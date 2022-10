Co se stalo s metaverse? Lekce z dot-com bubble

Je to téměř rok, co CEO Facebooku a padouch Mark Zuckerberg oznámil, že jeho společnost změní značku na Meta.

Bylo to obrovské prohlášení o směřování metaverse, o kterém mnozí začali prohlašovat, že bude zahrnovat vše od socializace přes transakce, práci až po zábavu.

A jak jsem o tom psal minulý týden, je to sázka, která se pro miliardáře zvrhla.

Ale vidíme na celém trhu stejný vzorec? Klesá zájem o metaverse?

Prvním místem, kam jsem zavolal, byl Google, kde analytika vyhledávání vykreslila velký nárůst zájmu o výraz „metaverse“ poté, co Zuck loni v říjnu šel all-in. Nedlouho poté, stálý klesající trend.

Zatracený graf, bezpochyby. Ale kolik z toho lze připsat samotné koncepci metaverse a kolik je pouze důsledkem širšího makromedvědího prostředí?

Těžko říct, ale není pochyb o tom, že spousta metaverse projektů byla výrazně přehnaná. Je možné věřit v metaverse, ale zároveň mít názor, že mnoho tokenů v prostoru je buď nadhodnocených, nabízí minimální užitek, nebo obojí.

Jedna věc, kterou stále nemohu pochopit, je, proč je tolik investorů ochotno nalít hotovost do čehokoli, co se vzdáleně týká metaverse, bez ohledu na to, zda má investice ověřitelný plán na získání podílu na trhu v případném metaverse, ať už to může vypadat jakkoli.

Jistě, tento slepý punting spadl z útesu nyní, když je trh tak brutální, ale mnoho z těchto společností má stále mamutí ocenění, a to i po poklesech o 80 %+.

Dot-com bubble

Nezapomínejme, že internet nezměrně změnil svět a překonal očekávání i těch největších býků. A přesto si vzpomeňte na to, kolik společností padlo během prasknutí dot-com bubble.

Zajímavou referencí je Priceline.com. Dnes to jméno možná neznáte, ale kdysi bylo mezi největšími internetovými společnostmi v okolí. Jeho teze byla lákavá: z půl milionu neprodaných letenek každý den mohli zákazníci využít Priceline k zadání ceny, kterou by byli ochotni zaplatit.

Aerolinky tak vyložily své přebytečné zásoby, zákazníci si vybrali levná místa a byla nalezena rovnováha na trhu. Má to smysl, ne? A po celou dobu Priceline prováděla škrty z každé transakce.

Zdánlivě rozumný podnikatelský plán; mezera na trhu; a něco, na co by lidé na večírcích odpověděli „ó, to je tak chytré“.

Spustila se v roce 1998 a během sedmi měsíců prodala 100 000 letenek. Pouhých 13 měsíců po spuštění vstoupila na burzu za 16 dolarů za akcii. Tento první den vzrostl na $88 a ustálil se na $69. Plánovalo se také další rozšíření – proč by systém nemohl fungovat podobně dobře v oblastech, jako jsou hotelové pokoje, jízdenky na vlak nebo dokonce hypotéky?

Její uzavření za 69 dolarů po dni IPO dalo Priceline ocenění téměř 10 miliard dolarů. Byla to nejcennější společnost v krátké historii internetu.

A pak to kleslo o 94 %.

Tento příběh samozřejmě není ojedinělý. Nasdaq ztratil více než třetinu své hodnoty jen něco málo přes měsíc poté, co dosáhl vrcholu v dubnu 2000.

Co má dot-com bubble společného s metaverse?

Což mě přivádí k mému názoru. Mohli byste věřit internetu, aniž byste věřili všem společnostem, které se prohlašovaly za „internetové společnosti“. Tyto společnosti byly notoricky známé ztrátové, s konceptem zisku neslýchaným v době dot-com. Priceline například zaznamenala v prvních několika čtvrtletích ztráty 142,5 milionu dolarů.

A přesto internet zjevně změnil svět.

Dnes existuje mnoho cenových linií. Možná, že „zisk“ éry dot-com je „užitečnost“ éry metaverse. Než investujete do některého z těchto tokenů, zeptejte se sami sebe, co vlastně dělají? Mají jasný plán k využití metaverse, k vytvoření něčeho, co má hmatatelnou hodnotu? A co je nejdůležitější, existuje zde nějaká utilita?

To vypadá jako základní otázky. Ale je to tak trochu pointa. Jsou opravdu základní – ale tolik mincí na ně nedokáže odpovědět. Nezapomínejme, jak snadné je vytvořit kryptoměnu; jednoduché zkopírování a vložení vás technicky vytvoří. Zkombinujte to se skutečností, že do prostoru proudilo tolik peněz – jak od investorů, tak prostřednictvím VC – a není žádným překvapením, že tolik tokenů zcela zkolabovalo.

Pro každý Amazon existuje deset cenových linií.

A další věc, kterou je třeba zmínit, je, že (samozřejmě) neexistuje žádná záruka, že se metaverse stane pro společnost zdaleka tak významným, jako byl internet. I když internet zasáhl všechny myslitelné cíle, stále existuje řada Pricelines. Představte si, kolik by jich bylo, kdyby internet padl?

Závěrečné myšlenky

Jen proto, že věříte v metaverse, neházejte slepě flintu do žita všemu s názvem „metaverse“.

V dohledné době bude samozřejmě každá jednotlivá kryptoměna – metaverse nebo jiná – nadále následovat akciový trh, takové je právě teď makroprostředí. Takže ani ty, které nabízejí užitečnost a mohly by mít dobrou pozici, aby jinak vynikly, nepřinesou investorům návratnost, dokud bude širší trh nadále zaostávat.

Ale i když se trh vzpamatuje, metaverse tokeny stále musí dokazovat, že skutečně něčeho dosáhly – což mnozí nemohou udělat. Jako vždy u investování je proto důležité provést náležitou péči u příslušné mince, zablokovat hluk a položit si základní otázky, jak je uvedeno výše.

Nenechte se svést sladkými nicotami metaverse, které vám šeptají do ucha. Utopický sen na konci dne nezaplatí účty a jako důkaz toho máme dot-com bubble.