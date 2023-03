Cena EOS roste pomalu, zatímco Metacade dosáhne v roce 2023 100násobku

Přestože je EOS jedním z nejstarších a nejznámějších kryptoměnových projektů, v posledních měsících zaostává za zbytkem trhu. Jaká je však budoucnost EOS? V tomto článku objevíte předpovědi cen EOS na roky 2023, 2024 a 2025 a zjistíte, proč někteří předpovídají, že by token MCADE společnosti Metacade mohl v roce 2023 vyletět na 100násobek.

EOS (EOS) byl jednou z nejhorších investic roku 2022

EOS je blockchain s podporou inteligentních kontraktů, který byl spuštěn v roce 2017. EOS, o kterém se mluvilo jako o jednom z předních „zabijáků Etherea“, se vyšvihl mezi nejhodnotnější kryptoměny. Nicméně navzdory tomu, že se během kryptografické zimy udržel v první padesátce nejhodnotnějších projektů, výkonnost EOS je v poslední době přinejmenším neuspokojivá.

Stačí se podívat na tržní kapitalizaci EOS, aby člověk zjistil, že většina investorů do kryptoměn má stejný názor. V roce 2018 dosáhla jeho tržní kapitalizace vrcholu na úrovni 17,5 miliardy $, což je více než současná tržní kapitalizace Cardano ( CoinGecko ). Navzdory obrovskému býčímu běhu v roce 2021 však v květnu krátce dosáhl vrcholu 13,5 miliardy $ a o měsíc později se propadl na 3,5 miliardy $.

Proč byl tedy růst EOS tak nevýrazný? Mnozí investoři se zřejmě obávají, že EOS nenabízí nic jiného než desítky řešení 1. vrstvy na trhu. Mnozí navíc jako důvod, proč se od projektu držet dál, uvádějí vysokou míru centralizace mezi validátory a několik škodlivých hacků.

Předpověď ceny EOS (EOS)

I když většina trhu během probíhající kryptografické zimy utrpěla, EOS se zdál být jedním z největších poražených. Z maxima v květnu 2021 se propadl o téměř 95 % na minimum v listopadu 2022, ačkoli s lednovým táním kryptozimy vzrostl o 43,5 %.

Mnohé předpovědi ceny EOS těžily z předpokládaného býčího běhu v roce 2023, ale stále zaostávají za mnoha jinými, jako je například Metacade. Maximální předpovědi ceny EOS pro rok 2023 se pohybují kolem 1,80 $, což je o více než 63 % více než její současná cena 1,10 $. Kromě toho se předpovědi cen EOS pro roky 2024 a 2025 pohybují na úrovni 2,93 $ a 5,09 $. I když tyto výnosy nejsou nijak hrozné, očekává se, že mnoho projektů nabídne do konce roku mnohem vyšší zisky. Jedním z takových projektů je Metacade.

Očekává se, že Metacade (MCADE) bude dominovat play-to-earn

Metacade je komunitní centrum, které má být komplexní platformou pro všechny věci týkající se her typu play-to-earn (P2E). GameFi se má v roce 2023 dostat do hlavního proudu, protože se do revoluce P2E hrne stále více hráčů, a Metacade bude nejlepším místem pro setkávání podobně smýšlejících hráčů, učení se, jak se prosadit v nejnovějších hrách P2E, a dokonce se bude přímo podílet na určování budoucnosti tohoto odvětví.

K dispozici budou fóra pro diskusi o nejnovějších hrách P2E, chaty v reálném čase pro diskusi o strategiích a sdílení tipů a prostory pro čtení nejžhavějších alfaverzí GameFi zveřejněných veterány P2E. Jednou z funkcí, která na Metacade během probíhajícího presale přitahuje velkou pozornost, je systém odměn, kdy uživatelé mohou získávat MCADE přímo, za přispívání na platformu a interakci s ostatními.

Možná největší změnou v pravidlech hry bude iniciativa Metagrants od Metacade, která bude spuštěna později v tomto roce. Tento systém umožňuje vývojářům navrhovat herní nápady, o kterých může komunita hlasovat. Projekt, který získá nejvíce hlasů, získá finanční prostředky z pokladnice Metacade na realizaci hry a finální hra bude přidána do virtuální herny Metacade. Vývojáři mají dokonce možnost využít nativní testovací prostředí platformy a získat zpětnou vazbu ke svým hrám.

V plánu je také decentralizovaná autonomní organizace (DAO), placená virtuální herna a pravidelné komunitní akce, které mají udržet uživatele aktivní. Nedávno Metacade získala schválení společnosti Certik, jednoho z lídrů v oblasti blockchainových auditů a transparentnosti, což dále zvyšuje její reputaci v očích potenciálních investorů a uživatelů.

Předpověď ceny Metacade (MCADE)

Tyto aspekty vedly k tomu, že tisíce investorů spěchají, aby si koupily tokeny MCADE v presale, přičemž do projektu přiteklo více než $10,1m investic během pouhých 16 týdnů po spuštění. V době, kdy presale skončí, bude mít MCADE hodnotu 0,02 $, ale někteří analytici vyslovili odvážné předpovědi, že by mohl do konce roku 2023 dosáhnout hodnoty 2 $ – 100násobná návratnost za necelý rok!

V letech 2024 a 2025 mnozí odborníci předpovídají, že s rozmachem her P2E by se cena MCADE mohla vyšplhat nejméně na 4,50, resp. 6 $. U unikátních projektů, jako je Metacade, není dosažení takových výnosů rozhodně vyloučeno.

Metacade (MCADE) může být mnohem lepší investicí

Shrneme-li to, EOS během nedávné kryptozimy nesmírně utrpěl a nakonec se zdá, že z hlediska inovací nebo růstového potenciálu toho nemá moc co nabídnout. Metacade je naproti tomu fakticky pravým opakem. Staví se do pozice lídra v odvětví P2E tím, že nabízí některé převratné funkce, které hráči pravděpodobně shledají neuvěřitelně cennými.

Očekávaný růst GameFi v roce 2023 a v dalších letech by mohl být obrovským katalyzátorem rychlého rozšíření uživatelské základny Metacade, což by mohlo vést ke zvýšení ceny MCADE. Pokud se chcete dostat do hry dříve, než k tomuto růstu dojde, buďte rychlí. Tokeny MCADE jsou v současné době v prodeji za $0.017 a čas na získání takto levných tokenů se krátí, než jejich cena dále poroste. Zapomeňte na předpovědi ceny EOS, protože Metacade by mohla být mnohem lepší investicí.

