Čím se Metacade (MCADE) tak liší od jiných metaverse projektů, jako je Decentraland (MANA)?

Metacade (MCADE) je perspektivní web3 herní ekosystém, který má konkurovat mnoha existujícím metaverse projektům, včetně Decentraland (MANA).

Vzhledem k tomu, že o pozornost soupeří několik metaverse projektů, může chvíli trvat, než určíte, které z nich skutečně vyčnívají z davu. Ale některé projekty, jako je Metacade, dělají velké pokroky, aby tak učinily.

Metacade by mohla hrát klíčovou roli při nabízení přístupu hráčů k Web3 a liší se od toho, co nabízejí projekty metaverse, jako je Decentraland.

Metaverse Decentraland prozkoumaný

Decentraland je platforma virtuální reality poháněná Ethereem, kde si kupujete pozemky, které můžete procházet, stavět na nich a vydělávat na nich peníze. Digitální aktiva, ze kterých jsou v Decentralandu vytvořeny prostory, jsou LAND NFT, které nelze nahradit ani duplikovat.

Na své vlastní LAND můžete navrhovat hry, aplikace, herní platformy nebo dokonce trojrozměrné scény. Můžete také rozvíjet služby založené na LAND pro sektory, jako je vzdělávání a cestovní ruch. Každý pozemek má rozměry 33 x 33 stop (10 x 10 metrů), ale není zde stanoven žádný výškový limit. Decentraland také vytvořil pozemky LAND, takže můžete svůj majetek snadněji spravovat propojením pozemků.

To je v podstatě jádro metaverse projektu Decentraland. Jde o systém založený na nemovitostech, který kupujete a stavíte na něm – nemovitosti ve virtuálním prostředí.

Problémy s platformami virtuálních nemovitostí

Problém s virtuálními realitními platformami je, že jsou vytvořeny výhradně pro monetizaci. Určité pozemky virtuálních pozemků (což jsou NFT vázané na daný blockchain) kupují za miliony dolarů bohaté realitní společnosti. Virtuální pozemek v Decentralandu se prodal za 2,4 milionu dolarů , což je poměrně velké číslo. Existuje však jen málo důkazů o tom, že takové nákupy jsou vázány na nějakou skutečnou, vnitřní hodnotu.

Většina vlastníků plánuje na těchto metaverse projektech zpeněžit, ale nepřináší mnoho cenných nápadů, jak toho dosáhnout. Je pravděpodobné, že uvidíme metaverse plné billboardů Mcdonald’s a Coca-Coly – a kdo to upřímně chce? Reklama je důležitým prvkem marketingu, ale nemůže být jediným případem použití nebo hlavním důvodem investice.

Projekty Metaverse by měly mít za cíl vrátit účastníkům sítě spravedlivým způsobem a musí mít vestavěné mechanismy odměn. Jinak je růst umělý se špatnými vyhlídkami na dlouhodobé projekty metaverse.

Metaverse projekt Metacade: Odděluje se od ostatních

Metacade se odlišuje od konkurence v mnoha ohledech. Jednak nenabízí jen pozemky. Jde o online arkádu, kde si uživatelé mohou vybrat jednu z mnoha her a vydělávat na hraní.

Je to také celý ekosystém, nejen místo, kde se věci nakupují. Je to místo pro hráče Web3, kde se mohou vzájemně propojit, hrát hry, sázet žetony a vydělávat příjem, aniž by „převraceli“ virtuální pozemek. Metacade bude mít seznamy pracovních pozic pro role související s hrou, stejně jako příležitosti k testování beta verze a sociální funkce.

Metacade nabízí mnoho způsobů, jak získat příjmy, z nichž všechny jsou organickým příjmem, protože souvisí s činností. Členové komunity jsou za své příspěvky odměňováni: od sdílení nápadů po zveřejňování recenzí a testování nových her, každý je za svou podporu odměněn. Není to jen nákup pozemku a čekání na jeho zhodnocení. Má za cíl stát se živým a komplexním ekosystémem pro hráče Web3.

Herní platforma se nakonec v budoucnu změní na DAO ( decentralizovanou autonomní organizaci ), aby bylo zajištěno, že rozhodování bude demokratické a že herní komunita bude moci utvářet Metacade přesně tak, jak by chtěla.

Metaverse projekt Metacade: V mnoha ohledech se liší

Decentraland je jediná hra, zatímco Metacade nabízí nespočet různých her a bude je neustále přidávat.

Metacade je herní ekosystém, kde účastníci mohou najít práci, vytvářet sítě, komunikovat a investovat do nových projektů, zatímco Decentraland se zaměřuje na rozvoj virtuálních pozemků. Jednoduše řečeno, Metacade je celý herní ekosystém s nekonečným potenciálem růstu, zatímco Decentraland je pouze hrou pro rozvoj virtuální půdy.

Většina metaverse projektů je v současnosti předražená a málo sytá. Zdá se, že Axie Infinity, Decentraland a Sandbox jsou místa, kde bohatí jednotlivci a organizace nakupují NFT, ale mimo to není v nabídce nic jiného.

Na druhou stranu, Metacade vrací hráčům Web3 v mnoha ohledech. Je snadné získávat odměny na platformě pouhým zapojením se do komunity a sázením žetonů. Je vytvořen hráči, pro hráče a bude také nakonec řízen hráči. Metacade je skutečně oddán své komunitě.

Metacade se také odlišuje tím, že je ve fázi předprodeje a teprve začíná, což by mohlo naznačovat lepší vzestupnou cenu. V současné době nabízejí 125 MCADE za 1 $ (0,008 $ za token). V závěrečné fázi předprodeje tato cena vzroste na více než 0,02 $ za token – více než dvojnásobek ceny.

Tím, že Metacade nabízí komplexní herní ekosystém pro Web3 a příležitost se do něj dostat brzy, představuje seriózní nabídku. Nabízí mnohem více než předchozí projekty metaverse a potenciál mít velký vliv na další generaci P2E, stojí za to se na něj podívat.