Co se děje s cenovou akcí Waves na horské dráze 2022?

Rollercoaster je termín často používaný v kryptoměnách. Je to určitě první slovíčko, které vás napadne při pohledu na tabulku Waves. Mince v březnu 2022 získala 240 %, přesto vrátila všechny tyto zisky a ještě více a nyní se obchoduje o 70 % níže, než byla otevřena na Nový rok.

Aktuálně je na 81. místě CoinMarketCap. V roce 2017 byl v top 20, než se na scénu vrhli konkurenti jako Solana, Matic a Polkadot.

Tak co se tady děje?

Víceúčelový blockchain schopný podporovat různé decentralizované aplikace a chytré smlouvy, shrnutí Waves zní jako alternativa k Ethereu, opravdu. Nejpopulárnější je, že uživatelům poskytuje možnost snadno vytvářet a obchodovat vlastní kryptotokeny. Nejsou potřeba žádné rozsáhlé smart kontrakty, spíše lze měny spouštět pomocí skriptů z uživatelských účtů postavených na blockchainu Waves.

Níže uvedený graf znázorňující tržní kapitalizaci WAVES od začátku roku vyžaduje pouze letmý pohled, abyste si uvědomili, jak neobvyklá zde byla cenová akce.

Březnový boom způsobilo několik proměnných. Očekávání nad upgradem Waves 2.0. Oznámení fondu ve výši 150 milionů dolarů na podporu aplikací a protokolů běžících na jeho blockchainu. Kromě toho se zdá, že určitý impuls poskytl i níže uvedený tweet, který znovu potvrzuje zakladatele Waves Sašu Ivanova jako Ukrajince.

I am from Zaporozhye, Ukraine. pic.twitter.com/NwsYRztjr0

Ale proč ten ohromující pád od té doby, o 93 % z vrcholu? Nejznepokojivější byla analýza, která kolovala na Twitteru, že tým byl zapojen do manipulace s cenou svého nativního tokenu prostřednictvím vlastního půjčovacího protokolu DeFi Vires.finance. Je důležité poznamenat, že Ivanov je odmítl jako nepravdivé, místo toho svalil vinu na Alamedu za manipulaci s cenou a zároveň zahájil nepřátelskou mediální kampaň, aby vyvolal panický prodej na trzích.

WAVES is the biggest ponzi in crypto

It has recklessly engineered price spikes by borrowing USDC at 35% to buy its own token

Continuous WAVES market cap growth is needed to keep the system stable

WAVES will eventually crash and USDN will break with it

You're on notice🧵

— 0xHamZ (@0xHamz) March 31, 2022