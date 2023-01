Co znamená propouštění na Crypto.com? Kryptozima zuří dál

Crypto.com je zatím poslední kryptospolečností, která propouští zaměstnance, a v pátek oznámila, že snižuje počet svých zaměstnanců o 20 %. Generální ředitel Chris Marszalek uvedl jako důvod snižování počtu zaměstnanců „tržní podmínky a nedávné události v odvětví“, což je v souladu s tím, co obviňují i další generální ředitelé kryptografických společností, protože medvědí trh si stále vybírá své oběti.

Today we announced the difficult decision to reduce our global workforce by about 20%.

— Kris | Crypto.com (@kris) January 13, 2023