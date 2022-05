Chiliz (CHZ) se po uvedení nového DEX pro své uživatele zvýšil

Jak se kryptotrh pomalu vzpamatovává z propadu z minulého týdne, Chiliz (CHZ) token dnes posílil o více než 8% a stal se dnes jedním z nejlépe vydělávajících na krypto trhu, zatímco celková hodnota kryptotrhu klesla za posledních 24 hodin asi o 1,8%.

V době psaní tohoto článku se Chiliz (CHZ) obchodoval za 0,1289 USD a vzrostl o 8,79% po návratu z denního maxima 0,1403 USD.

CHZ chain 2.0 nový DEX pro fan tokeny

CHZ, Chiliz blockchain nativní token, který pomáhá sportovním týmům při uvádění jejich fanouškovských tokenů, se distancoval od pokračujících nálad na trhu, přičemž jeho nedávná rally mu pomohla pokrýt ztrátu z minulého týdne.

Generální ředitel Chiliz, Alexandre Dreyfus, poznamenal, že řetězec CHZ 2.0 spustí první decentralizovanou krypto burzu (DEX) pro své fanouškovské tokeny. S tímto krokem se očekává zvýšení likvidity tokenu, ale také nový DEX přijde s určitými schopnostmi, které umožní vývojářům třetích stran vyvíjet nové funkce.

Fanoušci, kteří investují do fanouškovských žetonů, získají možnost komunikovat s jinými kluby, to však zatím na trhu příliš neovlivnilo, protože někteří držitelé fanouškovských žetonů si stěžují, že tyto výhody za to nestojí.

I když je token CHZ za poslední měsíc stále nižší o více než 38% v důsledku nedávného zhroucení trhu, udržel si své místo tím, že si udržel pozici na 65 pozicích mezi největšími kryptoměnami na trhu.