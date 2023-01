Co lze očekávat v kryptoměnách před zprávou o inflaci, protože Bitcoiny bankují osm dní za sebou zisky

Klíčové info

Bitcoin rostl osm dní v řadě, nyní meziročně o 9,2 %.

Období nízké volatility na krypto trzích ve spojení s měkčími údaji o inflaci poslalo ceny nahoru

Nejnovější zpráva CPI je zveřejněna ve čtvrtek, což vyvolá volatilitu a je životně důležité pro trh po zvýšeném optimismu za poslední měsíc.

Altcoiny by se mohly ve zprávě prudce pohnout, zatímco Bitcoin pravděpodobně setřese svou hranici 18 000 USD, pokud data dosáhnou pod nebo nad očekáváním

Bitcoin má za sebou osm dní růstu cen, protože pro investory do kryptoměn neúnavně začal nový rok.

Zatímco rok 2022 přinesl jen bolest a klesající ceny, rok 2023 byl zatím přesným opakem. Bitcoin je nahoře nad 18 000 $ a Ethereum blízko 1 400 $, což je dobré pro meziroční nárůsty o 9,2 % a 16,4 %. Mnoho altcoinů roste ještě více.

Volatilita se na krypto trzích snížila

Makroklima tlačí ceny nahoru. Minulý týden jsem napsal článek analyzující měkčí klima, ale na trh se vplížil optimismus, že inflace možná dosáhla vrcholu a že možnost, že Federální rezervní systém odkloní od své politiky zvýšených úrokových sazeb, může přijít brzy, než se dříve očekávalo.

Je třeba poznamenat, že i když se jedná o pěknou rally, je to sotva násilný únik. Kryptoměny jsou notoricky volatilní a ve skutečnosti došlo k neobvyklému klidu, který zaplavil trhy v posledních několika týdnech.

Rychlý pohled na graf denních výnosů Etherea ukazuje, že došlo ke znatelnému poklesu volatility.

Údaje o inflaci budou zveřejněny ve čtvrtek

Píšu tu ve čtvrtek ráno a dnes odpoledne budou zveřejněna veledůležitá data o americké inflaci. Jestli teď něco víme, tak to, že světu vládnou čísla inflace. Pokud v současném klimatu existuje něco, co způsobí volatilitu, pak je to zpráva CPI.

Jak bylo zmíněno výše, tato úleva byla z velké části založena na mírnější inflaci, což vedlo k naději, že Federální rezervní systém opustí svou politiku vysokých úrokových sazeb dříve, než se očekávalo. Další kladné inflační číslo by dodalo cenám kryptoměn další impuls. Není těžké si představit, že Bitcoin tlačí nahoru k 20 000 USD a Ethereum k 1 500 USD, pokud bude číslo chladnější, než se očekávalo.

Na druhé straně je samozřejmě potenciál tohoto čísla zklamat investory. Po dvou po sobě jdoucích měsících pozitivní inflace by krok zpět dnes odpoledne znamenal pro kryptoměny tělesnou ránu a nebylo by překvapením, že prudce poklesne, protože veškerý optimismus z minulého měsíce se okamžitě uvolní.

Inflační číslo se očekává na úrovni 6,5 %. To by byl pokles oproti předchozímu měsíci o 7,1 %. Pokud by se číslo dostalo na 6,7 % nebo vyšší, znamenalo by to velké zklamání a kryptoměny pravděpodobně padnou volným pádem. Nebuďte překvapeni, když v tomto scénáři uvidíte padat Bitcoin dolů na 16 500 $.

Údaje budou zveřejněny ve 13:30 GMT (14:30 CET) a jedná se o poslední zprávu CPI před rozhodnutím Federálního rezervního systému z 1. února o úrokové sazbě.

Altcoiny vykazují známky života

Jakkoli špatné to bylo pro Bitcoiny a Ethereum, pro altcoiny byla situace mnohem horší. Níže jsou uvedeny procentuální výnosy v roce 2022 z 10 nejlepších mincí k 1. lednu 2022.

Tyto coiny jsou standardně výrazně volatilnější a obchodují se jako pákové sázky na Bitcoiny. Z toho vyplývá, že tento rok byly skoky také silnější než u kryptoměn číslo 1.

Při pohledu na 10 nejlepších mincí z 1. ledna tohoto roku byly některé výnosy seismické, i když z výrazně nižší základny. Pamatujte, že 90% pokles následovaný 50% nárůstem je stále stejný jako 85% pokles oproti původnímu výchozímu bodu. Jednoduchý matematický problém, kterému mnoho investorů nerozumí. Posledních pár týdnů bylo tedy pozitivních, ale stále je to prostor, který byl naprosto zpustošen krvavou lázní, která byla v roce 2022, a bude trvat velmi dlouho, než se z toho vzpamatujeme.

Závěrečné myšlenky

Toto je pro trhy klíčový týden a bude skutečným měřítkem toho, jak daleko boj s inflací došel. Centrální banky byly skálopevně přesvědčeny, že inflace je prioritou číslo jedna, a následná politika úrokových sazeb v posledním roce rozdrtila riziková aktiva.

Případy na trzích jsou těžké, ale s údaji o inflaci v pořádku již třetí měsíc v řadě by to mohlo ukazovat na světlo na konci tunelu. Svět opět balancuje na hranici recese, a pokud inflace udělá krok zpět, bude to dvojnásobná rána vysokých sazeb a stále přetrvávající inflace. Jako vždy pocítí riziková aktiva utrpení.

Krypto investoři budou muset jen doufat, že se klíčové CPI číslo neodváží zvednout nad 6,5 %.