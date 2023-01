Cena Bitcoinu (BTC) klesá, protože inflace stoupá – zde je důvod, proč by nové kryptografické projekty jako Metacade (MCADE) mohly prudce vzrůst

Výkonnost reálné ekonomiky nepopiratelně ovlivňuje globální trhy s kryptoměnami, přičemž Bitcoin (BTC), největší kryptoaktivum podle tržní kapitalizace, se ukazuje jako vynikající vodítko pro zdraví kryptografického průmyslu. Nedávný nárůst inflace po celém světě, ale zejména v USA, způsobil, že hodnota Bitcoinu v druhé polovině roku 2022 klesla, protože se projevila globální hospodářská krize.

I když to není skvělá zpráva pro stávající investory do předních světových kryptoměn, jako je BTC, zůstávají vynikající investiční příležitosti do nových vzrušujících krypto projektů. Jedním z nejlákavějších nových krypto projektů je Metacade , který ve fázi presale beta verze zaznamenal nadšený zájem a za pouhé tři týdny získal téměř 1 milion $.

Co je Metacade?

Metacade je první virtuální herna na světě, která využívá technologii Web3 a blockchain k revoluci v odvětví metaverza GameFi. Platforma bude hostit nejširší škálu her typu play-to-earn (P2E) v metaverzu a nabídne hráčům stejnou úroveň zábavy a sociální interakce, jakou by získali při návštěvě skutečné videohry z pohodlí svého herního křesla nebo pohovky.

Prvek P2E komunity je jedním z několika způsobů, jakým uživatelé komunity mohou z platformy těžit. Dalšími iniciativami, které přinášejí příjmy, jsou např:

Compete2Earn – vydělávání pomocí sázkových tokenů a získávání odměn za turnaje

Create2Earn – vydělávání prostřednictvím interakce s komunitou a jejími členy

Work2Earn – vydělávání prostřednictvím hledání nové role na Web3 na nástěnce pracovních míst, která bude spuštěna v 1. čtvrtletí 2024.

Vedle těchto příležitostí k výdělku je Metacade platformou, která umožňuje začínajícím vývojářům vydělat si i tím, že je podporuje při výuce vývoje her, a má v plánu stát se do 4. čtvrtletí 2024 soběstačnou a plnohodnotnou DAO.

Jak Metacade funguje

Na rozdíl od mnoha jiných platforem GameFi má Metacade rozmanitou nabídku, která sahá za prvek P2E. Nativním tokenem platformy je mince MCADE a existuje několik způsobů, jak Metacade generuje příjmy.

Mezi funkce, které generují příjmy, patří řada pay-to-play arkádových her, které by hráči očekávali v reálných hernách.. Na platformě je také reklama, vstupní poplatky za slosování o ceny a za účast v turnajích a iniciativa launchpad, která umožňuje externím společnostem vydávat v Metacade hry za určitou cenu. Tyto zdroje příjmů zajišťují finanční prostředky, které plynou do peněženek hráčů při získávání odměn.

Počet titulů dostupných na Metacade bude i nadále růst. Tento růst bude od 3. čtvrtletí 2023 podpořen zavedením iniciativy Metagrants. Metagranty jsou zdrojem financování pro vývojáře, kteří na platformě vytvářejí hry. Vývojáři předkládají herní návrhy, o kterých hlasují držitelé tokenů MCADE, kteří určují oblíbené nápady komunity. Vítězní vývojáři získají finanční prostředky, které jim pomohou proměnit jejich návrhy ve skutečnost. První hry podporované Metagranty se dostanou do knihovny Metacade v prvním čtvrtletí roku 2024.

Mezi další připravované funkce patří zavedení nástěnky pracovních míst v 1. čtvrtletí 2024, která podpoří iniciativu Work2Earn. Na nástěnce bude k dispozici řada příležitostí od stáží, krátkodobých brigád až po pozice na plný úvazek v rámci odvětví GameFi u partnerů schválených Metacade, což každému, kdo má skutečný zájem o práci v oblasti vývoje Web3, poskytne pomocnou ruku při začátcích v oboru.

Mezitím ve 2. čtvrtletí 2023 začne přechod Metacade na DAO, přičemž se odhaduje, že tento proces potrvá 18 měsíců, než členové komunity převezmou všechny rozhodující role. Tato autonomie je jedním z hlavních taháků Metacade; předává kontrolu nad budoucím směřováním platformy nejdůležitějším členům komunity.

Proč by mohl MCADE prudce vzrůst?

Šíře plánů společnosti Metacade, které najdete podrobněji v jejich white paperu , z ní dělá zajímavou vyhlídku pro investory lovící nové kryptografické projekty. Vzhledem k tomu, že mnoho dalších vývojových projektů GameFi se zaměřuje na minimální rozsah možností, může se lehce stát, že se stanou pouhým módním výstřelkem.

Nabídka Metacade však do této pasti nespadne. Nabídka her se bude nadále rozšiřovat, což poskytne další příležitosti k výdělku, ať už prostřednictvím soutěží, hraní nebo vytváření sociálního obsahu pro zapojení komunity. Díky neustálému přidávání nových her navíc nehrozí, že by se platforma stala nudnou nebo otřepanou, protože se bude neustále znovu objevovat díky pravidelnému vydávání nových a zajímavých titulů. Výsledkem je solidní životnost projektu Metacade.

Komunita navíc bude mít v konečném důsledku naprostou autonomii nad tím, jak se bude Metacade vyvíjet. Zájmy hráčů budou navždy v centru vývoje platformy, na rozdíl od tradičnějších her, kde to vývojáři musí vyvažovat poskytováním výnosů akcionářům.

Tyto plány staví Metacade do čela blockchainové herní revoluce.

Jak koupit tokeny MCADE

Beta prodej Metacade se vyprodal za méně než čtyři týdny, což z něj činí jeden z nejatraktivnějších nových kryptografickýh projektů, který je v současné době ve fázi presale. Po ukončení devátého a posledního presale kola se cena zvýší o více než dvojnásobek, čímž se získá celková tržní hodnota 28 milionů $.

Dostat se na palubu Metacade nemůže být jednodušší. Tokeny může na webových stránkách Metacade zakoupit každý, kdo má krypto peněženku s podporou Wallet Connect.

MCADE si můžete koupit za ETH (Ethereum) nebo USDT (Tether). Nejprve připojte svou peněženku k webu Metacade, abyste získali přístup k DEX, a poté přijměte možnost nákupu MCADE za ETH nebo USDT.

