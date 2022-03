Cardano začalo stoupat poté, co bylo včera zahrnuto do nově spuštěného fondu Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund. Dnes pokračuje ve svých ziscích a v době psaní tohoto článku vzrostlo o 18 %.

Pokud vás přitahují jedinečné funkce a chcete se dozvědět, jak a kde koupit cardano, tento průvodce je pro vás.

Cardano je proof-of-stake, open-source protokol, jehož cílem je umožnit „tvůrcům změn, inovátorům a vizionářům“ přinést pozitivní globální změny.

Ekosystém blockchainu chce zvýšit bezpečnost, transparentnost a spravedlnost ve společnosti přerozdělením moci z centralizovaných, „nezodpovědných“ struktur k jednotlivcům.

Je to jeden z největších ekosystémů, který úspěšně uplatňuje proof-of-stake. Tento konsensuální mechanismus je mnohem méně energeticky náročný než algoritmus proof-of-work společnosti Bitcoin.

Společnost Cardano je hrdá na to, že všechny technologie, které vyvíjí, procházejí vzájemným hodnocením. Tento postup pomáhá blockchainu být stabilní a odolný, čímž se zvyšuje pravděpodobnost předvídání potenciálních úskalí dříve, než se projeví.

Vzhledem k tomu, jak těžké je přijít s přesnou předpověď kryptoměny, neměli byste nikdy dělat žádná rozhodnutí ovlivňující vaše finance před hloubkovou analýzou trhu. Neinvestujte více, než si můžete dovolit ztratit.

Podle FX Street by cardano mohlo napadnout swingová maxima v oblasti 1,20 USD. Cena bude pravděpodobně nadále růst, protože objem se otáčí ve prospěch býků, což přidává další náznak budoucí síly a hybnosti vzhůru.

#cardano flipped Terra and Solana like it was nothing. pic.twitter.com/KpC27xfqo8

— SIMUL₳TIONSFARMER (@SLFMR1) March 23, 2022