Čím se Metacade (MCADE) liší od jiných projektů Metaverse, jako je Axie Infinity (AXS)?

Axie Infinity odstartovala revoluci P2E a stala se jedním z prvních krypto-herních projektů, které dosáhly mnohamiliardového zhodnocení . Ale nové projekty jako Metacade zacelují mezeru tím, že staví na tom, co udělalo Axie Infinity úspěšnou. Pokud nejste obeznámeni s Metacade, tento článek vás probere. Pokračujte ve čtení a zjistěte, čím se liší od jiných metaverse projektů, jako je Axie Infinity (AXS).

Co je Metacade?

Metacade je první komunitní arkáda Web3. Je to virtuální destinace, kterou mohou lidé navštívit, aby si na jednom místě vyzkoušeli všechny nejlepší nové projekty P2E a GameFi. Je také domovem pro:

Soutěžní herní turnaje

Losování o ceny

Krypto hry a pracovní nabídky web3

Metagranty pro aspirující vývojáře na získání finančních prostředků

A ještě mnoho dalšího

Lidé mohou navštívit Metacade, aby si vydělali také různými způsoby. Můžete například hrát hry P2E, vsadit token MCADE nebo dokonce zveřejňovat poutavý obsah, abyste získali více tokenů MCADE.

Jak Metacade funguje?

Ekosystém Metacade je poháněn tokenem MCADE, který právě prochází předprodejem. Tento token umožňuje hráčům přístup k nejlepším hrám, účastnit se soutěžních turnajů, kde je možnost získávat ceny, zveřejňovat pracovní místa na webu a spojit se s živou komunitou.

Lidé mohou navštívit Metacade a zapojit se do všeho, co Web3 hraní nabízí – bez ohledu na jejich zájmy nebo cíle. To z něj dělá jeden z mála projektů v ekosystému, který má co nabídnout každému.

Předprodej projektu začal účtováním 1 dolaru za 125 tokenů MCADE a na konci získáte 50 tokenů MCADE za 1 dolar. To znamená, že čím dříve se zapojíte, tím lépe.

Co dělá Metacade tak jedinečným? Jak se liší od projektů jako Axie Infinity?

Nyní, když jsme probrali, co je Metacade, podívejme se, jak se liší od jiných metaverse projektů, jako je Axie Infinity (AXS). Odlišuje se každým z následujících způsobů.

Něco pro každého

Krypto herní projekty jako Axie Infinity a DeFi Kingdoms mají veřejnosti nabídnout pouze jednu hru. Buď veřejnost tu hru baví, nebo ne. A pokud je hra nebaví, pak je nepravděpodobné, že by se do projektu v budoucnu zapojili.

Metacade překlápí tento model naruby. Poskytuje hráčům přístup k rozmanité řadě kryptoher a příležitostí k socializaci s přáteli. I když se uživateli nebude líbit jedna z her, kterou zkouší v Metacade, stále bude mít spoustu dalších titulů k prozkoumání.

To povzbuzuje lidi, aby se k Metacade znovu a znovu vraceli. To také dává Metacade mnohem širší atraktivitu než většina herních projektů Web3.

Mnoho způsobů, jak vydělat

Metacade otevírá nové možnosti pro lidi, jak si vydělat peníze navíc online. Nabízí několik způsobů, jak toho dosáhnout, což zajišťuje, že každý najde strategii, která mu vyhovuje.

Hráč by se například mohl účastnit turnajů a soutěžit o ceny. Mohou se také zapojit do slosování o ceny a odnést si domů další žetony MCADE.

Příležitosti budou mít i nehráči. Člověk může vydělávat, aniž by kdy hrál hru, tím, že na platformě zveřejní obsah, který ho zaujme, nebo tím, že vsadí své žetony MCADE.

Metagranty

Tým Metacade se také zavázal pomáhat členům komunity realizovat jejich velké nápady. To je důvod, proč se odhodlal poskytovat finanční prostředky Metagrant začínajícím vývojářům s vizí.

To je pro členy komunity výhodné dvěma způsoby. Za prvé, pomáhá jim vytvářet další herní projekty Web3. Zadruhé zajišťuje, že Metacade má vždy k dispozici stálý přísun nových kryptoher, které si můžete užít.

Je to další příklad toho, jak tým přemýšlí o své vývojové trajektorii radikálně odlišnými způsoby než projekty jako Axie Infinity.

Fáze raného růstu

Metacade můžete také odlišit od jiných metaverse projektů tím, že se podíváte na fázi růstu, ve které se nachází. Zavedené projekty jako Axie Infinity a Decentraland již zaznamenaly výrazný nárůst ceny tokenů.

Token MCADE společnosti Metacade právě začíná. Tým stále pracuje na procesu předprodeje. To znamená, že pokud nyní investujete, váš potenciál růstu je mnohem lepší, než kdybyste investovali do něčeho jako AXS nebo MANA.

Metacade je lepší investice – zde je důvod

Metacade nabízí širokou škálu Web3 her a mnoho různých způsobů, jak je hrát. Má také vizi zaměřenou na komunitu, která by jí měla pomoci získávat stále více podpory, protože se stále prokazuje jako jeden z předních nadcházejících projektů metaverse.

Ale neberte nás za slovo. Další informace naleznete na níže uvedených odkazech.