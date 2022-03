Již velmi dlouhou dobu je 15 USD zásadní fykologickou známkou pro chainlink (LINK) . Coin se letos několikrát pokusil udržet zisky nad touto hranicí, ale znovu klesl, protože volatilita na trhu nadále útočí. Takže, co se stane tentokrát? Zde jsou některá vodítka:

Je to poprvé, co se LINK za několik týdnů dostal nad 15 USD.

15 USD se také ukázalo jako obrovská horní rezistence pro vzestupy LINK.

Býčí dynamika se zdá pravděpodobná, ale mohla by se nakonec zpomalit.

Zdroj dat: Tradingview

Chainlink (LINK) – Cenová analýza a predikce

Převod 15 USD z horní rezistence na support je pro býky LINK velkým krokem. Coin poprvé po nějaké době překonal tuto úroveň a na základě dosavadního vývoje ceny to vypadá, že se to tady vlastně snaží konsolidovat. Velkou otázkou nyní je, jak dlouho dokáže LINK udržet cenovou akci nad 15 USD.

Pokud to býci skutečně vytáhnou, pak je pravděpodobné, že se coin posune dál, aby otestoval další zónu horní rezistence 18 USD. Na základě současného býčího momentu očekáváme, že LINK prudce vzroste na přibližně 19,5 USD, než se pokusí najít další poptávku.

Vzhledem k tomu, že mnoho krátkodobých obchodníků pravděpodobně zablokuje zisk v této zóně, očekáváme mírný pokles, jakmile se LINK v blízké budoucnosti dostane nad 19,5 USD. Kromě toho se RSI právě teď posunulo na neutrál, což naznačuje, že jakýkoli býčí běh se nakonec během několika dní zpomalí.

Je čas koupit chainlink (LINK)?

Chainlink (LINK), založený v roce 2017, se rozrostl a stal se jedním z hlavních blockchainových projektů na světě. Oproti svým ATH je poměrně nízko, ale to také znamená, že je to v tuto chvíli velmi dobrá možnost nákupu. S dlouhodobým potenciálem LINK by jej měli mít všichni dobří investoři.