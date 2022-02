Telos (TLOS) si od 27. ledna udržuje býčí výhled. 7. února nastavil nové historické maximum na 1,43 USD, poté mírně klesl na 0,986 USD a později obnovil svůj býčí trend.

Aktuálně se obchoduje za 1,12 USD po 10,84% nárůstu za posledních 24 hodin.

V tomto článku vás provedeme tím, co pohání aktuální býčí běh Telosu (TLOS).

Co je Telos (TLOS)?

Než se ponoříme do současného býčího trendu, je důležité nejprve vysvětlit, co je Telos.

Telos je blockchainová síť, která je začleněna do softwaru EOSIO, jehož cílem je přinést škálovatelnost a rychlost smart kontraktům pro NFT, sociální sítě, hry a decentralizované finance (DeFi). Jeho nativní token se nazývá TLOS.

Proč cena TLOS v únoru roste?

Současnému býčímu trendu TLOS se připisují tři důvody. Patří mezi ně nová partnerství, integrace TLOS do peněženky Anchor a zvýšené spouštění projektů NFT a DeFi v síti Telos.

Nová partnerství

Během pár posledních týdnů měl Telos několik integrací a partnerství, které zvýšily povědomí o jeho značce po celém světě.

Například integrace Telos Foundation s DappRadar pomohla uživatelům Telos sledovat jejich dApps v síti Telos.

📣 Named as the #1 global #dApp ranking site for #NFT & #DeFi projects, #Telos is proud to announce an integration with @DappRadar!

You can now keep track of exciting new dApps on the #TelosEVM and keep a pulse on the #TelosEcosystem as we introduce new experiences for our users pic.twitter.com/Dkm4MX70Bf — The Telos Foundation (@HelloTelos) January 24, 2022

Nadace Telos také spolupracovala s BikeChain, samosprávnou aplikací pro sdílení jízd, která zpracovává všechny transakce na blockchainu Telos.

Spouštění projektů NFT a DeFi na síti

Došlo ke zvýšení počtu projektů DeFi a NFT spuštěných na Telosu, což bylo něco, co přitáhlo likviditu a uživatele k protokolu. Nejnovějším projektem DeFi je OmniDEX, což je první nativní decentralizovaná burza postavená na síti Telos.

TelosEVM just got it's first home grown defi perform @OmniDex1 , first nft marketplace @tofuNFT and is about to get it's first lending platform @aristotledao. Things are about to get wild 🔥🔥🔥 — 🟣 Justin Giudici (@The_JUDii) January 20, 2022

Mezi další projekty, které společnost Telos nedávno spustila, patří cross-chain NFT marketplace tofuNFT, protokol AristotleDAO DeFi, projekt TelosPunks NFT a aplikace NFT pro sociální sítě APPICS.

Integrace TLOS do peněženky Anchor

Dalším významným pokrokem v ekosystému Telos byla integrace sítě do peněženky Anchor od společnosti Greymass, organizace vybudované za účelem usnadnění růstu technologií distribuovaných ledgerů a infrastruktury, která je pohání, což vedlo k obrovskému nárůstu cen.

📣 How to setup your #Telos wallet on Anchor ⚓️ in 30 seconds! ⏰ The anchor wallet app by @greymass allows you to seamlessly and securely interact with the Telos #blockchain and makes it easy to manage your $TLOS with its applications for mobile and desktop. 🖥 pic.twitter.com/jsj1kf5KId — The Telos Foundation (@HelloTelos) February 2, 2022

Prostřednictvím této integrace se držitelé TLOS mohou bezpečně přihlásit k různým aplikacím, jako je platforma Staker One, webová peněženka Telos a Decided Voter, které fungují v rámci sítě.