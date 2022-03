GameFI se ukázalo jako jeden z nejžhavějších trendů v kryptoměnách, a to z dobrých důvodů. Tato aktiva neuvěřitelně rychle rostou a investoři se snaží tento růst využít co nejlépe. Proč je tedy GameFI další velkou věcí:

Je to nové odvětví s velkým potenciálem růstu.

Projekty jako Axie Infinity již ukazují, že GameFI může přinést spoustu hodnoty.

Do GameFi proudí navýšené institucionální peníze.

Pro lidi, kteří by rádi vlastnili nějaké krypto projekty GameFI, existuje několik možností, které lze zvážit. Zde je náš seznam:

Verasity (VRA)

Verasity (VRA) je platforma pro sdílení videí, která tvůrcům umožňuje získávat zdroje a příjmy ze svých videí. Nyní si všimnete, že Verasity není ve skutečnosti herní token. V posledních letech se však herní videa na Verasity těší velké oblibě.

Zdroj dat: Tradingview

To by mohla být potenciálně další hranice decentralizovaného publikování herních videí. To zahrnuje záležitosti jako Esports a podobně. V době psaní článku se VRA obchodovala za 0,02029 USD.

My Neighbor Alice (ALICE)

Tato blockchainová hra pro více hráčů je navržena tak, aby soupeřila s hrami typu Axie Infinity. Nabízí odměny založené na NFT pro hráče a staking token pro investory, aby získávali odměny.

My Neighbor Alice (ALICE) má také vyhrazené NFT tržiště, kde lze nakupovat a prodávat položky ve hře. NFT lze také prodávat v jiných blockchainových sítích. V době psaní článku se token prodával za 5,95 USD s tržní kapitalizací 182 milionů USD.

Crabada (CRA)