Co bude dál s kryptoměnami? Důkaz o rezervách tomuto nepořádku nepomáhá

Listopad. Na krypto trzích to není dobré.

Ale když otočíme stránku na prosinec, jak vypadá budoucnost?

Pěkně popořádku. Kolaps FTX ukázal světu, jak neprůhledné tyto centralizované společnosti jsou. Realita je taková, že pro běžného zákazníka je téměř nemožné poznat, co se děje v zákulisí.

Sam Bankman-Fried (SBF) ozdobil obálky časopisů Forbes, vystoupil před americkým Kongresem a byl druhým největším dárcem prezidenta Joea Bidena během jeho kampaně v roce 2020. Pokud může SBF padnout, kdo je v bezpečí?

Zákazníci reagovali stažením svých Bitcoinů z burz. Níže jsem zmapoval čisté toky Bitcoinů do a z burz od doby, kdy FTX implodoval. Vzorec je docela evidentní.

Předtím jsem tuto reakci podrobně analyzoval týden po implozi.

Reakcí, kterou vedl především výkonný ředitel Binance Changpeng Zhao – pod další zkrácenou přezdívkou, CZ – bylo vštípit důkaz o rezervách v řetězci. Protože ironicky, blockchain měl být dokonale umístěn, aby to všechno vyřešil.

Tweetoval jsem to CZ, když se začal odehrávat debakl. Pro mě je to kromě bolestné ironie i frustrující a smutné.

Would all the insolvency chat not be solved if FTX had some sort of on-chain proof of reserves?

Seems ironic in the crypto industry that we are all talking about whether or not FTX are good for it. Is it not meant to be transparent in crypto ?

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 7, 2022