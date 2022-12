Medvědí trh s kryptoměnami poškozuje projekty jako Decentraland a jeho token MANA. Na svém vrcholu se projekt obchodoval za 10 miliard dolarů, ale nyní se propadl na přibližně 1,1 miliardy dolarů. Projekt se může zotavit s tím, že metaverse opět získá větší trakci, ale investoři by také měli zvážit potenciál, který Metacade (MCADE) ukazuje.

Metacade je nejnovější herní projekt metaverse, který si klade za cíl vybudovat komunitně vedené arkádové herní centrum. Projekt nabízí několik způsobů, jak generovat příjem prostřednictvím iniciativ create-2-earn a play-2-earn, díky čemuž je Metacade silným kandidátem na nejlepší P2E projekt v metaverse.

Při pohledu na Metaverse

Na medvědím trhu utrpěly jak herní, tak metaverse sektory. Na druhou stranu je nyní ideální čas zaměřit se na budování lepších a silnějších včas pro masové přijetí. Jakmile společnosti jako Facebook, Disney a Walmart začnou vstupovat do metaverse, víte, že tu existuje prostor pro obrovský potenciál výdělku. Některé odhady uvádějí, že příjmový potenciál virtuálního prostředí je až 800 miliard dolarů do roku 2024. To je přesně to, co dělá Metacade právě teď tak lákavým projektem.

Co je Metacade?

Metacade vtrhne na blockchainovou herní scénu s velkými plány stát se konečným komunitním centrem pro hráče a vývojáře her. Jedním z cílů platformy je vybudovat první metaverse arkádu na světě. Zatímco spousta projektů, které kombinují hry a krypto, obsahuje pouze jednu nebo dvě hry, Metacade bude mít celou knihovnu. Tyto hry budou vytvořeny samotnými hráči a budou pro ně pomáhat podporovat skutečnou Web3 komunitu.

Jak Metacade funguje?

Vytváření a vývoj Metacade bude řízen komunitou pomocí tokenu MCADE, který poskytuje hlasy o správě budoucnosti projektu a také poskytuje platby za budování komunity a příležitosti ke sázkám. V rámci iniciativy create-2-earn budou vývojáři odměněni granty za nejlepší herní nápady, zatímco hráči mohou testovat a recenzovat nové tituly, aby získali více MCADE. Toto nastavení povzbudí komunitu, aby spolupracovala a vytvořila z Metacade nejlepší p2e projekt a herní fili destinaci. To vše dělá z Metacade zcela nový a vzrušující nápad ve srovnání s podobnými projekty.

Předpověď cen Decentraland

Cena Decentraland bude záviset na dvou věcech: na míře přijetí v rámci metaverse a na schopnosti projektu zůstat relevantní v silné konkurenci. Zpráva od Bloomberg uvedla, že tržby z metaverse by mohly do roku 2024 dosáhnout 800 miliard dolarů. To je obrovský trh pro ty správné projekty, ale očekává se, že Decentraland bude mít silnou konkurenci od korporátních gigantů, jako jsou Meta Platforms a Disney.

V minulosti cena tokenu MANA společnosti Decentraland na konci roku 2021 vyletěla na 5 dolarů za token krátce poté, co Facebook oznámil svůj rebranding na metaverse. To však skončilo jen spekulativním výbuchem a coin od té doby klesl na 0,60 $. Pokud metaverse poskytuje výnosy, které Bloomberg předpovídal, pak by předpověď ceny Decentraland byla pro obchodování tokenů MANA za 10 USD.

Decentraland prodal spoustu svých LAND tokenů a virtuálních pozemků. Uživatelé však mohou volně stavět cokoli a to přidává určitá rizika k celkové kvalitě projektu. Generální ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg navíc připustil, že vývoj metaverse bude trvat roky, a to znamená, že projekty musí přitahovat uživatele. To dělá z Decentralandu dostatečně slušnou investici, ale nic ve srovnání s potenciálem Metacade.

Proč byste měli investovat do Metacade?

Metacade má potenciál částečně překonat výdobytky Decentralandu, protože je to stále projekt v rané fázi. Projekt přichází ve správný čas, aby zachytil evoluci metaverse, než se stane zcela mainstreamem. Do roku 2023 plánuje velký marketingový tlak, aby k projektu přilákal vývojáře a hráče.

To znamená, že existuje malé okno příležitosti, než se mince MCADE otře s MANA. Token MCADE bude mít v předprodeji 9 fází od 0,008 $ a cena tokenu MCADE bude zaručeně v každé fázi růst.

Abychom použili Axie Infinity jako příklad, mince prudce vzrostla, aby projekt na svém vrcholu dosáhl tržní kapitalizace 10 miliard dolarů. S 1 miliardou tokenů k dispozici v předprodeji. Když vezmeme v úvahu všechny okolnosti, znamená to ocenění 10 miliard dolarů.

Nicméně Axie Infinity je pouze jedna hra, zatímco Metacade plánuje mít na své platformě desítky her – díky tomu je její potenciální úspěch mezi hráči neuvěřitelně vysoký. Být platformou s více tituly by mohlo zvýšit potenciální ocenění společnosti na dvojnásobek nebo dokonce trojnásobek. Podíváme-li se na toto vše společně, je to důvod, proč by investice do MCADE měla být na radaru každého.

Závěr

Platforma Decentraland má možnost vyzvat ostatní projekty na souboj o velké příjmy, které se v metaverzu očekávají. Projekt se však v poslední době potýká s problémy a v dohledné době by mohl být překonán rušivým úsilím Metacade. Decentraland má jen malou kontrolu nad tím, co se na jeho pozemku postaví. Metacade si naopak klade za cíl přinášet na svou platformu jen ty nejkvalitnější hry. Toho lze dosáhnout ze dvou prostých důvodů: hlasování a oddané komunity hráčů a vývojářů.

Na rozdíl od Decentralandu bude Metacade plně rozvíjet herní komunita, která zde bude mít pocit sounáležitosti. Navíc přivedení arkády s více hrami do metaverse je jedinečný a geniální plán, který k projektu jistě přitáhne široké hráčské publikum. Dynamika „create-2-earn“ a „play-to-earn“ jako taková může cenu MCADE ještě zvýšit a investoři by se měli snažit zapojit dříve, než se komunita rychle rozšíří.