Co se děje s Coinbase? Dalších 20 % zaměstnanců bylo propuštěno

Klíčové info

Coinbase oznámili, že propouští 20 % své pracovní síly, přičemž v červnu se snížila o 18 %.

Společnost se obchoduje s tržní kapitalizací nižší než 10 miliard USD, což je o více než 90 % méně než cena, za kterou vstoupila na burzu v dubnu 2021.

Generální ředitel Brian Armstrong loni v říjnu prodal 2 % svého podílu, když se akcie obchodovaly za 63 dolarů. Dnes je to 38 dolarů

Armstrong varoval, že na trhu s kryptoměnami „padají další klacky pod nohy“

Ceny zatím v letošním roce směřovaly vzhůru od optimismu, že inflace zmírňuje

Ach jo. Coinbase dnes oznámila, že opět omezuje podstatnou část své pracovní síly. Blogový příspěvek oznámil v úterý ráno škrty, které zahrnují dalších 950 pracovních míst. Společnost předtím v červnu propustila 18 % svých zaměstnanců. To znamená, že za posledních šest měsíců bylo propuštěno 35 % jejích zaměstnanců.

„ S dokonalým nadhledem a zpětným pohledem jsme měli udělat víc. Nejlepší, co můžete udělat, je rychle reagovat, jakmile budou informace dostupné, a to je to, co v tomto případě děláme,“ – generální ředitel Brian Armstrong v rozhovoru pro CNBC.

Proč Coinbase znovu propouští?

Napsal jsem podrobný přehled o stavu burzy v říjnu poté, co vyšlo najevo, že generální ředitel Armstong prodává 2 % svého podílu. Coinbase se ten den obchodovala za 63 USD. Dnes stojí 38 dolarů. Pokud jste si mysleli, že Bitcoin je na tom špatně, Coinbase je na tom hůře. Nyní je o více než 90 % nižší než cena, za kterou byla zveřejněna.

Její tržní kapitalizace je v současné době pod 10 miliardami dolarů, přičemž v první den obchodování měla krátce 86 miliard dolarů.

Coinbase uvedla, že propouštění sníží provozní náklady o 25 %, pokud se zváží ve spojení s jinou restrukturalizací. V důsledku škrtů však dojde za první čtvrtletí ke zvýšení provozních nákladů o 149 až 163 milionů USD.

„Bylo jasné, že budeme muset snížit výdaje, abychom zvýšili naše šance na to, že se nám bude dařit v každém případě,“ dodal Armstrong, než potvrdil, že „neexistuje žádný způsob“, jak toho dosáhnout, aniž bychom propustili zaměstnance, a dodal, že několik projektů s „nižší pravděpodobnost úspěchu“ bude pozastaveno.

Mohlo by se to v kryptoměnách zhoršit?

Zatímco krypto trhy letos začaly žhavě díky pozitivním makrodatům a inflačním údajům, Armstrong zlověstně varoval, že v kryptoměnách po kolapsu FTX stále existuje „velký strach“ a že pravděpodobně existuje „více překážek“, pokud jde o nákazu, která se šíří celým průmyslem.

Propouštění se samozřejmě neomezuje jen na trh s kryptoměnami. Technologické společnosti jako Amazon, Salesforce a Meta v posledních měsících propustily tisíce zaměstnanců. Technický sektor je notoricky volatilní a vzhledem k tomu, že standardem jsou nízké zisky, jejichž ocenění je odvozeno od zpětného diskontování budoucích příslibů, vysoké úrokové sazby tento sektor potrestaly.

Coinbase ale udělali chyby. Zjevný nedostatek řízení rizik s ohledem na cenu Bitcoinů, vzhledem k tomu, jak koreluje jmění společnosti s kryptotrhem, je stálo. Rychlý pohled na výše uvedený graf ukazuje, že cena Bitcoinu a akcie Coinbase se velmi pohybují v tandemu.

Původní kolo propouštění v červnu přišlo jen čtyři měsíce poté, co společnost utratila 14 milionů dolarů za reklamu na Superbowl, což ve zpětném pohledu signalizovalo vrchol kryptotrhu docela dojemně. FTX a Crypto.com také utratily miliony za notoricky známé reklamy ve velké hře. Armstrong také při prvním kole propouštění připustil, že společnost expandovala příliš rychle.

Co dál s kryptoměnami?

Pro krypto tato zpráva sama o sobě mnoho neznamená. Je to pouze anekdota, která podtrhuje rozsah škod v minulém roce. Coinbase byla hlavním představitelem tohoto odvětví, první vysoce profilovanou krypto společností, která vstoupila na burzu, v době, kdy většina očekávala, že bude následovat zástup společností.

Ale trh se úplně změnil. A aby se to vrátilo, nelze to vyjádřit jinak: makroklima se musí uvolnit, aby se klima zpřísňujících se úrokových sazeb mohlo uvolnit. Kryptoměny se obchodují jako vysoce rizikové aktivum, a proto je uvolněná měnová politika a úrokové sazby na úrovni suterénu v posledním desetiletí bouřlivě poháněly.

Tomu je nyní konec. Ale vzhledem k tomu, že se zdá, že inflace před zahájením roku zmírní, obnovuje se naděje, že se Federální rezervní systém může vrátit zpět i k „normálnímu“ měnovému klimatu dříve, než se původně očekávalo. Teprve poté mohou investoři do kryptoměn začít uvažovat o svislém směru na grafech.

Prozatím je to vyčkávací přístup, přičemž další důležité údaje o inflaci v USA budou zveřejněny ve čtvrtek.