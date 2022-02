Bitcoin (BTC) ustoupil ze svých vnitrodenních maxim 45 300 USD dosažených v úterý a aktuálně se pohybuje kolem 43 450 USD. Nízký odraz zaznamenal od víkendu momentum, které se zdálo zpomalovat.

Nicméně s býčím sentimentem ohledně krátkodobého pohybu ceny vlajkové kryptoměny kryptoanalytik Rekt Capital říká, že je pravděpodobné další zlepšení.

Říká, že pár BTC/USD sleduje klíčovou úroveň, která, pokud by byla dosažena a přeměněna na support, by naznačovala, že se výhled dlouhodobých investorů posunul pozitivně. Optimismus by mohl být katalyzátorem pro další nákupy, pravděpodobně napomáhá býkům tlačit na nepolapitelný průlom na psychologicky důležitou úroveň 50 000 dolarů.

Zde je to, co pseudonymní analytik poznamenal , když cena BTC koketovala s rezistencí kolem 45 300 $:

„BTC se pomalu blíží k 200dennímu EMA (černá). Přepněte EMA na support a to bude známkou toho, že se dlouhodobý sentiment investorů posouvá zpět k býčímu postoji k bitcoinu.“

Sdílel níže uvedený graf, který ukazuje zotavení bitcoinu po výpadku z minulého měsíce a potenciál pro proražení na 47 000 USD.

Graf ukazující odraz BTC směrem k 200 EMA. Zdroj: Rekt Capital na Twitteru .

Tato úroveň představuje 200denní exponenciální klouzavý průměr, který Rekt Capital zdůrazňuje jako jeden z klíčových ukazatelů dlouhodobého sentimentu investorů vůči bitcoinu.

„Black 200 EMA je dlouhodobým měřítkem sentimentu investorů vůči BTC. 200 EMA v současnosti představuje cenu ~47 000 $,“ řekl.

Zatímco analytik je ohledně BTC/USD optimistický, ukazuje na graf a 200 EMA versus aktuální cenové hladiny, aby si všiml, že býci možná budou muset trochu bojovat, než přehoupnou linii na support.

#BTC is trying to turn the black level into support & break into the $43100-$51900 range

However, just above this black level is the blue 50-week EMA resistance$BTC needs to turn both black & blue EMA into support to move higher inside the $43100-$51900 range#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/H7PYXbgGfp

— Rekt Capital (@rektcapital) February 8, 2022