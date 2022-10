Chystají se těžaři Bitcoinů kapitulovat?

Něco, co je vždy zajímavé, je hodnocení těžební aktivity na Bitcoinech, zejména ve spojení s tím, co se děje s cenou a širším trhem.

Koneckonců, těžaři jsou skupinou, která dostává tyto čerstvě vyražené Bitcoiny, protože blockchain stále roste. Získání těchto příjmů v nativních mincích sítě znamená, že jejich akce mohou být orientační.

V tuto chvíli se však děje něco pozoruhodného. Hash rate, což znamená množství výpočetního výkonu vynaloženého bitcoinovou sítí – tedy počet těžařů – roste. A hodně stoupá.

Zároveň ale klesá cena.

Tiskneme jeden rekordní počet hashů za druhým. Cena se však propadla, než se v posledních několika měsících obchodovala do strany kolem úrovně 20 000 dolarů.

To je neobvyklé. Jak ukazuje výše uvedený graf, naposledy jsme měli silný pád – květen 2021 – hash rate také klesl. To je přirozené – opět platí, že výnosy těchto těžařů jsou Bitcoiny, tak proč by těžební aktivita neměla klesnout v reakci na velký pokles ceny?

Místo toho zůstává hash rate – a obtížnost sítě – vysoká. Většina lidí říká, že je to dobrá věc. A mají pravdu – čím vyšší je hash rate, tím je síť bezpečnější. A čím je síť bezpečnější, tím je Bitcoin zdravější.

Ale má to smysl? Podívejme se na to z ekonomického hlediska. Neprodávají těžaři tolik, kolik by měli? Zdá se, že když po této havárii krabíme bokem, horníci nepolevují. Můžete poukázat na přechod Etherea na proof-of-stake v září jako přilákání více těžařů k Bitcoinu, ale data ve skutečnosti nejsou v souladu.

Pojďme zkontrolovat, zda těžaři prodávají (graf prostřednictvím arcane research).

Po kapitulaci v létě se opravdu neprodávají. Mohlo by se to ale brzy změnit?

Nedávno jsem psal o tom, jak věřím, že bychom mohli být jednu událost od ošklivého červeného knotu pro Bitcoiny. Při pohledu na podkladová těžební data jsem zase nervóznější. Opět to není zdaleka jisté – a spíše tušení –, ale podívejme se, kdy jsme naposledy zaznamenali růst hash rate s klesající cenou.

V polovině roku 2018 se to stalo… a nebylo to dobré.

Pojďme si toto časové období trochu přiblížit – výše uvedený graf je trochu hektický. Při pohledu do okna 2018 přesně vidíme, jak ke stejnému hashovacímu poměru pumpování cen došlo navzdory poklesu ceny. A pak se podívejte, jaká byla cena na konci roku 2018.

Takže to je znepokojivé. A jsou lidé, kteří na to poukazují jako na medvědí indikátor. Ale jak každý, kdo sleduje moji analýzu, ví, nejsem úplně spokojený s extrapolací minulých bitcoinových cyklů na dnešek.

Ano, to se stalo v roce 2018. Ale podívejte se na Bitcoin tehdy. Slyšeli jste o tom vůbec? Protože mnozí to neudělali – stále to bylo specializované aktivum, které ve světě trad-fi ještě nedělalo hluk. Nemluvě o tom, že makroklima je dnes úplně jiné, my jsme přímo v novém paradigmatu úrokových sazeb. Bod, na který bychom při pohledu na minulé cykly nikdy neměli zapomenout: žádný z těchto cyklů se nestal, když jsme byli uprostřed širšího medvědího trhu v ekonomice.

Ale zároveň to není jen skutečnost, že se to stalo dříve. Pro mě je jen trochu zmatené, že prodej těžařů zde není o něco vyšší, nebo proč hash rate tak agresivně letí.

Takže závěrem, tento indikátor nezpůsobuje, že bych se ucházel o tlačítko PRODAT. Ale rád používám data z těžby ve spojení s mou širší analýzou a je to zvláštní. A jak jsem psal minulý týden, obávám se, že tento krabí pohyb kolem 20 000 $ by mohl skončit červeným knotem. Je to psychologicky důležitá úroveň, a jakmile se pod ní tvrdě prolomíme, neklade se velký odpor.

Na širším trhu je příliš mnoho proměnných, které by se mohly snadno přesunout na jih, a Bitcoin se od nakažlivé vlny léta příliš nevzdal – akcie byly ve skutečnosti horší. Tato základní těžební činnost tyto obavy nepotlačuje, i když je nezvýrazňuje.