, což by jen přidalo na nákaze.

Samozřejmě, samotný bitcoin se během této krize propadl z přibližně 30 000 USD na 22 300 USD a samotná krize byla pravděpodobně způsobena nakažlivými účinky spirály UST minulý měsíc, protože Celsia byla investována do Anchor Protocol prostřednictvím nyní zhrouceného UST. Takže s Cake DeFi přichází a potvrzuje, že „v první řadě chceme ujistit naše zákazníky, že současné podmínky na trhu mají malý nebo žádný dopad na každodenní podnikání Cake. Jako obvykle zpracujeme 99 % všech výběrů do 24 hodin“ je velmi chytrý a uklidňující krok.

To zmírní jakýkoli strach, že Cake uvízne v kaskádové nákaze napříč průmyslem, a umožní zákazníkům udržovat svou likviditu v protokolu s klidnějším stavem mysli.

Různé obchodní modely

Příspěvek přinesl více než uklidnění. Potvrdilo se, že styl podnikání je zcela odlišný od Celsia.

„Jako fintech společnost se sídlem v Singapuru musíme zajistit jasné oddělení aktiv, přičemž aktiva zákazníků budou vedena odděleně od provozních účtů společnosti. Jednoduše řečeno, naši uživatelé mají plnou kontrolu, plné vlastnictví a plnou pravomoc nad svými prostředky,“ potvrdil příspěvek.

To je na hony vzdáleno Celsiovi, kde byl model postaven na centralizované společnosti investující aktiva na trhu podle libosti, strategie, která v letech 2020 a 2021 skvěle fungovala, když býčí trh šel nahoru, ale od té doby se propadla. A s rostoucími výběry Celsius čelí krizi, protože jeho likvidní aktiva neodpovídají jeho závazkům.

Cake DeFi je úplně jiný. Chcete-li použít jejich vlastní slova, nabízí „uživatelům „bezpečný průchod“ nebo přístup k decentralizovaným finančním službám (DeFi): všechny tyto služby jsou na blockchainu a jsou plně přístupné komukoli a plně transparentní. Technicky mohou zákazníci provádět takové transakce na blockchainu sami. Co Cake DeFi nabízí, je platforma na jednom místě, kde mají lidé přístup ke všem těmto službám na jednom místě se zákaznickou a komunitní podporou.

Průhlednost

Cake klade důraz na rozdíl tím, že kritizuje „omezenou transparentnost a/nebo kontrolu“ centralizovaných platforem, jako je Celsius. „Uživatelé by jako takoví neměli jasno ani informace o věcech, jako je, odkud pocházejí výnosy, nebo – v horším případě – jestli se jejich prostředky mísí s provozními,“ pokračuje příspěvek.

Stručně řečeno, jde o vydání, které vnucuje dvě věci: zaprvé transparentnost a zadruhé komunikaci – oba faktory, které zákazníci Celsia nyní ocení, jsou naprosto zásadní. Jde o to porozumět tomu, do čeho investujete, a mnozí, kteří se vrhli na Celsius, ocení, že nebylo možné mít jakékoli znalosti o tom, na co Celsius používal prostředky zákazníků.

Celsius měl fatální chybu, což se stane, když se trh otočí a najednou dojde k hromadnému úniku. To bylo odhaleno a Cake DeFi objasňují, že jsou zcela odlišní od tohoto modelu. Je to chytrý tah, bylo by moudré, aby jej následovaly i ostatní firmy, které krize nezasáhla. A doufejme, že v budoucnu se zákazníci budou více zaměřovat na transparentnost.